S pametnimi rešitvami nad višje stroške bivanja

Poslovnega in družabnega življenja brez pametnega telefona danes ni več, zakaj na telefonu ne bi imeli tudi pametnega doma? Rešitve za pametne hiše so postale cenovno zelo dostopne, zato je vredno ob gradnji ali adaptaciji pomisliti tudi na koristi, ki jih tehnologija za pametni dom ponuja. Takrat priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka. V Go4Panda so prepričani, da več udobja ne pomeni zgolj oddaljen vpogled v aplikacijo za pametni dom, pač pa je nujno avtomatizirati senčenje v poletnem času, da se hiša ne pregreva, medtem ko smo v službi. Nepogrešljiva sta možnost oddaljenega odpiranja vrat ter glasovno prižiganje in ugašanje pametnih svetil.

Pametni alarm ponuja neprimerljivo več v primerjavi s klasičnimi alarmi, saj pametni sistem ves čas sam skrbi tudi za preventivo pred vlomom, požarom, poplavo in monoksidom. Vse več domov ima nameščeno sončno elektrarno, veliko je že električnih vozil, ki jih polnimo tudi z domačo polnilnico, pametni dom zato postaja temeljna platforma za upravljanje električne energije objekta, ki skrbi, da uporabnik ne porabi več energije, kot jo proizvedejo sončni paneli in kot jo je shranjene v hranilnikih (baterijah).

Ali rešitve za pametni dom sploh potrebujem?

Dom na pametnem telefonu oz. na dlani prinaša številne koristi za stanovalce in tudi upravitelje objektov. Na dvoriščnih vratih ali vhodu v objekt lahko z namestitvijo pametnega IP-videodomofona (npr. domofoni znamke Doorbird) pridobimo enega izmed pomembnih varnostnih elementov, saj zazna vsako gibanje in nam to nemudoma sporoči, obenem pa lahko kar z dopusta govorimo s poštarjem, mu odklenemo vrata garaže, da odloži paket, ga pri tem nadzorujemo in po opravljenem oddaljenem prevzemu pošiljke kar s plaže za njim zaklenemo vrata. Z nekaj dodatnimi senzorji lahko varnost še povečamo, če temu dodamo še naključno prižiganje svetil v času, ko smo zdoma. Govorimo o pametnem alarmu, ki preverjeno prepreči marsikateri vlom. Tudi ko se poleti pozneje vračamo z dela kot običajno, hitro preklopimo z urnika na ročno krmiljenje hlajenja in kar med potjo vklopimo klimo, da po nepotrebnem ne porabljamo električne energije. To velja za celoten sistem hlajenja in ogrevanja, ki ga lahko vse leto prilagajamo svojim navadam. Pametni dom lahko aktivno nadzira vse električne porabnike v domu, ki jih lahko poljubno vklapljamo in izklapljamo glede na želene parametre

S pametnim domom se zavarujemo tudi pred hišnimi nesrečami, kot so poplava, požar, monoksid, najpomembnejše pa je to, da so prihranki porabe energije vidni že po prvem mesecu uporabe sistema.

Pametni alarm

Kdaj je treba razmisliti o pametnem domu?

V Go4Panda so namestili že več kot 200 pametnih domov in pravijo, da je pravi čas za razmislek o pametnih rešitvah ob načrtovanju. Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali obnovo, priporočajo, da pridobimo vsaj informativno ponudbo in izris pametnih elementov na tlorisu, da bomo med samo gradnjo vedeli, kakšne so možnosti in kako lahko svoje bivanje izboljšamo, pocenimo, pa tudi predvideli vse potrebno za kasnejšo nadgradnjo elektroinštalacij. To sicer ne pomeni, da pametna hiša za nekoga, ki biva v hiši ali stanovanju že več let, ni izvedljiva, je pa zagotovo lažje vgraditi dovolj globoke el. doze, kot jih kasneje poglabljati, da električar vstavi pametni modul. Sodobni sistemi so večinoma modularni, kar jim omogoča, da se jih da vgrajevati postopoma, a ne zgolj zaradi prerazporeditve finančnega vložka, pač pa predvsem zato, ker se sčasoma tudi naše zahteve spreminjajo, vedno znova na trg prihajajo nove rešitve, ki jih je v fleksibilne sisteme preprosto dodajati.

