Vročina bo vsak čas tu: kako izbrati popolno klimatsko napravo?

"Naslednje poletje pa si jo zares kupim," pravijo številni, ko ob koncu toplejšega dela leta, ki se je zavlekel globoko v september, razmišljajo o klimatski napravi. Čeprav se v Sloveniji končuje najhladnejši april po letu 1997, so pred nami toplejši dnevi, poletna sezona, v kateri ne boste hoteli ponoviti podobne napake. Če imate namen to sezono investirati v klimatsko napravo , je zdaj gotovo pravi čas, da se pri preverjenih ponudnikih podate v akcijo.

Temperatura in zračna vlažnost sta večinoma (z dnevnim prezračevanjem ali preostalimi dolgoročnejšimi rešitvami, napravami) lahko obvladljivi. Če se temperature zunaj zvišajo, pa prezračevanje pogosto ne zadošča več.

Za človeški organizem je idealna temperatura v prostoru od 18 do 21 stopinj Celzija, relativna zračna vlažnost pa od 50 do 60 odstotkov. To zagotavlja naše dobro počutje in optimalno zmogljivost. A ko nastopi vročina, lahko o idealnih razmerah le sanjamo. Za lažje premagovanje vročih dni je klimatska naprava idealna rešitev.

Vsestranski geniji: klimatske naprave

Naj gre za poslovno ali osebno področje, za dobro delovanje je pomembno, da se prijetno in udobno počutimo, poleti pa k temu bistveno pripomore dobra klimatska naprava. Ta poskrbi za prave temperature, vlažnost prostora ponuja pravo zatočišče pred soparo, ki še prihaja, ter nam omogoči učinkovito delovanje. Ko je zunaj zelo vroče, lahko brez klime v notranjih prostorih hitro postanemo nerazpoloženi, utrujeni, zaspani.

Nakup klimatske naprave z vključeno montažo Če tudi vi že razmišljate o toplejšem delu leta, obiščite OBI, kjer je na voljo široka paleta vrhunskih klimatskih naprav različnih, vrhunskih proizvajalcev. Del ponudbe po dostopnih cenah lahko preverite na tej povezavi, pravo zakladnico pa boste našli v njihovih prodajalnah. Tamkajšnji strokovnjaki vam bodo na voljo tudi za različne nasvete, ki vam bodo to poletje pri iskanju popolne klimatske naprave prišli še kako prav. V OBI-ju vam v ceno posamezne klimatske naprave ponujajo tudi montažo in priklop izbranih izdelkov s pomočjo strokovnjakov, kar predstavlja veliko dodano vrednost. Na povezavi preverite seznam klim, ki imajo montažo že vključeno v ceno. Na koncu prispevka lahko sodelujete tudi v nagradni igri, v kateri lahko z malo sreče osvojite bon v vrednosti 20 evrov, ki ga lahko unovčite v trgovinah OBI.

Kdaj je pravi čas za nakup klimatske naprave?

Številni z izbiro in nakupom klimatske naprave odlašajo in čakajo do zadnjega. Ko nastopijo vročinski valovi, se za nakup odloča največ ljudi, ponudba je lahko okrnjena, dolgi so lahko tudi roki dobav in montaž. Zagotovo boste klimatsko napravo najbolj potrebovali poleti, vendar to ne pomeni, da se morate tudi za njen nakup odločiti takrat. Da vas vročina ne prehiti, velja o nakupu klimatske naprave razmisliti že pomladi, aprila in maja. S tem si boste zagotovili dovolj časa za pregled ponudbe in montažo klimatske naprave.

Čeprav so danes klimatske naprave cenovno dostopnejše kot leta prej, se za nakup ne odločamo čez noč. Izbira prave klimatske naprave, ki najbolj ustreza vašim potrebam, je lahko precej zahtevna naloga. Na vsa vaša vprašanja so vam na voljo strokovnjaki v trgovinah OBI, kjer boste na kraju samem rešili ključne dileme, ki se dotikajo specifičnosti vašega prostora.

Vseeno pa je pred posvetom pri preverjenem ponudniku klimatskih naprav prav, da se opremite z osnovnim znanjem. In na katera vprašanja si velja odgovoriti pred odhodom v trgovino?

