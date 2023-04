Družina lepil Keraflex - sedaj brez ogljičnega odtisa!

Misija - Zero

Pred 10 leti je Mapei kot prvi proizvajalec na svetu ponudil trgu cementno lepilo za lepljenje keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna izdelano v tovarnah v Italiji brez vpliva na povečanje CO2 emisij z uporabo 'zelene' energije in pogozditve deževnih gozdov. To lepilo je danes Keraflex Maxi S1 Zero.

Lansko leto je ta zaveza postala še obširnejša – nabor izdelkov se je povečal. Zakaj? Kot je že znano, v Mapei sledimo razvoju in trendom v proizvodnji keramičnih ploščic in ker so za doseganje brezogljične družbe potrebni ne le izdelki - ploščice, ampak tudi vezni izdelki (lepila), fugirne mase in elastične tesnilne mase, se je Mapei zavezal, da bo tržišču ponudil vse tri sklope izdelkov za doseganje teh ciljev z družino izdelkov Zero. Zero zajema cementna lepila sive barve Keraflex in Ultralite, fugirno maso Ultracolor Plus in acetatni silikon Mapesil AC Eco.

Družina lepil Keraflex – sedaj še nadgrajena skladno s potrebami in zahtevami trga

Foto: Mapei d.o.o. Visoko zmogljiva lepila Mapei iz družine Keraflex so narejena tako, da lahko zadostijo zahtevam razvoja in proizvodnje keramičnih ploščic za lepljenje tako manjših keramičnih ploščic, kot tistih največjih. Naj kot zanimivost omenimo, da se po italijanskem standardu 11493-1 vse keramične ploščice, ki imajo eno stranico dolgo vsaj 60 cm klasificirajo kot 'velike' ploščice.

Družina lepil Keraflex je namenjena (odvisno od posameznega izdelka):

za lepljenje na vse običajne podlage v gradbeništvu;

za lepljenje na tesnilne sisteme Mapelastic ;

; lepljenju keramičnih ploščic in mozaika v bazenih;

lepljenju vseh vrst in velikosti keramičnih ploščic, mozaikov in na vlago neobčutljivega naravnega kamna na notranjih in zunanjih površinah;

za lepljenje veliko-formatnih keramičnih ploščic, tudi na tlake z vgrajenim talnim gretjem;

za lepljenje na fasadnih površinah (tudi na kontaktnih z vgrajeno toplotno izolacijo), tudi za večje formate keramičnih plošči zaradi izredne sposobnosti omočenja / popolnjenja hrbtišča ploščic;

lepljenju v navtični industriji zaradi MED certifikata (le Keraflex Maxi S1).

Komu so namenjena Lepila iz družine Keraflex so namenjena vsem polagalcem keramičnih ploščic in kamna, ki se zavedajo prednosti, ki jih nudijo preverjena lepila. Na volji so v sivi, kot tudi beli barvi, ki je sedaj še bolj bela. Pri lepljenju kamna in izdelkov iz kamna je potrebna pazljivost, saj niso primerni za tiste, ki se zaradi vlage iz lepila lahko obarvajo ali so dimenzijsko nestabilni. Vsa lepila so namenjena lepljenju direktno na tesnilne sisteme Mapelastic.

Varovanje zdravja in trajnostna gradnja: ničeln vpliv na okolje

Foto: Mapei d.o.o.

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ je prvo ogljično nevtralno lepilo z ničelnim vplivom na okolje: emisije toplogrednih plinov, ki se jih tehnološko ne da povsem izničiti, se kompenzirajo z instrumentom izravnave in finančnim posojilom projektom za proizvodnjo obnovljive energije brez emisij.

V veliki večini proizvodnih dejavnosti je nemogoče popolnoma izničiti emisije CO2, ni pa nemogoče izničiti okoljskega učinka, saj z ogljično izravnavo lahko zmanjšamo izpust toplogrednih plinov nekje drugje v svetu.

KERAFLEX MAXI S1 ZERØ je bil tudi predmet ocene življenjskega kroga (LCA: Life Cycle Assesment), s pomočjo katere se lahko meri ogljični odtis (Carbon Footprint) izdelka po tako imenovanem postopku od »zibelke do groba«, se pravi od pridobivanja surovin do konca življenjskega obdobja izdelka. Izpust toplogrednih plinov tekom celotnega življenjskega kroga izdelka je tesno povezan z uporabljenimi surovinami, hidravličnimi vezivi in polimeri, katerih količina in kakovost igrata ključno vlogo pri doseganju visoke zmogljivosti in trajnosti lepilnega sistema.

Kaj pa za debelejše nanose?

Foto: Mapei d.o.o.

KERAFLEX MAXI S1, za debelejše nanose, do 15 mm, predstavlja najboljše iz družine cementnih lepil Keraflex. To deformabilno in debeloslojno lepilo je idealno za lepljenje vseh vrst oblog tudi pri nanosih do 15 mm, bodisi na talnih, ali stenskih površinah brez lezenja in zaznavnih skrčkov. Zaradi svojih lastnosti, se priporoča za vgradnjo debelejših večjih ploščic s stranico do 120 cm na dozorele cementne podlage, tudi na podlagah z vgrajenim talnim gretjem ali pa lomljenega kamna na zunanjih površinah. Pri njemu bi radi izpostavili belo verzijo lepila, ki je bila izpopolnjena. Sedaj je dejansko bela in zato idealno lepilo za lepljenje svetlih, a na vodo neobčutljivih plošč, marmet in ostalih izdelkov iz naravnega ali umetnega kamna.

Zahvaljujoč Low Dust tehnologiji se med pripravo lepila KERAFLEX MAXI S1 izloča bistveno manj prahu. Zakaj je to pomembno? Zaradi manj prahu v stanovanju? Zagotovo, a pomembnejše je za samega delavca, saj zaradi tega vdihuje bistveno manj prahu, ki ga v večini sestavljajo cement in fin prah na osnovi silikatov in karbonatov. Le-ti lahko povzročajo alergijske odzive ali pa celo pljučna vnetja.

Od mozaika do največjih formatov keramičnih ploščic

Foto: Mapei d.o.o.

Nabor cementnih lepil KERALEX omogoča izbor cenovno ugodnega lepila sive ali bele barve za lepljenje običajnih formatov keramičnih ploščic ali kamna. Na drugi strani pa tudi izbor najboljšega lepila za lepljenje večjih formatov keramičnih ploščic na najrazličnejše podlage. Ne pozabite na ustrezen temeljni premaz in fugirne mase, da obloga postane celota.

Foto: Mapei d.o.o.

Vabimo vas pa tudi, da sodelujete v naši nagradni igri, kjer z nakupom izdelka Mapei, sodelujete za lepe nagrade. Več o nagradni igri si lahko preberete TUKAJ

Foto: Mapei d.o.o.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elektronskem naslovu tehnika@mapei.si.