Ko imamo okvirni tloris narejen, nam strokovno usposobljen ponudnik, kot je Go4Panda, pripravi predlog postavitve pametnih elementov, med gradnjo pa bo na voljo za usmerjanje izvajalcev (projektanta, arhitekta, električarja, vodoinštalaterja).

Kakšne vrste pametnih rešitev so na voljo in kaj je pametno izbrati?

Danes lahko na trgu najdemo veliko rešitev, ki delno ali celovito rešujejo izzive hišne avtomatizacije.

Zelo poceni rešitve so tehnološko preproste in običajno varnostno zelo ranljive, stabilnost delovanja pa je lahko povsem odvisna od hišnega WiFi in oddaljenosti naprav. Tovrstne rešitve so večinoma namenjene reševanju posameznih naprav, npr. če želimo krmiliti le eno zunanjo tendo ali nekaj luči. Slabost teh rešitev je tudi v tem, da se nam počasi na telefonu nabere več aplikacij (različne WiFi-rešitve), zaradi česar postane upravljanje nepregledno in zapleteno, namesto da bi bilo preprosto in na "klik".



Rešitve srednjega cenovnega razreda so profesionalne, standardizirane in jih nameščajo certificirani inštalaterji ali računalniško dobro usposobljeni DIY-posamezniki. Te rešitve so stabilne, večinoma delujejo brezžično, so dobro povezljive in običajno rešujejo večino uporabnikovih zahtev znotraj ene aplikacije. Med temi ločimo še rešitve, ki so navzven odprte (npr. Z-Wave), in rešitve, ki delujejo v okviru enega proizvajalca (npr. Somfy, BoschHomeConnect, Miele@home). Ravno celovitost koncepta pametne hiše avtomatizacijo dvigne na višjo raven, poenostavi uporabo. Naprave so med seboj povezane, zato delujejo optimalno in stroškovno bolj učinkovito, nad domom imamo celovit pregled in možnost upravljanja od kjerkoli, obenem pa je sistem varen in spoštuje zasebnost.

Produkti FIBARO spadajo v sam svetovni vrh rešitev za pametne domove, centralna enota HC3 je trenutno najzmogljivejša in najbolj povezljiva z zunanjimi sistemi ter predstavlja varen, stabilen in zanesljiv temelj hišne avtomatizacije (vir: Go4Panda).

Med rešitve visokega cenovnega razreda uvrščamo različne žične sisteme (npr. sistemi KNX), ki zadnja leta visoke cene ne morejo upravičevati s funkcionalnostmi, saj so npr. brezžične rešitve FIBARO, ki delujejo na protokolu Z-Wave, povsem identične, na posameznih segmentih ponujajo uporabniku celo več. Pri žičnih rešitvah predstavlja veliko investicijo že temeljna infrastruktura, v objektu je treba namestiti posebno ožičenje. Ena izmed slabših lastnosti žičnih sistemov je tudi v tem, da je že v času projektiranja treba sistem v celoti prevideti in ga ob vselitvi tudi implementirati, saj v nasprotnem primeru elektroinštalacije niso funkcionalne.

