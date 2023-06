Kaj morate vedeti pred nakupom čistilne naprave za hišo ali predelovalno dejavnost?

Oglasno sporočilo

O malih bioloških oziroma hišnih in tudi industrijskih čistilnih napravah za različne predelovalne dejavnosti, kot so sirarne, pivovarne, mesnopredelovalni obrati, vinske kleti in drugi manjši obrati, ki obremenjujejo odpadne vode s svojo dejavnostjo, se v zadnjem času vse več govori in piše. Prvi razlog je v tem, da je država z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode postavila (podaljšala) rok za zamenjavo pretočnih greznic s čistilnimi napravami do konca leta 2025. Na koncu prispevka smo pripravili še koristne informacije za vse, ki razmišljate o uporabi deževnice.

Razlika med "gospodinjskimi" in industrijskimi čistilnimi napravami

Drugi razlog, ki se nanaša na industrijske naprave pa tiči v bolj strogem izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih vod, ki so mu zavezani upravljavci industrijskih čistilnih naprav. Iz poročanja pa so izvzete tiste naprave, ki odvajajo odpadne vode iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3 in tiste, pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal. Skoraj vse, tudi manjše predelovalne dejavnosti svoje odpadne vode obremenjujejo bolj kot gospodinjstva.

Čiščenje odpadnih voda, ki nastajajo v prehranskih proizvodnih obratih, kot so manjši obrati za predelavo mleka, vinske kleti, obrati za proizvodnjo kraft piva, klavnice, ribje in piščančje farme, poteka na podoben način, saj se uporabljajo podobne naprave kot gospodinjske čistilne naprave. So pa prilagojene specifičnim potrebam posamezne predelovalne dejavnosti z velikostjo rezervoarjev, najbolj pomembna pa je pravilna prilagoditev krmilnika naprave in ciklov čiščenja glede na vrsto in količino obremenitve odpadne vode. V prehrambni industriji, tudi v manjših obratih, se uporabljajo velike količine vode v samem proizvodnem procesu, kot hladilni medij in za pranje. Voda prihaja v stik z živili ali ostanki živil in zato vsebujejo odpadne vode veliko hranilnih snovi, ki predstavljajo visoko tveganje za onesnaževanje podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitne vode.

Pri izbiri hišne čistilne naprave upoštevajte vsaj to priporočilo

Tudi pri izbiri čistilne naprave za gospodinjstva priporočamo, da izberete takšne z vgrajenimi naprednimi krmilnimi enotami. Prvič zato, ker s pomočjo različnih tipal omogočajo bolj natančno krmiljenje procesov čiščenja, ker imajo vgrajen program za delovanje v času vaše daljše odsotnosti (dopusti) in omogočajo enostavno prilagoditev delovanja v primerih, ko se začasno ali za stalno spremeni obremenjenost vaših odpadnih voda. Kar je najpomembnejše, pa dodatno varnost vaše investicije v takšno čistilno napravo predstavljajo že predprogramirani dodatni procesi čiščenja, ki bodo v prihodnosti zagotovo obvezni tudi pri nas. Za primer navajamo zelo napredno in zanesljivo nemško čistilno napravo Graf one2clean, ki ima v krmilnem računalniku že predpripravljene tudi programe čiščenja, ki so v naših bolj razvitih zahodnih in severnih deželah že obvezne, kot je na primer denitrifikacija, z modelom čistilne naprave Graf one2clean plus pa je omogočena še dodatna obdelava, kot sta na priemr defosfatizacija in higienizacija. Te zahteve bodo povzročile dodatne drage nadgradnje obstoječih čistilnih naprav in zamenjavo obstoječih čistilnih naprav starejšega datuma, ki jih ne bo mogoče nadgraditi.

Zahtevajte dokazila

Prodajalec čistilne naprave mora kupcu zagotoviti in predati dokumentacijo, ki potrjuje kakovost in zanesljivost izdelka. Kot kupec od prodajalca vedno zahtevajte certifikate o stabilnosti in vodotesnosti ter izjavo o garancijski dobi. Dodaten namig - če izberete rezervoar in pokrov rezervoarja čistilne naprave, ki sta deklarirana kot povozna, ga lahko vgradite pod parkirišče ali dovozno pot in tako izkoristite isto površino za dve funkciji, nadzemno za parkiranje in dnevno logistiko in podzemno za čiščenje odpadne vode. Te vgradnje bodo vesele tudi komunalne službe, saj bodo imele enostaven dostop do čistilne naprave pri rednem praznjenju komunalnega blata.

Omenjene čistilne naprave Graf one2clean so tudi sicer precej inovativne. V samem rezervoarju nimajo vgrajenih nobenih gibljivih delov in električnih oziroma elektronskih komponent. To pa ne pomeni, da so zato manj učinkovite. Inženirji so našli inovativne načine za enako ali bolj učinkovito napravo z manj sestavnimi deli zaradi večje zanesljivosti in daljše življenjske dobe. Elektronika tudi ni izpostavljena vlažnemu in elektroniki neprijaznemu okolju v rezervoarju. Vsi namreč zelo dobro vemo iz lastne ali tuje prakse, da manj, ko je gibljivih in električnih delov v neki napravi, manj je možnosti, da se pokvarijo ali iztrošijo. Za lastnike takšnih čistilnih naprav pa to pomeni cenejše vzdrževanje in manj ali nič nepredvidenih stroškov za popravila. Tudi zato ponuja graf za svoje električne komponente kar 2-letno garancijo. Izogibamo se torej izdelkom, pri katerih so električne komponente v rezervoarju, saj to povečuje možnost okvar.

