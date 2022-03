Blaž Švab: Ne glede na to, na katerem koncertu sem, se vedno vrnem v topel dom

Toplotne črpalke ponujajo rešitve za vrhunsko udobje doma

Vsakodnevni tempo od nas vedno bolj zahteva poenostavitev nekaterih stvari in mednje vsekakor spada ogrevanje. Samo predstavljajte si, da pozimi pridete iz službe in vas pričaka hladen dom.

Nadzor udobja je ena ključnih prednosti ogrevanja s toplotno črpalko. Ko je nastavljena temperatura dosežena, bo toplotna črpalka to vzdrževala. Ne glede na dejstvo, da ste dlje časa odsotni, zunaj pa je mraz, se boste vedno vrnili v prijetno toplo hišo. Pri toplotni črpalki gresta ogrevanje in udobje z roko v roki, zato kompromisi niso več potrebni.

Najboljša odločitev je tista, ki poleg udobja prinaša učinkovito delovanje in prihranek pri stroških. Foto: Shutterstock

S toplotno črpalko se izognete ročnemu delu, ki je povezano s pripravo drv ali pravočasnim naročanjem kurilnega olja in peletov ter čiščenjem dimnika pred kurilno sezono. Toplotna črpalka je preprosta za uporabo in zagotovi topel dom le s pritiskom na gumb, s čimer je udobje vedno zagotovljeno. Toplotno črpalko nadzira termostat, ki zagotavlja vzdrževanje želene temperature, ni treba prilagajati nastavitev, saj bo to storila samodejno, ko je to potrebno.

Toplotna črpalka ponuja nekaj, česar pri peči na lesno biomaso ne boste dobili – upravljanje iz pisarne, trgovine ali z drugega konca sveta. V podjetju Orca energija so razvili napredno regulacijo, s katero lahko prek oblaka spreminjate nastavitve toplotne črpalke, in to v slovenskem jeziku – nastavite temperaturo, dnevne ali nočne intervale ogrevanja, vklopite programe Party, Eco ali Holiday, pregledujete trenutno stanje ali zgodovino. To lahko storite s pomočjo mobilnega telefona ali tabličnega računalnika. Uporaba vmesnika je zelo preprosta, saj je bil zasnovan z mislijo na stranke. Topel dom je samo klik stran.

Z napredno regulacijo prek oblaka lahko spreminjate nastavitve svoje toplotne črpalke Orca s pomočjo računalnika ali pa prek pametnega mobilnega telefona in tabličnega računalnika.

Slovenski strokovnjaki razvili toplotno črpalko Orca, ki visoko presega najstrožje evropske standarde Podjetje Orca energija je eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek dajejo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati. Kakovost njihovih produktov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini. Ogrevalna toplotna črpalka zrak-voda Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri energije. Toplotne črpalke Orca so primerne tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Proizvedene so v Sloveniji in narejene iz zgolj najkakovostnejših komponent evropskih proizvajalcev. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka vam lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij. Toplotne črpalke zrak-voda veljajo za najugodnejše in zaradi preproste namestitve ter vzdrževanja se zanje odloči največ uporabnikov. Upravljanje toplotne črpalke Orca je prilagojeno slovenskim razmeram, lasten razvoj pa zagotavlja optimalne prihranke in udobje ne glede na to, iz katerega konca Slovenije prihajajo. Se tudi vi odločate za nakup toplotne črpalke? Pošljite povpraševanje in že prihajajočo sezono znižajte stroške ogrevanja.

Visoki prihranki in udobje z roko v roki so tisto, kar je prepričalo priljubljenega glasbenika. Izbral je toplotno črplako Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric.

Udobje ogrevanja s toplotno črpalko Orca je prepričalo znanega slovenskega glasbenika Blaža Švaba: "Za nami je druga ogrevalna sezona, ko je za topel dom skrbela toplotna črpalka Orca. Nad sistemom sem še vedno navdušen tako kot prvi dan. Tovrstnemu načinu ogrevanja je najbolj hvaležna denarnica, saj je letni prihranek pri ogrevanju več kot 70-odstoten. Zadovoljna pa je tudi družina, ki ji ni treba sistema več čas nadzorovati in skrbeti zanj. Ne glede na to, na katerem koncertu sem ali katero oddajo snemam, vedno pridem v topel dom."

