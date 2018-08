Priprava sobe pred novim šolskim letom

Prihaja novo šolsko leto in z njim novi izzivi. Da bi se čim bolj pripravili za vrnitev v rutino šolskega vsakdanjika, izkoristite zadnje počitniške dni zato, da organizirate svojo sobo, ki bo dajala vso udobnost in funkcionalnost, potrebno za uspešno učenje.

Čez poletje se verjetno niste veliko ukvarjali s čistočo sobe, ker ste vroče dni raje izkoristili za namakanje v morju in uživanju z družino in prijatelji. A ker se v ponedeljek že začenja novo šolsko leto, predlagamo, da vikend izkoristite za pripravo na nove podvige, ki vas čakajo naslednjih deset mesecev.

Foto: Thinkstock

Vse stvari dajte ven in jih pobrišite ali posesajte prah, ki se je nabral čez leto. Vse obleke dajte ven in jih po potrebi ponovno operite in zlikajte.

Tako boste imeli za naslednjih nekaj dni vsak dan na voljo več različnih outfitov. Ko končate z oblekami, sledi hujši del - metanje smeti, ki so se nabrale čez počitnice. Lotite se temeljitega razvrščanja.

Stare zvezke, zapiske in učne liste, za katere res veste, da jih ne boste potrebovali, vrzite stran in naredite prostor za nove. Tisto, kar želite shraniti, pospravite v plastične škatle in jih odnesite v klet ali na podstrešje.

Naredite prostor na pisalni mizi

Odstranite vse stvari, ki so se vam čez počitnice nabirale na pisalni mizi. Na njej naj bo samo namizna svetilka, lonček s pisali in urnik.

Predlagamo, da si vzamete uro ali dve in sami izdelate svoj tedenski šolski urnik. Tako si boste še sproti zapomnili, kdaj imate katere predmete.

Kot dodatek imate lahko tudi koledarček, kjer si boste lahko zapisali vse prihajajoče obveznosti. Pripravite zvezke, delovne zvezke in učbenike, da jih boste imeli vedno na dosegu roke.

Foto: Thinkstock

Umazane prevleke dajte v pranje. Dvignite vzmetnico in posesajte prah, ki se nabira pod posteljo, nato vzmetnico obrnite na drugo stran, da bo del, na katerem ste spali do zdaj, na letveni podlagi.

Nova stran je manj izležana, zato boste nekaj časa imeli ponoči kakovostnejši spanec in boste bolj spočiti za šolo. Predlagamo, da poletne odeje počasi zamenjate z jesenskimi, saj so septembrske noči že občutno hladnejše.

Odeje in vzglavnik dajte ven na prosto, da se prezračijo od poletnega znoja. Če jih perete v pralnem stroju, pa še toliko bolje.

Temeljito posesajte vsak kotiček sobe

Posesajte prav vse površine v sobi. Začnite v enem kotu in se počasi pomikajte naprej. Ne pozabite tudi na robove sten in na strop, kjer se nabira pajčevina. Sesanja se lotite tudi za pohištvom, da se znebite vseh odmrlih žuželk in mravljic, ki se skrivajo tam. Prav tako ne pozabite na brisanje oken in senčil, če jih imate. Operite tudi zavese, da bo vaša soba imela še naslednjih nekaj dni prijetnejši vonj.

Foto: Thinkstock

Ko končate čiščenje, si vzemite čas in preglejte obveznosti, ki vas čakajo v naslednjem mesecu.

Preglejte spletno stran šole, zapišite si vse pomembnejše datume, ki prihajajo. Organizirajte si dneve v tednu, tako da boste imeli čas za učenje in sproščanje.

Na plan s šolsko torbo

Iz kota vzemite pozabljeno šolsko torbo, vzemite bombažno krpo, jo namočite v vodo in jo globinsko pobrišite, da z nje odstranite prah. Preglejte v vse predale in žepe za smetmi.