Stroški delovanja in vzdrževanja so lahko nizki ali pa zelo visoki

Delovanje čistilne naprave je povezano s stroški. Vsi si želimo, da so ti v življenjski dobi naprave čim nižji. Pri prodajalcu je dobro preveriti tudi, kateri deli naprave so (bolj) pokvarljivi, kakšna je njihova življenjska doba in koliko stane zamenjava. Veliko pove tudi podatek o garancijski dobi, ki jo priznava proizvajalec ali prodajalec na rezervoar in električne in elektronske komponente čistilne naprave. Življenjska doba rezervoarja je najmanj 50 let, garancija ob pravilni vgradnji pa je kar 10 let. Obstajajo ponudniki, ki tako dolgo garancijo ponujajo brez doplačila. Pri garanciji električnih in elektronskih komponent izbirajte med tistimi, ki ponujajo brez doplačila 24 mesečno garancijo. Naj še dodamo, da obstajajo ponudniki, ki za svoje čistilne naprave ne predložijo garancijske izjave. To pomeni, da v takšnih primerih velja splošna garancijska doba eno leto.

Že zgoraj omenejna čistilna naprava Graf one2clean za proizvodnjo čiste vode potrebuje le tri korake, vsa obdelava odpadne vode pa poteka v eni sami komori. Čistilna naprava one2clean nima nepotrebnih dodatkov, zato je zelo zanesljiva. Omenili smo že, da v odpadni vodi v rezervoarju namreč nima nobenih gibljivih mehanskih delov, črpalk in drugih električnih komponent, zato se lahko pohvali z zelo dolgimi intervali praznjenja, minimalnimi stroški vzdrževanja in minimalno porabo energije – le 75 kWh na osebo na leto.

Še o izbiri dobavitelja

Omenjene Graf čistilne naprave pri nas trži podjetje Armex iz Ivančne Gorice, ki je specializirano družinsko podjetje za rešitve upravljanja z odpadnimi in padavinskimi vodami že več kot 30 let. Zato priporočamo nakup pri takšnih specializiranih ponudnikih, ki so že dlje časa prisotni na trgu, imajo več desetletne izkušnje in znajo svetovati tudi v primeru najbolj kompleksnih situacij na terenu. Zagotovo poznajo odgovor na še tako kompleksno situacijo na terenu in ker bodo zagotovo na voljo za morebitno servisiranje tudi po izteku garancijske dobe čistilne naprave. Mimogrede, podjetje Graf je eden največjih evropskih proizvajalcev čistilnih naprav, ki je v svojo več kot 60-letni zgodovini delovanja prijavilo več kot 200 patentov.

Veliko se lahko naučimo od drugih

Kako sta dilemo izbire in nakupa čistilne naprave reševala investitorja Tina in Andrej iz Radovljice, si lahko preberete v prispevku "Kako sva izbirala in izbrala čistilno napravo in kako se nama obrestuje “rudarjenje” vode z neba?"

Razmislite tudi o zbiranju in uporabi deževnice

Zbiranje in raba deževnice prispeva k večjemu zadovoljstvu ljudi in narave. Lovljenje deževnice je odličen način, kako premostiti daljša sušna obdobja, pa tudi kako dosegati znatno nižje račune za vodo, tudi za polovico nižje. Večina ljudi meni, da je deževnica primerna le za zalivanje poljščin in vrtnih rastlin, a lahko njeno rabo s pridom izkoristimo tudi v gospodinjstvu. Kaj potrebujemo? Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Rezervoar za deževnico je lahko zunanji ali podzemni, pri čemer se zaradi želje po hladnejši vodi, v kateri se hitro ne razvijajo bakterije, priporoča vkopavanje rezervoarja – zemlja ga namreč ščiti pred svetlobo in povišano toploto. Temperatura vode iz rezervoarja celo leto tipično dosega med 8 do 12 °C. Zaradi teme in nizke temperature se ne morejo tvoriti alge in mikroorganizmi.

Deževnico lahko uporabite za zalivanje česarkoli. Ker velja za t. i. mehko vodo, saj ne vsebuje apnenca, ima v primerjavi s trdo vodovodno vodo vrsto prednosti. S pridom jo lahko uporabimo za pranje perila, kjer nato prihranimo denar še na račun tega, da ne potrebujemo več mehčalca in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Z deževnico dosežete boljše rezultate pranja in varujete okolje. Bakterije namreč zaidejo v pralni stroj predvsem preko umazanega perila in ne deževnice. Nekateri proizvajalci pralnih strojev za najboljše rezultate pranja celo priporočajo uporabo deževnice.

O podjetju Armex Armature iz Ivančne Gorice z več kot 30 let izkušenj pri načrtovanju in postavljanju čistilnih naprav. Več uporabnih informacij o njihovi ponudbi si lahko prebere na njihovi spletni strani cistilnenaprave-dezevnica.si

