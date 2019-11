Kako optično povečati svoje mansardno stanovanje?

Ali ne bi bilo lepo, če bi lahko zamahnili s čarobno paličico in svoje majhno mansardno stanovanjce spremenili v luksuzno bivališče? Bilo bi prostorno, očarljivo in veličastno. Žal ne gre tako preprosto, a vendarle obstaja nekaj malih čarovnij, s katerimi lahko vsaj vizualno povečamo prostor. Spoznajte nekaj "skrivnih urokov" , ki smo jih pripravili na to temo.

Bela barva optično poveča prostor

Če želimo zračne in odprte prostore, je najpreprostejša rešitev uporaba svetlih barv in bleščečih materialov. Svetlejše ko so barve, bolj bodo odsevale svetlobo v prostoru in s tem ustvarjale lahkotno, prijetno vzdušje.

Majhne prostore vizualno povečajte z majhnimi ploščicami

Včasih svetle stene ne zadoščajo. Takrat svetujemo, da stanovanje opremite z omarami, ki imajo svetle fronte z visokim sijajem, lakiran parket in ploščice brez struktur. Mat učinki v majhnem stanovanju torej niso zaželeni. Drug preprost trik so tudi izbrane teksture in manjše ploščice, ki se v mansardnih stanovanjih odlično obnesejo, saj prostor optično povečajo.

Najpomembnejša stvar za optično povečanje majhnih mansardnih stanovanj: dovolj dnevne svetlobe

Najpomembnejši element naslednjega "uroka", ki je sposoben iz Petra Klepca narediti Martina Krpana (iz malčka narediti velikana), pa je popolnoma naraven in celo brezplačen. To je dnevna svetloba. Dovolj velika okna zagotavljajo svetle podstrešne prostore in bolj kakovostno bivanje. Ključno je, kje jih boste namestili in kam bodo obrnjena. Vzemite si dovolj časa za načrtovanje strešnih oken in poskrbite, da bodo orientirana v smer, kjer bodo zajela optimalno količino sončnih žarkov.

Odprt prostor ustvarja prijetno vzdušje

Naslednji korak pri ustvarjanju optičnega vtisa prostornega podstrešnega stanovanja je pravilna razporeditev pohištva. Obstaja trik, ki ustvarja več zračnosti v ambientu: nizke omarice in kosovno pohištvo razporedite ob stene tako, da v višini oči ostaja kar največ praznega prostora.

Namesto omar raje izberite odprte police

Dandanes se izdelovalci res potrudijo z vsakim detajlom in vaše pohištvo lahko popestrijo skrbno uporabljene prefinjene oblike. Namesto masivnega lesa lahko na primer izberete elegantne tanke kovinske profile, ki delujejo lahkotno in manj togo kot masiva.

Majhen prostor lahko optično povečate z zrcali

In še zadnji trik, ki ga marsikdo že pozna. S premišljeno uporabo zrcal lahko delamo čudeže. Najbolj pridejo zrcala do izraza v utesnjenih kopalnicah ali temnih hodnikih, kjer s tem majhnim trikom zlahka ustvarimo iluzijo neskončnega prostora.

Na kakšnem manj obremenjenem prehodu iz enega v drug prostor pa lahko namesto masivnih vrat, ki majhen prostor preveč obtežijo, raje namestimo steklena vrata. Z malo čarovnije bodo vaše male mansardne sobice videti kot razkošne grajske sobane.

