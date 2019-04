Diskretni šarm modernega klasika

Oglasno sporočilo

Edinstven strešnik z nezamenljivim značajem

Strešnik Bobrovec Tondach prepriča s svojo preprosto in nenadomestljivo lepoto. Njegova tradicionalna oblika spominja na strešnik, ki smo ga kot otroci najpogosteje risali na streho svojih hišk. A Bobrovec dobiva nove moderne ravne oblike ter se prilagaja trendom barv v sivih in črnih odtenkih, zato Bobrovec Tondach ne gre iz mode, ampak soustvarja arhitekturo moderne inovativne gradnje na temelju kakovosti. Bobrovec ni samo strešnik, postaja element fasade in notranjega interierja.

Več na: https://wienerberger.si/opeka-in-resitve/stresnik-bobrovec/diskreni-sarm-modernega-klasika

Zgodovinska dejstva

Dokazana uporaba opeke sega že v dobo Etruščanov, 800 let pred našim štetjem. Začetni tip oblike strešnika je bil v obliki ravnih plošč. V 12. stoletju pa je nastala do danes nespremenjena oblika strešnika Bobrovec. Značilna proizvodnja strešnika Bobrovec na našem ozemlju se je začela razvijati v času avstro-ogrske monarhije, saj so bili v tem času številni zgodovinski in sakralni objekti pokriti prav s tem strešnikom. Proizvodnja strešnika Bobrovec se je spreminjala skozi stoletja, v 19. stoletju pa so se razvile prve naravne tehnike barvanja strešnikov. Bobrovec ima danes številne oblike in barvne možnosti, prilagojene za obnove zgodovinskih stavb kulturne dediščine in hkrati sodobne moderne arhitekture.

Različne oblike

Bobrovec, izdelan iz čiste gline, je mnogo več kot samo klasičen strešnik. S svojimi različnimi oblikami zapolnjuje prostor v sodobni in avantgardni arhitekturi, hkrati pa v svoji klasični obliki poudarja skrivnostni šarm in eleganco tradicionalnih mestnih središč. Tako stanovanjske soseske postajajo prijetne oaze za bivanje in druženje ter iščejo sinergijo zgradb in okolice.

Ponudba različnih oblik Bobrovca je zares pestra, vsem pa sta skupni kakovost in individualnost:

Bobrovec,

ravno rezan Bobrovec,

ravno rezan zaobljen Bobrovec,

Zarezni Bobrovec,

ravno rezan Zarezni Bobrovec.

Več na: https://wienerberger.si/stresniki-stresna-kritina/tondach-stresni-sistemi?wb_condition=Cluster:1366437040028

Obstojna barva in individualen videz

Površinska obdelava zgornjega dela strešnika zagotavlja obstojnost barv in trajno kakovost strehe, ki zadovolji tudi najzahtevnejše graditelje in naročnike. Ne glede na to, ali gre za strešnik v barvi barvnih skupin Natur, Natur Color ali Color Plus, za strešnik Bobrovec ne velja rek, da je lepota minljiva. Nasprotno, njegova lepota traja, kar se potrjuje vedno znova iz stoletja v stoletje. To potrjuje tudi 33-letna garancija. Ob pravilni sistemski vgradnji in pravilnem vzdrževanju je njegova življenjska doba lahko tudi več kot sto let. Le streha, zgrajena kot sistem, ponuja varno in toplo zavetje ter ščiti stavbo pred zelo zahtevnimi vremenskimi vplivi vse štiri letne čase.

Več na: https://wienerberger.si/stresnik-bobrovec/vse-barve-bobrovca

Več o Bobrovcu: https://wienerberger.si/stresnik-bobrovec-brezcasni-klasik-za-vse-tipe-gradnje

Inovativne rešitve Wienerberger investitorjem omogočajo:

da lahko hitro v nekaj korakih naročijo brezplačni izračun materiala (https://wienerberger.si/servisi/narocite-brezplacni-izracun-materiala),

da si z uporabo on-line orodja sami izračunajo porabo materiala (https://wienerberger.si/tehnicna-podpora/online-orodja),

da si lahko prenesejo kataloge in brošure za podrobnejši pregled (https://wienerberger.si/servisi/katalogi-in-brosure),

da se prijavijo na e-novice o novostih in aktivnostih podjetja (https://wienerberger.si/tehnicna-podpora/prijava-na-e-novice).

Wienerberger nenehno razvija nove, inovativne sistemske rešitve, ki so še bolj po meri investitorjev med procesom gradnje. Tehnična podpora vključuje strokovno svetovanje, brezplačen izračun materiala in obisk na gradbišču po predhodnem dogovoru. Streha bo sobivala z vami v prostoru in času, zato želijo biti sogovornik in soustvarjalec vaše gradnje, ki je življenjski projekt.