Pred nakupom oziroma ogledom klimatskih naprav razmislite o naslednjem

Uvodoma na splošno določite predviden namen klimatske naprave in prostore v domovanju, ki jih s klimatsko napravo želite hladiti (ali pozimi greti), ter za kakšen tip objekta gre (hiša, stanovanje, vikend, poslovni objekt ...). Pred odhodom v trgovino dodatno razmislite o: pogostosti uporabe, velikosti, legi (sončni ali senčni del), izolaciji prostora in o tem, koliko prostorov želite ohladiti. Razmislite tudi o predvidenem številu oseb, ki se bodo zadrževale v prostoru, kjer nameravate namestiti klimatsko napravo, ter o tem, koliko vrat in oken je v prostoru, kakšna je njihova velikost.

Razmislite tudi o dodatnih funkcijah, ki jih dandanes ponujajo klimatske naprave in ki jih želite imeti, ter o želenih načinih upravljanja. Predpostavite okviren znesek, ki ste pripravljeni odšteti za klimatsko napravo, upoštevajte, da z nakupom klimatske naprave pridejo tudi stroški delovanja in vzdrževanja. Pomislite pa tudi na želen estetski videz klimatske naprave. Številni si tako zaželijo, da se klimatska naprava čim bolj poda k njihovi siceršnji dinamiki prostora.

Velikost, moč, energetska učinkovitost ...

Pomembni pri nakupu klimatske naprave sta predvsem velikost in moč izdelka. To, da si vzamete čas za izračun in razmislek, kako močno klimo izbrati, je ključnega pomena. Veliko lahko tako storite že pred obiskom trgovine.

Če upoštevamo standardne izračune za en kubični meter prostora, potrebujete približno 25 vatov dodatne moči klimatske naprave, pod predpostavko, da imajo prostori standardno višino, sodobno zasteklitev in dobro izolacijo. Število kubičnih metrov tako pomnožite s številko 25 (25 W/m³) - tako dobite prvo oceno, kako močno klimatsko napravo potrebujete. Pri prostornini 70 kubičnih metrov je to naprava z močjo okoli 1.750 vatov. A ta ocena ni končna, dodatno je treba upoštevati preostale dejavnike, na primer druge predvidene vire toplote, kot so računalniki, TV-sprejemnik ali štedilnik v prostoru.

Dandanes so še posebej priljubljene deljene oziroma split klimatske naprave, ki so sestavljene iz dveh ločenih enot, notranje in zunanje, in pa inverter klimatske naprave, ki prilagajajo moč delovanja potrebi in tudi ogrevajo.

Pomemben vidik pri klimatskih napravah so tudi varčnost, energijska učinkovitost, poraba električne energije, funkcije, ki omogočajo dodatno udobje, in pa kakovost obdelave zraka.

Pri izberi je treba preveriti tudi, kako glasna je klimatska naprava, ki jo kupujete. Pomembno je tudi, da lahko klimatsko napravo preprosto upravljate, hkrati pa presodite, ali je za vas pomembno upravljanje na daljavo prek pametnega telefona

Pri pregledu klimatskih naprav je zelo dobro razmisliti tudi o sami montaži. Če je vključena v ceno, toliko bolje. Da bo odločitev za nakup klimatske naprave lažja, vam v trgovinah OBI ponujajo tudi montažo in priklop izbranih klimatskih naprav s pomočjo strokovnjakov.

Storitev montaže in priklopa izbranih klimatskih naprav zajema vse osnovne posege, ki so potrebni za zagon naprave. Sem spadajo preboj stene, montaža zunanje in notranje enote, izdelava vseh potrebnih povezav, polnjenje in prvi zagon. Prav tako vam strokovnjaki z veseljem svetujejo o uporabi naprave in nadaljnjem vzdrževanju.

Opravite nakup v najbližjem trgovskem centru OBI, strokovnjak pa bo glede montaže v stik z vami stopil v najkrajšem mogočem času.

PREDNOSTI STORITVE

Nakup po nižji 9,5-odstotni davčni stopnji in s tem najmanj 12,5-odstotni prihranek pri nakupu klimatske naprave.

Montaža s pomočjo strokovnjakov, ki bodo vašo novo klimo namestili varno, pravilno in na optimalno mesto.

Odvoz embalaže in odpadnega materiala, ki nastane ob osnovni montaži.

Garancija kakovosti izvedbe montaže eno leto v skladu s pogoji iz ponudbe.

Garancija na klimatsko napravo dve leti ob rednem servisu.

Možnost strokovnega preventivnega letnega pregleda stanja vaše klimatske naprave.

Možnost nakupa na obroke s kartico Diners.