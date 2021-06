Vsako leto v Evropi zavržemo 88 milijonov ton živilskih odpadkov – naredite nekaj dobrega za planet

Oglasno sporočilo

Kolikokrat ste še zapakirano hrano, ki ji je potekel rok uporabe, odvrgli v smeti oziroma sta se živilom spremenila okus in tekstura? Vse to le zato, ker ste v množici drugih živil pozabili na živilo v hladilniku? Slaba organizacija hladilnikov in nepravilno skladiščenje živil nas stane več, kot je potrebno, je pa hkrati tudi eden glavnih krivcev za nastanek skrb vzbujajoče količine živilskih odpadkov. Agencija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja, da če bi bila hrana, ki postane odpadek, država, bi bila po količini toplogrednih plinov na tretjem mestu na svetu. 1

Organizacija je pol dela

Dobra organizacija hladilnikov zmanjša delež hrane, ki ji je potekel rok uporabe, in tako posledično zmanjša količino odpadkov. Za boljšo preglednost živil, ki jih imamo na voljo, je treba upoštevati nekaj nasvetov. Izkušnje pravijo, da so zgornje police hladilnika popolne za shranjevanje živil, ki jih lahko takoj zaužijemo, srednji nivo polic je optimalen za shranjevanje mlečnih izdelkov, spodnji del pa je namenjen mesu in ribam. Predali v vratih so najprimernejši za živila, ki jih najpogosteje uporabljamo in jih želimo imeti takoj na dosegu roke – to so na primer sokovi, omake, mleko in začimbe. Tehnologija Optimal Fresh +, ki jo vključujejo hladilniki Samsung, nudi drsni mehanizem, ki loči predal na dva dela z različnimi temperaturami. Meso in ribe zahtevajo nižje temperaturo shranjevanja kot preostala živila in s tehnologijo Optimal Fresh + boste lahko znižali temperaturo v delu, kjer hranite takšna živila. Dodaten predal s tehnologijo Humidity Fresh + pa omogoča nastavitev optimalne vlažnosti v posodi ter s tem dlje ohranja svežino občutljivega sadja in zelenjave.

Zanesljive nove tehnologije

Včasih je veljalo, da je živila treba shranjevati višje v hladilniku, kjer bi naj bile temperature nižje. Danes ni več tako – danes so hladilniki narejeni tako, da v celotnem hladilniku hladijo na enak način in nam tako omogočajo, da najbolje izkoristimo vsak kotiček hladilnika. S pomočjo tehnologije No Frost in skrbno oblikovanih zračnikov, ki še posebej odlikujejo hladilnik Samsung RB7300, je popolno in enakomerno hlajenje hrane na vseh sedmih ravneh polic zagotovljeno. Dodatno, porabijo tudi manj energije, kar preprečuje nastanek ledu in odpravlja potrebo po odtajanju hladilnika v toplejših mesecih. Poleg tega tehnologija No Frost živila ohladi veliko hitreje, kar manj obremenjuje hladilni sistem in podaljšuje življenjsko dobo hladilnika.

Ne podvajajte živil

Čeprav se sliši očitno, so spontani nakupi in nakupi živil brez vnaprej pripravljenega seznama glavni krivec za preobremenitev hladilnika in odmetavanje hrane. Raziskava, ki jo je Samsung opravil na evropski ravni, kaže, da kar 48 odstotkov kupljenih živil konča v koših za smeti. Zato si pred nakupom vzemite čas in si dobro oglejte, kaj je že v vašem hladilniku, da z nakupovanjem ne podvajate živil. In bežen pogled na vsebino hladilnika ni dovolj, ampak res podroben pregled hrane, ki ste jo pustili na njegovem dnu ali v ločenih predelkih. S to preprosto potezo boste prihranili denar, učinkoviteje upravljali razpoložljivi prostor in naredili nekaj dobrega za planet.

Ali razmišljate o nakupu novega hladilnika že danes? Pred nami je toplo poletje in za ohladitev boste potrebovali veliko hladne pijače, zagotovo pa ne boste potrebovali zaledenelega hladilnika. Samsung je za vas pripravil posebno promocijo, ki traja do 30. junija. Ob nakupu hladilnika Samsung s tehnologijo No Frost, ki preprečuje nabiranje ledu in ohranja svežino vaše hrane, boste prejeli 20 % popusta. Ob nakupu hladilnika do 31. julija pa boste lahko tudi brezskrbno uživali v popolni svežini živil – prejeli boste namreč podaljšano petletno garancijo.

samsung5letgarancije.si in www.samsung.si. Več informacij je na voljo nain

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.