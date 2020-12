Ob prenovi kopalnice načrtujte kopalnico prihodnosti

Kdaj je čas za prenovo kopalnice?

Žal je prenova kopalnice veliko finančno breme, zato se je morate lotiti po temeljitem premisleku in z veliko načrtovanja. Po idealnem scenariju bi morali kopalnico prenoviti vsakih pet let. V resnici jo boste prenovili ob vselitvi ali ko začne kazati resne znake dotrajanosti.

Neuporaben tloris

Prenova kopalnice je nujna tudi, če je postavitev opreme v njej popolnoma nefunkcionalna, saj to pomeni, da ste nezadovoljni vedno, ko jo uporabljate. Tudi če ne morete spremeniti površine prostora, lahko gotovo naredite nekaj, da bo prostor uporabnejši. Že preprosta menjava kopalne kadi s prho bo veliko prispevala k boljšemu izkoristku dragocene površine.

Ni odlagalnih površin

Kopalnica prav tako kar kliče k prenovi, če je zelo natrpana s kramo. To pomeni, da vam primanjkuje prostora za shranjevanje in bo treba ukrepati. Najprej se znebite vse nepotrebne navlake in preverite, kakšne možnosti za shranjevanje potrebujete. Bo dovolj stenska omarica, samo kakšna polička ali samostoječa omara oziroma omara pod umivalnikom? Možnosti je veliko, posvetujte se z oblikovalcem ali dobaviteljem notranje opreme za kopalnice, kako bi lahko najbolje izkoristili praviloma zelo majhen prostor.

Prišel je nov družinski član … ali dva

Tako kot mora celoten dom rasti z vami, se mora večanju družine prilagajati tudi kopalnica. Ali kopalnice ne uporabljate več sami? Družinski življenjski slog zahteva prilagajanje na vseh področjih, pri čemer je kopalnica kar prevečkrat spregledana, saj gre praviloma za finančno zelo zahteven poseg, ki bi se mu vsi najraje izognili. A bo zadovoljstvo ob tem, ko boste dobili novo kopalnico, ki bo ustrezala številu družinskih članov, nagradilo vaš trud.

Plesen napada

Najočitnejši znak, da je kopalnica zrela za prenovo, so dotrajane, če ne celo plesnive in stalno umazane ploščice. To je znak za alarm, da takoj začnete z obnovitvenimi deli. Plesen v kopalnici je videti grdo, poleg tega pa predstavlja veliko tveganje za vaše zdravje. Preden se keramičar loti dela, dobro premislite o barvi in obliki keramičnih ploščic. Pravi vzorci in barve lahko optično povečajo prostor.

Napeljava je začela tajiti

Stara napeljava je vzrok za številne glavobole v marsikaterem gospodinjstvu. Presenečenj v obliki izlitja vode in zamašenih odtokov si resnično nihče ne želi, zato je ob prvih znakih, da napeljava peša, čas za obisk vodovodarja, da pregleda napeljavo in svetuje, kako naprej.

Obledela barva in zastarela oprema

Sicer pa veliko strokovnjakov za notranje oblikovanje meni, da po približno štirih ali petih letih začne kopalnica kazati znake, da potrebuje vsaj delno prenovo. Barve začenjajo bledeti, vgrajena sanitarna oprema začenja kazati rahle znake obrabe in modne smernice se spremenijo ravno toliko, da je čas za spremembo.

Sodobna tehnologija tudi v kopalnico

Ne spreminjajo se le modne smernice. Tehnologija pametnega doma je toliko napredovala, da jo s pridom lahko vgradite tudi v kopalnico in tudi v tem prostoru začnete uživati v udobju, ki ga nudi pametni dom.

Pametne rešitve za dom že dolgo niso več nedosegljivo razkošje. Navadili ste se, da imate prek telefona dostop do pralnega stroja, robotskega sesalnika in centralnega ogrevanja. Čas je, da s sodobno tehnologijo nadgradite tudi najintimnejši prostor v stanovanju.

Ob naslednji prenovi kopalnice načrtujte tudi ta vidik, ki ga omogoča sodobna tehnologija. Vaša kopalnica je lahko več kot samo domači prostor intime. Vgradite pametne dodatke in ustvarite kopalnico prihodnosti, ki bo vašo kakovost bivanja dvignila na novo raven. Tako kot napreduje tehnologija, naj napreduje tudi vaš življenjski slog.

Pametni dodatki za kopalnico

Med napravami pametnega doma, ki so primerne za kopalnico, smo izbrali nekaj takšnih, ki jih ponuja Telekom Slovenije in jih lahko vključite v kopalnico.

Senzor gibanja zaznava spremembe gibanja. Skupaj s pametnim scenarijem lahko nastavite, da se ob vstopu v prostor samodejno prižge pametna žarnica in prilagodi jakost svetlobe ali barve ob določeni uri (npr. zvečer diskretna svetloba ipd.) ali da se prek pametne vtičnice vklopi radio, ki predvaja vašo najljubšo glasbo.

Pametna žarnica omogoča, da nastavite jakost svetlosti, ki vam v določenem trenutku najbolj ustreza. Luč lahko prižgete ali ugasnete tudi prek mobitela. Tako si lahko zvečer nastavite bolj diskretno svetlobo, saj se boste tako lažje pripravili na večerni počitek, zjutraj pa svetlost lahko nastavite na višjo jakost, da boste lažje opravili jutranjo rutino.

Senzor temperature in vlage zagotavlja optimalne pogoje za bivanje, saj vam pomaga meriti in upravljati ustrezno temperaturo in vlago. Pomembno je, kam tipalo postavite. Najprimernejša mesta so nekje sredi največjega prostora, kjer se obenem tudi največ zadržujete. Slabša izbira so mesta blizu grelnih teles ali na primer na okenski polici.

Senzor za izliv vode vas lahko reši pred katastrofo, saj vas opozori, da ukrepate pravočasno, še preden nastane velika škoda.

Pametna vtičnica vam omogoča vklop in izklop naprave kadarkoli in kjerkoli, hkrati pa meri tudi porabljeno energijo. Pametna vtičnica je tudi zelo primerna za gretje sanitarne vode. Če nanjo priključite bojler (grelnik vode), lahko gretje nastavljate na daljavo prek mobilne aplikacije ali pa postopek popolnoma avtomatizirate.