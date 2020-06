NEO združuje: preverite novosti, ki vas bodo navdušile

NEO združuje vse vsebine na enem mestu. Zdaj še bolj kot kadarkoli do sedaj. In ponuja še več: še več zabave, udobja, hitrosti in brezskrbnosti. Preverite novosti, s katerimi bo vaš vsakdan še polnejši s številnimi doživetji.

Foto: Getty Images

Dom postaja vedno bolj dinamično okolje, v katerem se prepletajo tradicionalne navade in želje po hitrih in učinkovitih naprednih rešitvah. In če smo še pred leti pričakovali, da nam bo daljinec služil zgolj kot pripomoček za preklapljanje med različnimi kanali, je NEO to izkušnjo popolnoma postavil na glavo. Jo nadgradil, predvsem pa izboljšal.

NEO je postal središče našega doma, predvsem pa pravo izhodišče neštetih dejavnosti.

Kako bo NEO izboljšal kakovost bivanja doma?

V dobrem letu je NEO prepričal številna slovenska gospodinjstva – z neprecenljivo novostjo, glasovnim ukazom v slovenščini in s številnimi naprednimi funkcionalnostmi, ustvarjenimi po meri vsakega družinskega člana.

In prav izkušnje ter želje uporabnikov so vplivale na to, da se NEO danes predstavlja s štirimi novimi naprednimi novostmi.

Hiter in zanesljiv internet za vse člane družine in v vseh prostorih vašega doma. Foto: Getty Images

1 - NEO je tudi dostopna točki WiFi

Razširite svoje omrežje po celem stanovanju in vsem svojim družinskim članom omogočite stalno povezljivost. NEO Smartbox je namreč postal tudi dostopna točka WiFi in tako omogoča zanesljiv internet v najboljšem omrežju Telekoma Slovenije.

2 - Vsak s svojim uporabniškim profilom

Vsak član družine si lahko ustvari profil, na katerem bo gledal vsebine, ki so mu najbolj všeč. V praksi to pomeni, da si lahko vsak razvrsti TV-programe po želji in si hkrati določi starostno omejitev za ogled vsebin, v sklopu Knjižica pa si priljubljene vsebine tudi shrani.

Varno gledanje televizije. S svojim profilom bodo najmanjši gledali zgolj to, kar jim boste določili. Foto: Getty Images Najmlajši otrok bo lahko na svojem profilu gledal programe, ki jih bo izbral skupaj s starši in bodo primerni za njegovo starost. Očka bo tako lahko na primer izbral večinoma samo športne programe, mama pa bo na prvo mesto razvrstila filmske.

Vsak si lahko v nekaj minutah postavi profil, ki mu je najbolj pisan na kožo in hkrati uživa v vseh prednostih, ki jih mogoča pametno gledanje televizije.

NEO se popolnoma prilagaja vašemu okusu: vsakemu posamezniku bo v svojem profilu dodajal priporočila vsebin, ki se najbolj skladajo z njegovimi izbranimi kanali in vsebinami, ki najraje gleda.

Ustvariti je mogoče do pet profilov, preklop med njimi pa je enostaven, preprost in tudi omogočen z glasovnim ukazom (na primer: »profil Maja«).

NEO olajša gledanje najljubših vsebin Dandanes težko najdemo dovolj časa za vse tiste dejavnosti, ki so nam najbolj pri srcu. Vsaka minuta je dragocena in vsak čas, ki ga lahko morebiti zavrtimo nazaj, pravi zadetek v polno. In NEO zagotavlja prav to: Ogled nazaj

Snemalnik, ki omogoča shranjevanje najljubših oddaj za 30 dni.

Nadaljevanje z ogledom vsebin, ki jih niste utegnili pogledati do konca, tudi na drugi napravi. In da bo iskanje še lažje: samo na glas poveste, kaj želite in NEO vam bo ustregel.

3 - Samo en daljinec za VSE

En daljinec za upravljanje z NEO Smartboxom, drugi pa za upravljanje televizije? Pozabite na zmedo z daljinci, saj lahko po novem vse uredite samo z enim.

4 - Pametni dom: sami izberite različne scenarije

NEO pa zmore še veliko več. Z njim lahko namreč povežete vse svoje pametne naprave in jih z lahkoto upravljate kar prek mobilne aplikacije NEO.

Vsi posnetki se vam shranijo v Knjižici NEO Smarthboxa, kjer lahko kadarkoli tudi spreminjate svoje nastavitve in scenarije.

Aplikacija vam omogoča popolno in prosto upravljanje vseh domačih naprav, in sicer tako, kot si želite. Prek aplikacije pa lahko ustvarite prav posebne scenarije, ki predvidevajo prižiganje in ugašanje določenih naprav.

To pomeni, da imate lahko vse pod nadzorom, tudi ko vas ni doma. Tako lahko na primer določite, da se takrat, ko nekdo vstopi skozi vhodna vrata in se vklopi senzor za vrata, v prostoru prižge luč, kamera pa začne snemati dogajanje v prostoru. Vse skupaj lahko spremljate v aplikaciji. To je samo eden od scenarijev, ki jih lahko stoodstotno prilagodite svojim željam, predvsem pa si tako zagotovite večjo varnost.

*Združeno vse v eni aplikaciji: Povežite pametne naprave v svojem domu in jih upravljajte prek aplikacije NEO.

*Izbira po meri: Sami izberite, kaj potrebujete – že oblikovani paket ali le posamezne pametne naprave.

*Brez mesečne naročnine: Skrb za stroške je odveč, saj je storitev Pametnega doma za vas brezplačna.

Imejte popolni nadzor na dogajanje doma, tudi ko ste odsotni. Foto: Getty Images