Danes uporabnikom svetujemo, da se odločijo za brezžične sisteme, saj postanejo tako bistveno bolj prilagodljivi, zanje posebnih elektroinštalacij ni treba nameščati, predvsem pa gre za postopno vgradnjo, tako da lahko višino začetne naložbe vsak prilagodi svojim potrebam in zmožnostim. Zaradi modularnosti brezžičnega sistema lahko naložbo "raztegnemo" tudi na več let. Med načrtovanjem in vgradnjo niso potrebne posebne priprave, osnovni pogoj za namestitev so zgolj globoke doze (60 mm ali več). Prav tako nam ni treba skrbeti za zastarelost sistema, saj lahko nove module brez težav kadarkoli vključimo v svoj pametni dom.

Pri brezžičnih rešitvah imamo na voljo vedno tudi rezervni načrt, saj klasična stikala v primeru odpovedi modula ali centralne enote še vedno delujejo, kar za žične sisteme praviloma ne velja. Ta prednost je dobrodošla zlasti v primeru, ko pod isto streho živi več generacij: mlajši so običajno bolj dojemljivi za upravljanje doma prek pametnega telefona, glasovno ali na podlagi urnikov in sosledij dogodkov, starejši pa raje uporabljajo klasična stikala.

V Go4Panda so strokovnjaki za vgradnjo brezžičnega sistema, ki se uvršča v sam svetovni vrh brezžičnih rešitev. Gre za evropski produkt znamke FIBARO, ki deluje na mednarodnem protokolu za pametne hiše Z-Wave in temelji na tehnologiji interneta stvari (IoT). Razvit je namensko za pametne hiše in omogoča povezovanje do 232 elementov v en, celovit ekosistem. Ker gre za standardiziran protokol, lahko znotraj enega doma povezujemo elemente različnih proizvajalcev. Rešitve omogočajo povezovanje tudi na druge protokole, s čimer omogočamo uporabniku, da z eno aplikacijo upravlja vse naprave: svetila, senčila, ogrevanje in hlajenje, videodomofon, kamere, alarm, zalivalni sistem …

Koliko boste odšteli za hišno avtomatizacijo?

V zadnjih letih povpraševanje po vgradnji pametnih rešitev strmo narašča, saj koristi močno presegajo strošek investicije. Cena celovitih sistemov za pametni dom je v primerjavi s prej bolj razširjenimi žičnimi sistemi bistveno dostopnejša. Z brezžičnimi sistemi ohranjamo funkcionalnosti, stabilnost delovanja in varnost, cena teh pa je bistveno bolj dostopna. Pomembna pridobitev je tudi ta, da za vgradnjo ni treba nameščati posebnega komunikacijskega kabla, pač pa se klasične elektroinštalacije zgolj nadgradi v pametne, kjer je to smiselno, kjer to ni, inštalacija ostaja analogna. Tudi tu se skriva velik strošek žičnih pametnih inštalacij.

Ceno avtomatizacije je mogoče popolnoma prilagoditi željam, tudi investicijo lahko razdelimo na več faz, odvisna pa je od števila modulov in od tega, katero centralno enoto izberemo. V Go4Panda pravijo, da znaša okvirna cena pametnih inštalacij z zagonom za enodružinsko hišo okoli 2.500 evrov z 9,5 odstotka DDV (upoštevali smo malo centralno enoto, pametno senčenje, pametni alarm, zaščito pred požarom, poplavo in monoksidom ter IP-videodomofon, na katerega smo dosegljivi prek pametnega telefona).

Pametni dom je pomembno orodje za manjši strošek energije

Sistemi za pametni dom FIBARO že v osnovi ponuja panel za upravljanje energije celotnega objekta. Znotraj panela imamo na voljo pregled, analizo in upravljanje podatkov o proizvodnji energije s sončnimi paneli in porabo energije v realnem času, ki jih lahko primerjamo s preteklo porabo ali proizvodnjo energije iz solarnih panelov, obenem pa lahko načrtujemo učinkovito porabo energije. Npr. ko potrebujemo energijo za polnjenje vozila, sistem prerazporedi pridobljeno energijo s sončnih panelov v polnilnico. S temi informacijami lahko poskrbimo za pravo ravnovesje med proizvodnjo in porabo ter med porabo in želenimi stroški energije.

