Naj vaš dom v času karantene nudi varnost celi družini

Oglasno sporočilo

Končno smo našli čas, da se posvetimo družini, otroci so se seznanili s službenimi obveznostmi svojih staršev, ti pa so postali otrokovi pomožni učitelji. V primeru, da se vam uspete res dobro organizirati, lahko dom vsaj za eno uro preuredite tudi v domačo telovadnico, kjer za trening poskrbijo slavni spletni vaditelji hollywoodskih zvezdnikov.

Osvobodite se nereda v kuhinji

Vse to so pozitivne strani ostajanja v zavetju doma, za kar pa je potrebna dobra organizacija vseh družinskih članov. V času, ko vsak izhod predstavlja izpostavitev epidemiji, je izjemno pomembna skrb za higieno in čistočo doma. Ob rednem čiščenju in dezinfekciji rok ne pozabimo, da mora tudi bivalni prostor ostati čist in varen, da bi lahko v njem uživali v popolnosti. Skrb za zdravje pa se začne s skrbjo za zdravo prehrano. V teh dneh veliko svojega časa namenimo prav pripravi dnevnih obrokov. Poleg tega, da zapovedi nutricionistov pravijo, da moramo zdaj še posebej skrbeti za uravnoteženo prehrano, je to lahko odličen način, kako se naučiti novih gospodinjskih trikov in preizkusiti recepte, kjer v kuhinjska opravila z lahkoto vključite tudi svoje otroke, ki komaj čakajo, da lahko sodelujejo pri pripravi družinskih obrokov.

Kulinarične specialitete pa običajno za seboj pustijo velike količine umazane posode. Ker le malokdo razpolaga s kuhinjo velikosti priljubljene restavracije, v katero ste nekoč radi zahajali, je redno umivanje posode in vzdrževanje reda v kuhinji obvezno za vaše kuharske uspehe. Pri izboru sredstev za pranje bodite varčni in ekonomični, kar vam bo uspelo z uporabo Somat gelov ali tablet za strojno pranje, ki z nižjo porabo energije zagotavljajo sijočo posodo. V primeru, da prisegate na ročno pranje posode, je tukaj Pur, vaš zaveznik v boju proti kupom umazane posode. Zdaj je čas, da postanemo še bolj odgovorni tako do sebe kot tudi do okolja in pazimo na porabo vode, elektrike ter drugih naravnih virov.

Eden izmed strojev, ki je v teh dneh nekoliko bolj obremenjen, je tudi pralni stroj. Ker imamo končno nekaj več časa, je pri marsikom na vrsto prišlo spomladansko čiščenje omar, s katerim osvežimo oblačila, posteljnino in preostali tekstil v svojem domu. Medtem ko mnogi več časa preživijo v postelji, se drugi družijo na domačem kavču in v istem prostoru pogosto tudi telovadijo, zato je svežina prostorov in tekstila, ki ga uporabljamo, zelo pomembna. Poleg izjemne čistoče pralna sredstva Persil vaše tkanine zmehčajo in pustijo dolgotrajno svež vonj, ob katerem boste uživali v vaših priljubljenih rutinah, kot je jutranja kava v objemu mehkega kopalnega plašča ali čista in dišeča posteljnina, v katero se zavijete pred spanjem z najljubšo knjigo v rokah.

Majhen luksuz za popolno varnost

Eden izmed prostorov, ki ga nikakor ne smemo izpustiti, ko govorimo o popolni čistoči doma, je vaša kopalnica. Mesto, ki si zasluži tudi sicer nekoliko več pozornosti pri odstranjevanju bakterij, je vaša straniščna školjka. Toaletni prostori, kjer se zadržuje največ nečistoč, so namreč odlično okolje za razvoj bakterij. Zato jim namenimo nekaj več pozornosti pri čiščenju, kjer se vedno lahko zanesemo na proizvode za dezinfekcijo toaletnih prostorov Bref, saj bodo ti poskrbeli za prijeten vonj. Zakaj tudi vašega toaletnega prostora ne bi objel eleganten vonj, kot ga poznajo luksuzni hoteli?

Naročite prek spleta in ostanite doma Varnost je v teh dneh na prvem mestu, a ob tem ne pozabimo na udobje. Pomembno je, da se doma počutite prijetno in ste lahko prepričani, da je vaš dom mala oaza miru in varnosti, kamor se vedno lahko zatečete brez skrbi in negotovosti. V teh dneh vse več pozornosti namenjamo tudi trajnostnim proizvodom, saj nas narava opozarja na nujnost odgovornega in varčnega ravnanja, ko govorimo o izkoriščanju naravnih virov. Vsi Henklovi proizvodi za čiščenje in vzdrževanje doma so razviti po najvišjih standardih, ki zagotavljajo največjo učinkovitost pri potrošnji naravnih virov. Proizvodi Henkel so na voljo v vseh fizičnih in spletnih trgovinah vaših priljubljenih prodajnih verig, kjer povečini lahko naročate kar iz udobja domačega naslonjača. Pomembno je, da ostanemo v varnem, čistem in udobnem objemu lastnega doma.

Naročnik oglasne vsebine je Henkel.