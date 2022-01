Investicija v zdravje in kakovost bivanja: več kot 20 tisoč Slovencev že prisega na to rešitev

Milan Kuster, direktor podjetja Lunos, poudarja, da v Sloveniji na institucionalni ravni premikov v tej smeri ni. Čeprav se je v Sloveniji v zadnjih letih ogromno denarja namenilo za energetsko sanacijo javnih objektov, da bi porabili manj energije, je v prenekateri javni ustanovi zračenje z odpiranjem oken edina rešitev. Pa bi moralo biti drugače.

"Imamo sistem prezračevanja z rekuperacijo, ki učinkovito izmenjuje zrak večkrat na uro, in to brez hrupa z ulice, brez vdora umazanega zraka v prostor, in ki je v razvitih evropskih državah lepo sprejet," nadaljuje. Je pa stanje za razliko od poenotene rešitve v javnih ustanovah drugačno pri zasebnih lastnikih, ki se v zadnjih letih čedalje bolj zavedajo pomena kakovosti zraka, kar se močno odraža tudi v poslovnih rezultatih podjetja.

Svež zrak in prijetno bivalno okolje v vsaki sobi vašega doma

Gotovo se strinjate z nami, da za zdravo življenje potrebujemo svež zrak. Brez tega se ne bomo dobro počutili in lahko celo zbolimo. V razvitih evropskih državah vsaka energetska sanacija vključuje tudi vgradnjo prezračevalnega sistema. V prostorih, kjer se zadržujemo dalj časa, je treba nujno poskrbeti, da bo zrak, ki ga dihamo, svež, po možnosti prefiltriran in ustrezne vlažnosti. S tem bo v zraku tudi ustrezna količina kisika – v razmerju s C02, ki ga izdihujemo –, vrednosti radona ne bodo presežene in naše počutje bo bistveno boljše. Svež zrak pa ni ključnega pomena le za nas, ampak tudi za naše stanovanje oziroma hišo.

Kako torej zagotoviti zdravo bivalno ozračje za nas in za naše štiri stene? Kako preprečiti sindrom bolnih stavb in poskrbeti, da bo naš dom postal oaza dobrega počutja? Z decentralnim prezračevalnim sistemom Lunos z rekuperacijo toplote to ni več težava. Prezračevalni sistem zagotavlja svež zrak in prijetno bivalno okolje v vsaki sobi vašega doma, pri čemer ne izgubljate dragocene energije. V zadnjih letih jim je pri podjetju Lunos na področju elementov z rekuperacijo uspelo bistveno povečati energetsko učinkovitost, hkrati pa zmanjšati porabo energije, ki je potrebna za lastno obratovanje. Temu, da so na pravi poti, pritrjujejo zadovoljni uporabniki njihovih prezračevalnih sistemov, ki jih je iz leta v leto več.

"Zadovoljna stranka je naše ogledalo, dokaz, da delamo dobro in da imamo odličen izdelek"

Lunosovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem nenazadnje priča več kot 20 tisoč kupcev, zadovoljnih strank, brez katerih Lunos ne bi obstajal in gotovo ne bi bil tako uspešen," hvaležno omeni sogovornik.

"Zadovoljna stranka je naše ogledalo, dokaz, da delamo dobro in da imamo odličen izdelek. Gotovo je v poslu nekaj najlepšega videti zadovoljno stranko, saj je to najbolj konkreten odraz dobrega dela naše celotne ekipe, od montaže in izvedbe do končnega delovanja sistema Lunos," dodaja Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.

Tako kot se razvija Lunos, tako zadovoljstvo krepijo tudi njihove stranke. Od vsega začetka, od prvih izdelkov pa vse do danes, ko so na voljo že sodobnejše enote prezračevalnih komponent, zadovoljne stranke delijo svoje pozitivne izkušnje s podjetjem Lunos. Njihova ključna prednost je, da so se vedno trudili spremljati povratne informacije in ves razvoj prezračevalnih komponent prilagoditi čim bolj preprosti uporabniški izkušnji.

Med njihovimi zadovoljnimi strankami je tudi Vinko Kurzweil iz Radomelj, ki je sistem Lunos v svojo hišo vgradil leta 2015. "Zimo poprej se je plesen pojavila po vseh zidovih naše hiše. Plesen se je pojavila kot posledica menjave oken, ki mnogo bolje tesnijo od starih lesenih oken. Treba je bilo zagotoviti primerno zračenje prostorov. Prezračevalni sistem naj bi omogočil odpravo pojava plesni in naj bi zahteval minimalne adaptacijske posege. Odločili smo se za decentralno energetsko varčno prezračevanje brez sistema prezračevalnih kanalov, ki ga ponuja podjetje Lunos," razloži.

Stranka je danes z narejenim zadovoljna, tako s končnim delovanjem izdelka kot tudi z izvedbo. "V naši dvostanovanjski hiši so se izvedbena dela končala v enem dnevu. Montažerji so za seboj lepo pospravili, nam pa je ostal le še prah po pohištvu, ki ga ni bilo nič več, kot nas že ponavadi pričaka ob koncu tedna," še pove zadovoljna stranka.

Nadgradnja obstoječe ponudbe

Podjetje Lunos je v tem času še izboljšalo in poenostavilo svojo ponudbo. Ker imajo ogromno izkušenj s končnimi uporabniki in ker jim znajo prisluhniti, so sčasoma izluščili in prepoznali njihovo željo, potrebo po tem, da bi še poenostavili montažo in da bi bil poseg vgradnje prezračevalnih sistemov čim bolj enostaven, čim manj umazan.