Informacija o tem, koliko energije porabimo, je lahko izjemno koristna, če jo uporabimo kot orodje za bolj učinkovito rabo energije v domu. Na podlagi trenutne (dnevne, mesečne …) porabe rešitev za pametni dom poskrbi, da je z optimalno izrabo energentov skupna poraba manjša.

Dnevno spremljanje porabe energije omogoča znižanje stroškov energije, posledično lahko pričakujete nižji račun za elektriko, plin … Porabo lahko zmanjšamo za od 15 do 30 odstotkov, lahko nadzorujemo račun dobaviteljev energije s svojimi, preverjenimi podatki, zmanjšamo ogljični odtis in pomagamo pri nižanju globalnega segrevanja, pregledujemo različne vrste porabe energije (aktivna in jalova energija), izboljšamo delovanje domačih naprav.

Oddaljen dostop do doma

Pametna hiša ima vse večji pomen pri zagotavljanju varnosti, udobja in praktičnosti doma. Ne le temperaturo, zdaj je z oddaljenim dostopom mogoče upravljati vso hišno infrastrukturo, zgolj z eno aplikacijo na pametnem telefonu ali tablici. Elementi pametne hiše med seboj sodelujejo, si izmenjujejo podatke in sledijo nastavitvam uporabnika. V primeru kakršnegakoli alarma, nedelovanja, poskusa nepooblaščenega vstopa v aplikacijo ali zgolj nedelovanja katere izmed naprav o tem nemudoma obvestijo uporabnika.

Še pred nekaj leti so se za pametni dom odločali le navdušenci nad novimi tehnologijami in tisti, ki so si ga lahko privoščili, danes pa so rešitve cenovno dostopne širšemu krogu ljudi, zato se jih tudi več odloča zanje. Večino najprej pritegnejo varnostni mehanizmi, kot sta pametni alarm z ustvarjanjem videza "žive" hiše in protipoplavna zaščita z nadzorom ventila za dotok vode. Potem je tu še avtomatizacija senčil s senzorji temperature v hiši in s povezavo na vremenske podatke – že zgolj z avtomatizacijo senčil lahko namreč poskrbimo, da se hiša v poletnih mesecih ne pregreva, pozimi pa v čim večji meri izkoristi sončno energijo, kar pomeni, da lahko znatno prihranimo pri stroških za energijo.

Ali je pametni dom varen pred vdori?

Bolj ko sistemi za pametni dom vstopajo v naše domove, bolj pomembna je njihova varnost. Sistem FIBARO je zaščiten z naprednimi mehanizmi, ki se jih uporablja v še bolj občutljivem, a tudi visoko nadzorovanem okolju spletnega bančništva.

Pametni dom Fibaro ima zato vgrajenih več ravni zaščite pred vdori: zaščiten je z napredno spletno požarno pregrado (WAF), kar sistemu omogoča, da proaktivno zaznava nevarnosti, brani občutljive podatke in ščiti pred zlonamernimi napadi zavrnitve storitve (Anti DDos);

komunikacija med centralno enoto in elementi ter tudi med elementi je kriptirana z uporabo protokola TLS;

vstop v sistem zahteva dvonivojsko avtentikacijo (2FA),

gesla so zaščitena s specializiranimi zgoščevalnimi funkcijami (bcrypt).

Brezžične rešitve so v zadnjih letih, zahvaljujoč standardu, postale stabilne, varne in združljive tudi z različnimi žičnimi standardi, hkrati pa s tehnološkega vidika predstavljajo sam vrh inovativnih rešitev, ki danes prihajajo na trg. Praktično vsak dan na trg prihajajo novi senzorji, moduli in drugi pametni elementi, ki povečujejo udobje bivanja, rešujejo varnostne izzive ali vplivajo na energijsko varčnost in z njo povezano okoljsko ozaveščenost.