Investicijo v toplotno črpalko boste povrnili prej kot odplačali avto

Toplotna črpalka je postala prva izbira pri novogradnjah, vse pogosteje pa se zanjo odločajo tudi pri sanacijah in menjavi ogrevanja v starejših stavbah, saj so primerne tudi za obnove pri ogrevanju z radiatorji. V praksi se je izkazalo, da se lahko prav tako v pomanjkljivo izolirani hiši poraba energije za ogrevanje in s tem tudi stroški ogrevanja občutno zmanjšajo. A mnogi so prepričani, da so toplotne črpalke drage. Pa so res?

Toplotne črpalke Orca so primerne tudi za obnove in radiatorsko ogrevanje. Foto: Getty Images

Začetna investicija pri nakupu toplotnih črpalk se zdi visoka, a je ob podrobnejšem pogledu povsem primerljiva s ceno investicije za zamenjavo ogrevalnega sistema s katerimkoli drugim ogrevalnim sistemom. Cena toplotne črpalke je odvisna od njene zmogljivosti, za klasično enodružinsko hišo se cene navadno gibljejo od 5.500,00 evra naprej. V primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja toplotne črpalke močno znižajo stroške ogrevanja čez vso sezono, in sicer v dobro izoliranih domovih celo do 75 odstotkov, v slabše izoliranih pa za 60 odstotkov. Ta investicija se bo torej povrnila v maksimalno šestih letih. To pa je prej, kot bi se vam povrnila investicija v nov družinski avto.

Vrhunec topline in prihrankov

Z nakupom toplotne črpalke v spomladanski akciji, ki so jo pripravili v podjetju Orca energija, ne boste samo znižali stroškov ogrevanja, ampak boste lahko v poletnem času svoj dom hladili s toplotno črpalko Orca ali pa prihodnjih nekaj let uživali v brezplačnih rednih letnih servisih. Izbira je vaša.

Ob nakupu ogrevalne toplotne črpalke Orca do 30. 4. 2022 boste deležni naslednjih ugodnosti: 15-odstotni popust na zunanjo in notranjo enoto,

dodatni triodstotni popust ob predplačilu,

dokup dodatnega triletnega pogodbenega jamstva na skupno pet let za deset evrov,

za deset evrov lahko izberete tudi klimatsko napravo ali pa pet rednih letnih servisov svoje nove toplotne črpalke.





Do okolja prijazno ogrevanje

Pri izbiri načina ogrevanja se večina gospodinjstev odloči glede na razpoložljiv proračun. A pri toplotnih črpalkah ne moremo mimo tega, da je to tudi trajnostni sistem ogrevanja. V Sloveniji so še vedno precej uveljavljeni sistemi, ki temeljijo na uporabi fosilnih goriv, torej kurilnega olja, zemeljskega plina in premoga. Ne samo, da tovrstni sistemi prinašajo velike stroške, hkrati so škodljivi za naše okolje, saj povzročajo onesnaževanje in globalno segrevanje. Peči na lesno biomaso pa zaradi procesa izgorevanja potrebujejo tudi redno letno vzdrževanje za zagotovitev varnega ogrevanja doma, medtem ko toplotne črpalke delujejo na elektriko in so zato varna alternativa tovrstnim pečem.

Najbolj do okolja in posameznika prijazen način ogrevanja je torej ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Ker delujejo z izredno visokim izkoristkom, za ogrevanje doma porabijo manj električne energije. Hkrati nimajo škodljivih izpustov, v nasprotju z veliko večino drugih načinov ogrevanja.

Toplotne črpalke uporabljajo že kar 90 odstotkov obnovljivih virov energije in ne povzročajo škodljivih emisij, zato njihovo montažo podpira tudi država. Slovenija se je v okviru Evropske unije zavezala, da bo zmanjšala emisije CO2. Pogoj za pridobitev subvencije je, da ima izbrana toplotna črpalka zadostno učinkovitost. Višina subvencije je odvisna od različnih dejavnikov in lahko znaša tudi do 3.200,00 evra. To pomeni, da si svoj novi ogrevalni sistem lahko, v najboljših pogojih, zagotovite tudi že za 2.300,00 evra.