"Ideja je zrastla nekje v letu 2018, ko smo se lotili razvoja popolnoma novega elementa i-VENT. Pri tem smo upoštevali vse smernice s področja prezračevalne stroke. Poenostavljano: vse, kar imamo dobrega pri obstoječih elementih, smo uporabili tudi pri novem in dodali nove funkcije. Stranke so si že nekaj let želele, da bi Lunos ponudil način brezžičnega krmiljenja, možnost telefonskih aplikacij in podobnih rešitev. To so pogrešali in tega do zdaj nismo imeli. Z elementom i-VENT tudi to končno pokrivamo," pove Milan Kuster.

"Ker več kot 70 odstotkov vgradenj izvajamo v naseljenih objektih oziroma gre za sanacije, je zelo pomembno, da je gradbeni poseg čim manjši – torej s čim manj 'kabliranja' in 'štemanja'. Kljub temu pa sistem mora delovati optimalno," pravi direktor podjetja Lunos Milan Kuster in dodaja, da so do zdaj pri sanaciji enodružinske hiše povprečno morali vgraditi okoli 50 metrov kablov in posledično izdolbsti prav toliko sten. Vse to jim je sicer uspelo opraviti v enem samem dnevu, vendar so vseeno vseskozi iskali možnosti, kako bi bila vgradnja prezračevanja lahko še čistejša. Tako je nastal element i-VENT, ki je nadgradnja najbolje prodajanega modula Lunos e2.

Revolucija v decentralnem prezračevanju

i-VENT je lani v svoje domovanje namestil tudi Jan Polanc iz Ljubljane. "Z ženo sva se odločila, da bova v celoti adaptirala nadstropje večstanovanjskega objekta. Ob menjavi oken so naju opozorili, da bi bilo smiselno in smotrno razmisliti tudi o prezračevanju. Z menjavo oken hiša postane bolj ali manj vodotesna. V prejšnjem stanovanju sva imela velike težave s plesnijo in vlago, ki se je pojavljala na oknih, kar je bil dodaten razlog, da sva začela razmišljati o prezračevalnem sistemu," pove Jan Polanc.

V stanovanje je vgradil štiri elemente i-VENT in ventilator v kopalnici. Komercialist podjetja Lunos je pripravil tlorise in priporočil najbolj priročno, funkcionalno postavitev elementov. "Odločitev se je izkazala za pravilno. Ena enota i-VENTA je v spalnem prostoru in druga v otroški sobi, med seboj sta povezani. Po dva i-VENTA sta v dnevnem prostoru, med seboj sta prav tako povezana v skupino, delujeta sinhrono. Sicer se praviloma glede na velikost objekta naredi predviden nabor potrebnih prezračevalnih enot. Tovrsten sistem mi je bil zelo blizu, ker zahteva zelo malo posegov, inštalacij v objekt. Naredili so preboje, potegnili električne inštalacije do elementov, znotraj katerega prezračevalna enota že deluje. Za usklajeno delovanje prezračevalnih enot niti ni potrebujemo dodatnih povezav, saj so med seboj že povezane v brezžičnem omrežju. Montaža pametne prezračevalne enote je sledila teden dni po poslani ponudbi. Fantje so ažurni, profesionalni, svoje delo so opravili v treh ali štirih urah, za seboj pospravili, posesali, počistili in odšli. Ostalo mi je le še fino beljenje. Sistem je začel delovati nemudoma, brez zadržkov. Že zvečer se nama je z ženo zdela kakovost zraka v stanovanju boljša," se spominja Jan Polanc.

i-VENT je mogoče upravljati z daljincem ali s pomočjo aplikacije. "Določamo lahko, kdaj se enota zažene in na katerem programu, določamo lahko načine, z vračanjem toplote ali brez vračanja toplote, z možnostjo izbire vrtenja, nastavi se lahko na primer samo dovajanje zraka v enem prostoru in odvajanje zraka v drugem. Urnike se lahko nastavlja poljubno, za vsak dan, teden, ob koncu tedna, sistem si ne glede na datum zapomni želene nastavitve. Prek ene točke tako lahko upravljam vse enote v hiši, na primer v bivalnem ali spalnem delu. Če se recimo zbere družba v dnevni sobi, prezračuje samo enota v tem prostoru, v preostalih prostorih so pretoki manjši. Prezračevalna enota i-VENT pride prav tudi pri kuhanju, saj lahko z izbiro smeri določimo, da se vpihuje zrak samo noter, v dnevni sobi pa ga vleče ven. Rešitev je koristna tudi pri raznih neprijetnih vonjavah, ko glede na določeno smer zajemamo svež zrak in odvajamo neprijetne vonjave. Pametna prezračevalna enota i-VENT deluje tiho, gre pa tudi za prvi element, ki omogoča, da lahko iz svojega prezračevanja naredim klimatizacijo celotnega stanovanja. V primeru kakšnih nejasnosti pa nam je z nasveti in poprodajno aktivnostjo na voljo Lunosova ekipa. Nisi prepuščen sam sebi," sklene Jan Polanc.

Ključne prednosti pametne prezračevalne enote i-Vent Varčevanje z energijo.

Odprava odvečne vlage.

Skoraj neslišno delovanje.

Protihrupna zaščita.

Upravljanje prek aplikacije.

Filter proti alergijam.

Enostavna montaža.

Enostavno in poceni vzdrževanje.