Kako bi lahko star, neuporaben most spremenili v stanovanja #foto

Z željo, da bi ohranili zgodovinsko pomemben most na Nizozemskem, so arhitekti iz studia cepezed zasnovali predlog preobrazbe ne več uporabnega infrastrukturnega objekta v energetsko učinkovita stanovanja in konferenčni center.

Inovativni idejni projekt trajnostne obnove arhitekture, ki se razteza čez reko De Lek blizu mesta Vianen, je nastal v konzorciju med različnimi akterji, ob nizozemskih arhitektih so sodelovali še podjetja, kot so Hollandia Infra, Mammoet in druga. Čeprav predlog ni bil sprejet za uresničitev, njegovi avtorji upajo, da bo služil kot navdih za podobne projekte prenove na drugih lokacijah.

Foto: www.cepezed.nl

Most, zgrajen leta 1936 čez reko De Lek, je bil nekoč ena najbolj pomembnih povezav med severnim in južnim delom Nizozemske. Leta 2004, ko so končali gradnjo večjega in sodobnega mostu Jan Blankenburg, je zgodovinska povezava čez reko postala zastarela. Ob tem je nastal konzorcij v upanju, bi stari most obnovili in mu s tem spet vrnili, sicer drugačno, uporabnost. Na ta način pa bi se izognili stroškom in delu razstavljanja ter odstranjevanju obstoječe strukture.

Foto: www.cepezed.nl

Trajnost, krožnost in unikatnost

V idejnem projektu so se ustvarjalci osredotočili na načela trajnosti, kroženja in unikatnosti. V tem duhu pa so zasnovali "zero-energy" stanovanja, ob teh pa še konferenčni paviljon. V predlogi zasnove so predvideli veliko steklenih površin, s katerimi bi izkoristili impresivne poglede, ki jih lokacija mostu ponuja, ob tem pa v notranjosti zagotovili dovolj naravne svetlobe.

Foto: www.cepezed.nl

Poklon industrijski dediščini

Adaptacija pa bi pomenila tudi poklon industrijski dediščini, so prepričani arhitekti. "Ob neizogibni modernizaciji čudovite stare konstrukcije na različnih lokacijah postajajo neuporabne," je v izjavi o projektu zapisal direktor cepezeda Jan Pesman.

Foto: www.cepezed.nl

"S pametnimi rešitvami si lahko zanje zamislimo in oblikujemo nove možnosti. Radi imamo takšne izzive. Ponovna uporaba v zgodovinske strukture vpisuje nove pomene in uporabnosti z velikansko dodano vrednostjo. Še več, seveda je zasnova trajnostna," so še besede enega od načrtovalcev.

