Organizirajte kozmetiko tako, da bi postala del vašega dekorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakaj bi bila vaša kozmetika razmetana po predalih in kozmetičnih torbicah, če jo lahko na pretkan način organizirate tako, da postane del vašega dekorja. Prav tako si boste s pospravljeno kozmetiko vsakič znova prihranili nekaj minut, ki jih med urejanjem izgubimo zaradi iskanja proizvodov ali pripomočkov.

Večina kozmetike je zapakirana v lepo embalažo, zato se včasih res s težkim srcem ločimo od kupa prazne embalaže, ki odvzema prostor preostalim izdelkom. Nekateri se celo odločijo za njihovo zbiranje, kot so recimo parfumi. Namesto, da se tovrstni izdelki kopičijo po predalih, jih je zato torej, bolje uporabiti v dekorativne namene.

Kozmetike ne shranjujte v kopalnici

Z organizirano kozmetiko boste lažje imeli nadzor nad rokom uporabnosti, ravno tako pa lahko ustvarite svoj lepotilni kotiček, ki s pravilno postavitvijo lahko prav zares postane del sobnega dekorja, le na pravi način ga je treba prikazati.

Foto: Pixabay

Preden se sploh lotite organiziranja kozmetike, najprej preglejte, ali je še uporabna. Starih izdelkov in stvari, ki jih ne uporabljate več, nima smisla obdržati, vse to zmečite stran. Prav tako poskrbite za čiščenje kozmetičnih čopičev in gobic.

Pomembno je omeniti tudi to, da kozmetike ni priporočljivo shranjevati zunaj. Če jo imate pospravljeno v kopalnici, kjer je vlažnost visoka, lahko to vpliva na kakovost izdelkov in uporabnost čopičev, saj se lahko na njih nabira vlaga. Sploh pri zadnjih je treba biti pri shranjevanju izjemno previden, saj jih uporabljamo neposredno na koži.

Imate raje kozmetične torbice

Dejstvo je, da si večina žensk lasti več kozmetičnih izdelkov, kot jih v resnici potrebuje vsak dan. Če imate raje, da je vaša kozmetika dostopnejša in vedno na dosegu roke, potem najpomembnejše in največkrat uporabljene izdelke pospravite v kozmetično torbico. Tisto, kar vam ostane, pa lahko uporabite za izdelovanje kozmetičnega kotička.

Starinski pladnji za kreme, parfume in tekoče podlage

Izdelke, ki lahko stojijo sami, lahko pospravite na pladenj. Pri teh ni potrebno, da so skromni in navadni. Parfume lahko na primer položite na stekleni pladenj za torte in jih tako pospravite v krog.

Foto: Pixabay

Na medeninaste ali lesene pladnje lahko položite svoje kreme ali pa na primer organizirate pripomočke, ki jih uporabljate ali podnevi ali zvečer. S tem, ko jih boste ločili, si boste prihranili nekaj minut iskanja.

Namesto pladnjev lahko uporabite tudi darilne škatle, pletene ali plastične košare ali pa si kupite akrilne prozorne, če vam je bolj všeč vidnost izdelkov. Poleg pladnjev lahko podstavek postanejo tudi debelejši izvodi modnih revij ali starih knjig.

Če menite, da je vaša kolekcija prevelika za shranjevanje na komodah in mizah, si lahko omislite tudi stenske police, ki jih lahko celo uokvirite v pravi okvir, tako da bo vsa lično zložena kolekcija videti kot umetniško delo.

Senčila uredite v knjižno polico

Z dekorativno škatlo lahko uredite pravo polico za odlaganje senčil, in sicer tako, da jo namesto horizontalno, z odprtino navzgor, obrnete vertikalno. Nato vse svoja senčila drugo za drugim zložite tako, da boste natanko vedeli, za katero znamko senčila gre.

Foto: Pixabay

Če imate veliko samostojnih senčil ali mini pakiranj, lahko za te izdelate magnetno tablo, nato pa jih pritrdite nanjo. Tako boste vedno vedeli, kje so. Tablo lahko obesite kar na steno ali pa jo prislonite ob mizo ali komodo.

Čopiče in maskare v kozarce

Čopiče razporedite po velikosti, debelejše čopiče dajte skupaj, tanjše posebej. Postavite jih lahko v lepšo različico kozarcev za vlaganje. Na dno kozarca lahko zaradi estetike potresete suho listje ali barvne kamenčke.

Namesto steklenih kozarcev lahko kupite tudi okrasne aluminijaste z zanimivimi vzorci in barvnimi odtenki, ki se skladajo z vašim prostorom. Za shranjevanje kozmetike in pripomočkov lahko uporabite tudi pisarniške dodatke, kot je na primer stojalo za svinčnike.

Šminke v podstavke uporabljenih sveč

Za šminke si lahko omislite akrilne škatle in predalnike ali pa jih pospravite v nižje podstavke uporabljenih sveč. Prav tako lahko pospravite palčke in vate ter tudi gobice za nanašanje podlage.

Foto: Pixabay

Za šminke lahko tudi sami izdelate manjše mošnjičke v katere pospravite dve do tri šminki in jih nato obesite na zanimivo oblikovana stojala za nakit ali pa jih pospravite v košarico.

Kotiček naj bo ustvarjen po načelu vinjete

Vignette (vinjeta, op. p.) ponavadi poimenujemo manjše, slogovno oblikovano območje. Gre za skupek okrasnih elementov, ki se med seboj dopolnjujejo po barvi ali po vzorcu. Pri organizaciji in okraševanju prostora s kozmetiko se lahko ravnamo po tem načelu.

Če bi želeli okrasiti svoj prostor s kozmetiko, najprej poskrbite, da se elementi, v katere nameravate kozmetiko pospraviti, dopolnjujejo med seboj vsaj po barvi. Odločite se za nevtralno barvo ali pa celo komplementarno dominantni, ki prevladuje v prostoru.

Foto: Pixabay

Pospravljeno kozmetiko lahko nato dodatno okrasite. V svoj kotiček lahko postavite večje kose kristalov ali pa po pladnju, kjer so vaši parfumi, raztresete suho (dišeče) listje in cvetove, kamenčke ali celo bleščice. Zraven teh lahko postavite tudi manjše dišeče sveče.

Svoje mesto v kotičku lahko dodatno vizualno povzdignete s šopkom cvetja, ki je lahko kar plastičen. Zelo modni so tudi šopki v dekorativnih škatlah, ki jih lahko prav tako izdelate sami. Če ne marate šopkov, lahko posežete po sočnicah ali kaktusih, celo začimbah.

Foto: Pixabay

Trenutno so zelo moderni dodatki v imitaciji marmorja geometrijskih oblik. Zato lahko svojo kozmetiko organizirate z dodatki, ki so odeti v minimalističen vzorec marmorja.

Hladnost lahko nato razbijete s cvetjem, za osebni dotik lahko dodate tudi kakšno uokvirjeno sliko, na katero vas veže lep spomin. V kotiček lahko postavite tudi manjše stoječe ogledalo in namizno svetilko.