Kako izbrati pravo ograjo za dvorišče

Na izbiro ograje naj vpliva potreba, ki jo želite zadovoljiti z njeno postavitvijo. Premislite o tem, kakšna bo njena osnovna funkcija. Ali želite z njo doseči več zasebnosti, preprečiti vplive vetra, prikriti pogled na cesto ali zavarovati uhajanje domačih živali? Ko boste natančno vedeli, zakaj jo potrebujete, bo odločitev lažja.

Foto: Thinkstock

Če želite več zasebnosti, potem izberite ograjo, ki ni prosojna oziroma med ograjnimi elementi ni prostora. Gosta mrežna plošča skupaj z bujno živo mejo ali grmičevjem je lahko skoraj tako zasebna kot na primer betonska.

Višina ograje naj bo odvisna od nagiba vašega dvorišča in dvorišča bližjega soseda. Pred postavitvijo vam predlagamo, da preverite optimalno višino, ki bi vam najbolje ustrezala, tako da uporabite lepenko, ki jo postavitve v višini, o kateri razmišljate.

Naredite obhod po dvorišču, vstanite in se usedite na različne predele dvorišča in preverite, ali je postavljena lepenka dovolj visoka, da zadovolji vaše potrebe po zasebnosti.

Ograjo lahko oblikujete tudi v stopničasti obliki. Če se vam zdi, da bi bila enotna višina ograje po vsem dvorišču preveč klavstrofobična, potem razmislite o tem, da uporabite stopničasti načrt ograje, ki se razlikuje po višini. Višji deli ograje naj bodo na tistih predelih dvorišča, kjer si želite zagotoviti več zasebnosti, manjši pa tam, kjer vas pogled v dvorišče iz zunanjosti ne bi tako zelo motil.

Foto: Thinkstock

Če živite na vetrovnem območju in se želite zavarovati, a pri tem ne izgubiti pogleda in pronicanja svetlobe na dvorišče, potem je najboljša možnost steklena ograja.

Steklene plošče so zelo učinkovite pri zadrževanju vetra, prepuščajo svetlobo, so enostavne za čiščenje in zelo elegantne. Če se vam zdi prozorno steklo preveč odprto, lahko pogled omejite z zasaditvijo grmičevja in žive meje.

Pri višini ograje pazite, da je ta višja v tistem delu dvorišča, kjer imate območje za sedenje, saj želite na tem delu v popolnosti onemogočiti dostop vetra.

Varnostna ograja naj bo povsem gladka

Najpomembnejše značilnosti varnostne ograje so visoka višina, pomanjkanje krajev za oprijem in trdna močna vrata, ki jih je mogoče zakleniti. Varnostna ograja mora biti visoka vsaj dva metra in pol, ki jo je skoraj nemogoče preplezati. Ograjo lahko naredite iz plošč močnih materialov. Če želite omiliti njen močan videz, kupite plošče, ki imajo izrezljane ornamentne detajle.

Foto: Thinkstock

Če živite na prometni ulici, verjetno želite omejiti hrup, ki prihaja s ceste na vaše dvorišče. Izberite ograjo in material, ki ponuja zvočno izolacijo.

Ni nujno, da uporabite popolnoma zaprte plošče, saj bi tako omejili pronicanja svetlobe. Izberite plošče z obojestranskimi odprtinami ali celo rešetkami in si tako zagotovite še dodatno zasebnost.

Lahko pa poskusite z ograjo steklenega dizajna, pri čemer lahko uporabite peskano steklo, skozi katero se skoraj ne vidi. Tudi tu gre razmisliti o višini ograje, saj želite omejiti pogled na dvorišče z ulice.

Foto: Thinkstock

Na dvoriščih se največkrat zadržujejo tudi hišni ljubljenčki. Za večino ni bojazni pobega, razen pri psih. Najpomembnejša stvar pri odločanju, katero ograjo postaviti, je poznavanje vašega psa.

Je skakač ali kopač? Kako visoko lahko skoči? Kakšna je verjetnost, da bo želel pobegniti z dvorišča, ima raje družbo ali samoto?

Ograja v višini metra in pol je primerna za manjše pse in tiste, ki ne skačejo. Večji ko je vaš pes, večjo ograjo boste potrebovali. Če vaš pes rad koplje po dvorišču, potem zakopljite ograjo vsaj 20 centimetrov v zemljo, obenem pa lahko ob ograji postavite dekorativne kamne, ki jih ne bo mogel premakniti. S tem mu boste onemogočili kopanje.

Pred gradnjo ...

Natančno izmerite, do kod sega zemljišče.

Prepričajte se, da na liniji poteka ograje nimate nobenih pomembnih podzemnih sprevodov (elektrika, telefonska linija, vodovod).

Pazite, da se ograja estetsko umešča v okolje, v katerem živite.

Posvetujte se z bližnjim sosedom, ali mu oblika, višina in material ograje ustrezajo, in se tako izognite nepotrebnim sporom. Ne pozabite, če mejite s sosedom, bo vaša ograja obenem postala tudi njegova.