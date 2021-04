Kako lahko v svoj prid izkoristimo dejstvo, da delamo od doma, ter s preprostim ukrepom dvignemo razpoloženje in učinkovitost?

Naravna svetloba je najpomembnejši dejavnik, ki si ga želimo na svojem delovnem mestu. Dostop do naravne svetlobe in pogled na okolico sta čisto na vrhu želja pri zgledni pisarni. Pa saj najbrž niti ni čudno, bi lahko rekli. Kdo pa si želi delati v slabo osvetljenem, zatohlem prostoru, po možnosti brez okna? Še nihče ni nikoli rekel: "Ob tej fluorescentni razsvetljavi ves dan se počutim prav prijetno." Pa vendar še zdaleč ne gre le za subjektivne občutke ali kakšno poglavje iz feng šuja. Da ima pomanjkanje dnevne svetlobe v bivalnem okolju negativen vpliv na naše počutje in zdravje, dokazujejo številne raziskave.

Naravna svetloba in svež zrak sta izjemna dejavnika dobrega počutja in ustvarjalnosti.

Prednost domačega terena dela za nas

Ker v zaprtih prostorih preživimo vedno več časa, postaja njihova ureditev vedno bolj pomembna in vedno večji izziv. V delovnem okolju se pomanjkanje dnevne svetlobe odraža predvsem v zmanjšani storilnosti, slabem počutju in splošnem nezadovoljstvu. Kljub temu je kar 47 odstotkov zaposlenih na svojem delovnem mestu nima. Tudi v domačem okolju so dejavniki, povezani s storilnostjo in počutjem, seveda enako pomembni. S to razliko, da imamo doma neprimerno več možnosti, da si ustvarimo idealne delovne pogoje, torej dobro zasnovano, primerno osvetljeno in všečno delovno okolje. Želite navdih, kako do sanjske domače pisarne? Poiščite jo v naši brošuri!

V svetlem, zračnem, navdihujočem in bolj osebno opremljenem okolju lahko damo več od sebe z manj truda.

Izkoristimo priložnost

V bolj osebnem, produktivnem in zdravem delovnem okolju si lahko bolje prilagodimo način dela in v njem najdemo več zadovoljstva. Dnevna svetloba, ki jo zagotavlja strešno okno, ima s svojo visoko intenziteto, pestrim spektralnim sestavom ter dnevno in sezonsko dinamiko izjemno pozitiven vpliv na počutje in storilnost. Naše celovito delovanje je namreč sinhronizirano z virom svetlobe po spektru in po dnevnem ritmu. Strešno okno v pisarni nam glede tega prinaša štiri ključne prednosti, ki jih ne da noben drug element: svetlobo od zgoraj, svež zrak, manj hrupa iz okolice in odličen razgled.

Dodajte strešno okno in ustvarite pisarno, v kateri si boste dejansko želeli biti.

Prednosti strešnega okna Svetloba in nadzor nad bleščanjem sta izjemno pomembna, kadar smo ves dan pred računalniškim zaslonom. Strešna okna nam pri tem zagotavljajo največ dnevne svetlobe, ki pada v prostor od zgoraj, brez motečega bleščanja za oči. Okno za ekranom računalnika je odlično za pogled navzven, lahko pa obremenjuje oči s prevelikim kontrastom med ekranom in zunanjostjo ter povzroča bleščanje. V tem primeru je odlična rešitev zunanje mrežasto senčilo, ki omeji vpad sončne svetlobe, obenem pa omogoča pogled navzven skozi mrežasto tkanino. Več o njegovih značilnostih lahko preberete na tej strani.

S tem, ko domači pisarni dodamo strešno okno, naredimo najpomembnejši korak pri oblikovanju ambienta, ki nas bo nenehno podpiral pri učinkovitem delu.

Svež zrak povečuje zbranost

Poleg izdatne naravne svetlobe strešno okno prinaša tudi izjemno učinkovito prezračevanje. Svež zrak je ključen za naše zdravje in seveda storilnost, saj pospeši energijo ter delovanje našega uma in telesa. Z dovajanjem čistega zraka v prostor lahko obenem uravnavamo tudi temperaturo v domači pisarni, ne da bi nam bilo pri tem treba zagnati klimatsko napravo. Svež zrak ne ustvarja le prijetnejšega bivalnega okolja, ampak omogoča organizmu večjo učinkovitost, boljše počutje in jasne misli. Pomaga pri boljšem spanju ter poveča učne in delovne sposobnosti. Kako notranja klima in veliko naravne svetlobe prispevata k zdravemu domu, lahko podrobneje izveste na tej povezavi.

Pomembno je pravilno prezračevanje

Nedosledno prezračevanje vodi do prevelike vlažnosti ter visoke vrednosti ogljikovega dioksida in prašnih delcev v vašem domu. In ker le vsak četrti med nami dejansko pravilno zrači prostore, odlično rešitev in poln nadzor nad kakovostjo zraka prinaša avtomatski sistem prezračevanja. Z njim lahko odprete okna in spustite svež zrak v svoj dom kar iz naslanjača, avta ali dopusta ter svoje prostore prezračite od koderkoli in kadarkoli. Senzor za dež bo poskrbel, da se okna ne bodo odprla v primeru dežja. Tako boste lahko ob sodobni tehnologiji uživali v svežem zraku vsak dan, ne glede na vremensko napoved.

Pri dobrih pogojih se sposobnost za učenje in osredotočeno delo poveča za 15 odstotkov.

Novodobni izziv

Želja po delovnih mestih, napolnjenih z dnevno svetlobo ter pogledi, ki blagodejno vplivajo na oči in počutje, je v sodobnem načinu bivanja vedno bolj posledica povečane uporabe mobilnih naprav. Strešna okna imajo tudi v tem pogledu čudovito lastnost, da omogočajo sproščujoč in še lepši razgled kot fasadna okna. Če bomo postavili svojo pisalno mizo tako, da bo delovna površina dobro osvetljena, dvignjen pogled pa nam bo skozi strešno okno razkril razgled na okolico, ob katerem se bodo odpočile oči, bomo nad svojo domačo pisarno v mansardi navdušeni. Včasih zadošča že pogled na oblake, ki mirno drsijo mimo, pa dobimo navdih in svoje delo opravimo z odliko.

Strešna okna s spodnjim odpiranjem odprejo razgled na vse obzorje in zagotavljajo največ dobrega počutja.

Do pisarne, v kateri si bomo želeli biti

Naravna razsvetljava je bistven del načrtovanja ali posodabljanja kateregakoli delovnega mesta, saj v primerjavi z umetno svetlobo prinaša izjemne koristi. Spoznajte pravilno načrtovanje dnevne svetlobe in razumeli boste, zakaj so številne študije že ničkolikokrat pokazale, da se najraje zadržujemo v prostorih, ki imajo največ sončne svetlobe. Če vas pri ureditvi pisarne ovira prostorska stiska ali le sanjate o tem, da bi si doma uredili sanjski pisarniški prostor, je pogosto ceneje dokončati ali preurediti podstrešje kot pa graditi prizidek ali morda celo kupiti nov dom. Številne odgovore na vprašanja, ki se porajajo bodočim investitorjem, boste dobili v priročniku, ki ga najdete tukaj. Sicer pa prilagodite svojo novo pisarno lastnim potrebam, zanjo izberite kakovosten in udoben stol, ravno prav visoko mizo, za stene svetle barve in za prostor naravne materiale. Tako boste pri delu nedvomno uživali.