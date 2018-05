Nasveti za čiščenje električnega grelnika vode

Večina ljudi, ki začne uporabljati električni grelnik vode, kaj kmalu postane odvisna od njegove uporabe, saj nam pogreje vodo hitreje in enostavneje kot mikrovalovna pečica ali štedilnik. Preberite si, na kakšne načine lahko očistite grelnik, da bo spet kot nov.

Foto: Pixabay

Električni grelniki so zelo poenostavili kuhanje z vodo, ampak tako kot preostali kuhinjski pripomočki zahteva redno čiščenje, saj se v njem nabirajo odvečni vodni kamen in preostali mikrobi, ki zmanjšujejo kakovost prekuhane vode.

Vodni kamen, ki se s kuhanjem trde vode nabira na stene kuhalnika, lahko postopoma upočasni proces ogrevanja, hkrati se lahko ob kuhanju lušči in kaj hitro se lahko znajde v vaši jutranji kavi ali čaju.

Grelnik je zbirališče plesni in bakterij

Velika verjetnost je, da svojega aparata ne čistite pogosto. Pravzaprav so študije pokazale, da ljudje svojega grelnika za vodo ne štejejo kot nekaj, v čemer bi se zbirale bakterije in plesni. Dejstvo je, da ima vaš grelnik po vsej verjetnosti višjo koncentracijo bakterij in drugih mikrobov kot nekatera mesta v vaši kopalnici.

Da bi se izognili razvoju plesni in drugih bakterij, je bistveno, da upoštevate dve pravili.

1. Po vsaki uporabi umijte grelnik in odstranite delčke

Grelnik ročno sperite v kuhinjskem koritu s uporabo tople vode in majhne količine detergenta. Vsaj dvakrat na teden ga lahko operete v pomivalnem stroju, a ga zatem ne pozabite temeljito obrisati in posušiti po zunanji strani. Po vsaki uporabi pustite pokrov grelnika odprt, da se lahko notranjost popolnoma posuši, saj boste s tem omejili razmnoževanje bakterij, ki rade bivajo v vlažnem okolju.

2. Grelnik vsaj enkrat na mesec očistite vodnega kamna

Ob redni uporabi se v notranjosti vašega električnega grelnika vode nabirajo minerali in vodni kamen, kar povzroči daljši čas gretja.

Nasveti za odstranjevanje vodnega kamna

Napolnite grelec do polovice ali tri četrtine z mešanico vode in kisa, merilo naj bo 50:50. Pustite, da voda zavre, nato izključite grelnik in ga odstranite iz podstavka. Napajalni kabel izklopite iz vtičnice.

Prekuhana mešanica naj bo v kotličku približno 30 minut, da se stene grelnika res dodobra napojijo z vodno mešanico. Ko se voda shladi, jo preprosto zlijte v kuhinjski umivalnik. Zatem kotliček dobro sperite z vodo.

Morda bo potrebno večkratno spiranje z vodo, da se znebite vonja po kisu. Svetujemo vam, da pred ponovno uporabo grelnika v njem vsaj še enkrat prekuhate vodo in jo zavržete. Presenečeni boste nad tem, kako z lahkoto izgine apnenčasta stena vašega grelnika.

Zunanjost grelnika očistite z gobico za pranje posode in ga nato posušite z navadno bombažno kuhinjsko krpo, ki ne pušča sledi.

Več kot imate nabranega vodnega kamna v kotličku, močnejša naj bo koncentracija kisa, ki ga pustite lahko v kotličku tudi dlje časa. Če vam vonj po kisu res ni všeč, ga lahko zamenjate z limono. Postopek naj bo enak, vendar namesto kisa vrzite v grelnik kose limone in njen stisnjen sok.

Obstajajo pa tudi praški ali tablete, ki jih lahko kupite v bolje založenih trgovinah. V vodo zmešajte tableto ali prašek in pustite, da ta zavre. Po ohladitvi stresite umazano vodo stran in dobro sperite grelnik.