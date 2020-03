GROHE kamion bo omogočil neverjetno izkušnjo

Oglasno sporočilo

Po številnih svetovnih metropolah se bo GROHE kamion pripeljal tudi v Ljubljano na Sejem Dom, kjer bo v času med 4. in 8. marcem obiskovalcem, trgovcem in inštalaterjem omogočil vpogled v najnovejše inovacije s področja opreme za kopalnice in kuhinje.

Vodilni proizvajalec sanitarne opreme se je za kampanjo GROHE Truck Tour odločil, ker je želel po vsem svetu predstaviti svoje vrhunske izdelke. Obiskovalci sejma Dom bodo poleg doživetja najbolj moderne tehnologije, kot so GROHE Sensia Arena WC prha pametna nega, GROHE SmartControl 3D prhanje, GROHE Blue ali Grohe Red kuhinjske pipe, pridobili tudi praktične nasvete strokovnjakov kot tudi vse informacije o učinkoviti porabi vode, ki jo omogočajo izdelki GROHE.

Poleg praktičnih izkušenj čakajo obiskovalce razstavnega prostora GROHE številne zanimive zabavne aktivnosti, najmlajši pa se lahko zabavajo v kotičku z animatorji.

GROHE kot podjetje, ki poudarja družbeno odgovorno poslovanje, bo tudi tokrat poudaril problem negativnega vpliva plastike na okolje. Pred razstavnim kamionom bodo postavljene velike GROHE črke, v katerih lahko obiskovalci odvržejo že uporabljeno plastenko ter v zameno dobijo novo GROHE steklenico.

Več kot 200 tisoč narejenih kilometrov GROHE kamiona

Po Rusiji, Portugalski, Skandinaviji, Turčiji, Bližnjem vzhodu, severni Afriki je GROHE kamion pripeljal inovacije sanitarne in kuhinjske opreme tudi v Slovenijo. V svojem razstavnem prostoru na kolesih je GROHE predstavil linije Cube, Euro, Bau ter najnovejšo Essence linijo, ki je prva, ki ponuja kadi v treh različnih sofisticiranih različicah, kot tudi Essence pipe in tuše elegantnega dizajna v različnih barvah. Predstavljen je tudi novi Euphoria SmartControl sistem za prhanje. To popolnoma novo dimenzijo prhanja omogoča pametna tehnologija za enostavno in intuitivno uporabo: Push, Turn, Shower.

Novi Euphoria SmartControl sistem omogoča regulacijo vode, različne nacine prhe, GROHTHERM thermostat pa omogoča najbolj natančno reguliranje temperature.

V GROHE kamionu razstavljeni so tudi nova generacija senzorjev za vodo GROHE Sense in GROHE Sense Guard Pro, ki so optimizirani za uporabo v družinskih hišah in stavbah in kot taki omogočajo natančne podatke o uporabi vode kar prek mobilne aplikacije GROHE Sense. Posebno pozornost sta pritegnila Grohe Blue in Grohe Red pipe saj iz Grohe Red pipe teče vrela voda, iz Blue pa filtrirana z mehurčki.

GROHE goes Zero Poleg predstavitve svojih najnovejših izdelkov, inovativne tehnologije, elegantnega dizajna in prepoznavne nemške kvalitete, je GROHE na Sejmu Dom poskrbel tudi za družbeno odgovorno ravnanje. V velike GROHE črke obiskovalci lahko odvržejo že uporabljeno plastenko in v zameno dobijo novo Grohe steklenico. Trajnost je najbolj pomemben element Grohe poslovanja in korporativne strategije, o čemur govori podatek, da je s svojo globalno iniciativo GROHE goes Zero že 2020. postal prvi proizvajalec opreme za kopalnice in kuhinje, ki je svoj proces proizvajanja izdelkov osvobodil ogljika. V to družbeno odgovorno ravnanje sodi tudi iniciativa redukcije porabe plastenk, saj GROHE na Sejmu Dom obiskovalce vabi, da se udeležijo akcije, odvrzite plastiko, saj PLASTIC IS NOT FANTASTIC! Več informacij na www.grohe.com in www.grohe.si

Naročnik oglasnega sporočila je Grohe Adria d. o. o.