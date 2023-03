Pomahajte tudi vi zimi v slovo ter se veselite pomladi in svežega zraka

Oglasno sporočilo

Tegobe zunanjega okolja

Pozimi smo velikokrat priča megli zaradi vremena ali pa za zdravje nevarnih izpustov (predvsem PM10 delcev), ki nastajajo ne le v industrijskih obratih, ampak tudi v domovih, v kolikor kurišča niso primerna opremljena in vzdrževana. Slovenija se, po podatkih ARSA, glede na število PM10 delcev v zraku, uvršča med države EU z bolj onesnaženim zrakom. Kaj nam torej preostane, da bi lahko uživali tudi v notranjosti doma brez strahu, da bi z odpiranjem oken v prostore spustili “slab zrak”.

Tehnologija, ki je na vaši strani

V zadnjem letu so zaradi naraščajoče zaskrbljenosti glede vplivov onesnaževanja in nečistega zraka ter povečane potrebe po izboljšanem klimatskem udobju pri podjetju Samsung lansirali izboljšan model klimatske naprave WindFree™ Pure 1.0, ki je opremljena z elektrostatičnim filtrom PM1.0, ki deluje kot čistilec zraka in ne le zajema izredno drobnih prašnih delcev v velikosti do 0,3 μm, temveč s pomočjo elektrostatičnega filtra tudi uničuje nekatere vrste zajetih bakterij. Enota WindFreeTM Pure 1.0 je opremljena z novim naprednim zaslonom, na katerem je mogoče enostavno spremljati kakovost zraka v zaprtem prostoru ter se samodejno čisti s funkcijo, ki temelji na umetni inteligenci. Kakovost zraka je na zaslonu samodejno prikazana na podlagi najvišje izmerjene koncentracije, izražena pa je s štirimi različnimi stopnjami/barvami: »zelo dobra« (modra), »dobra« (zelena), »slaba« (rumena) in »zelo slaba« (rdeča).

Nizki stroški za ogrevanje, subvencije Eko sklada ter okolju prijazno delovanje brez izpustov delcev, ki so stranski proizvod pri kurjenju, so prav gotovo tehtni razlogi za odločitev. Pri ogrevanju s toplotno črpalko sistem deluje neodvisno od našega dela. Samsung po nekaj letih razvoja predstavlja revolucionarno toplotno črpalko, Samsung EHS Mono HTLN , ki deluje skoraj neslišno. Zaradi nove tehnologije dosega temperaturo ogrevalne vode do 70 ⁰C brez uporabe dodatnih grelnikov. Povrh pa izstopata še elegantna oblika in izgled - zaradi črne moderne oblike je nova toplotna črpalka Samsung EHS Mono HTLN postala ena izmed najbolj zaželenih toplotnih črpalk na trgu. Toplotna črpalka deluje s hladilnim sredstvom R32, ki zagotavlja dobro ogrevanje pri nizkih temperaturah ter nima velikega vpliva na tanjšanje ozonske plasti in zmanjšuje vpliv na globalno segrevanje, saj je v primerjavi z običajnim hladilnim sredstvom R410A potrebna manjša poraba hladilnega sredstva (kar za 30% manj).

Toplotno črpalko Samsung EHS Mono HTLN lahko zaradi njene kompaktne zasnove (višina približno 1 m) postavite kar pod okno in vam ne bo zastrla pogleda.

Energetsko učinkovit dvojček za udobje vašega doma

Toplotne črpalke so se že na večih izračunih izkazale za energetsko najbolj varčne, saj imajo dovršen sistem delovanja, ki omogoča vzdrževanje notranje temperature. Naprava vključuje napredne tehnologije, ki pomagajo optimizirati porabo energije. Samsung EHS Mono HT Quiet ima sezonski koeficient učinkovitosti A+++, saj deluje z visoko stopnjo učinkovitosti. 75% energije, ki jo toplotna črpalka Samsung EHS Mono HTLN uporabi, je obnovljive, saj jo pridobi iz zunanjega zraka (npr. za proizvodnjo 5,0 kW energije porabi le približno 1 kW električne energije, ostalo energijo pa pridobi iz zunanjega zraka).

Prikaz prihranka energije pri toplotni črpalki Samsung EHS Mono HTLN, ki za 5kw ogrevanje porabi le 1 kW električne energije, ostalo energijo pa pridobi iz zraka.

Samsung WindFree TM klimatske naprave so edinstvene na trgu, saj so zasnovane tako, da v načinu WindFree zrak prijetno razpršijo skozi tisoče luknjic in tako porabnikom omogočijo, da ne čutijo neprijetnega občutka hladnega pihanja. Napredni zračni tok namreč enakomerneje razporeja hladen zrak po večjem prostoru. WindFreeTM tehnologija je odlična izbira za vse, ki v prostoru ne marate direktnega izpihovanja hladu. Klimatske naprave Samsung WindFree™ tako odpravljajo dve najpogostejši nevšečnosti uporabe klimatske naprave – nelagodje, ki ga povzroča direktno pihanje hladnega vetra, in visoke račune za električno energijo. Nova generacija naprav WindFree™ omogoča kar največjo energetsko učinkovitost (A+++), saj porabi kar 58% manj energije kot v načinu hitrega hlajenja. Poleg tega senzor gibanja vklopi ali izklopi klimatsko napravo glede na prisotnost ali odsotnost ljudi v okolju, da zmanjša nepotrebno porabo.

Prikaz funkcije senzorja gibanja, s katerim klimatske naprave WindFree™ učinkovito ohlajajo prostor brez zavržkov energije.

Toplotna črpalka in klimatska naprava za pametni dom

Podjetje Samsung je vodilno podjetje na področju tehnologije, zato so tudi njihove hladilno-ogrevalne rešitve tehnološko dovršene in prijazne za uporabo. Zunanja enota toplotne črpalke Samsung EHS Mono HT Quiet in klimatske naprave WindFree so zasnovane tako, da so enostavne za namestitev in vzdrževanje. Enote je mogoče krmiliti na daljavo preko aplikacije SmartThings. Aplikacija SmartThings nam bo pomagala upravljati naprave s pametnim telefonom tudi ko smo zdoma. Z Wi-Fi vmesnikom lahko nadzorujemo več Samsungovih naprav (kar do 16 notranjih naprav), ki jih lahko upravljamo kar na daljavo (toplotne črpalke, klimatske naprave, hladilnik, pečico, televizijo idr.). Preko aplikacije je v zaprtem prostoru mogoče poleg temperature spremljati tudi kakovost zraka. Na primer, tudi kadar je klimatska naprava WindFree™ Pure 1.0 izklopljena, je senzor prahu sposoben zaznati trenutno kakovost zraka v prostoru. Ko kakovost zraka doseže stopnjo »slaba« ali »zelo slaba«, prejmete obvestilo. Prek aplikacije SmartThings se lahko odzovete na informacije, tako da na daljavo vklopite način čiščenja. Poleg spremljanja kakovosti zraka ter vklapljanja in izklapljanja načina čiščenja vam aplikacija Samsung SmartThings in funkcija glasovnega upravljanja Bixby Voice Control omogočata vklop ali izklop klimatske naprave, izbiro želenih načinov hlajenja, časovno razporejanje delovanja ter spremljanje porabe energije.

Tehnološko dovršen dvojček toplotne črpalke in klimatske naprave Samsung vam bo omogočil udobje in svež zrak v vašem domu.

