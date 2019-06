Končno: pametni gospodinjski aparati, ki nam bodo olajšali delo

Dovršeno oblikovanje in napredna pametna tehnologija – to združuje novo linijo gospodinjskih aparatov Samsung , s katerimi boste doživeli pravo pravcato dvojno spremembo – stilsko preobrazbo v vašem domu in neverjetno pametno funkcionalnost, ki vam bo močno olajšala vsakdan.

Samsung je namreč naredil pomemben korak v svetu gospodinjskih inovacij. Na trg je dal serijo gospodinjskih aparatov, ki se jim ne boste mogli upreti. Najprej vas bo prepričalo moderno in prefinjeno oblikovanje, ki bo svoje mesto našlo v vsakem prostoru. Diskretni, vendar hkrati tako posebni, da bodo samozavestno poskrbeli za tisti dodatek, ki bo vaš dom povzdignil na čisto drugo raven.

Gospodinjski aparati Samsung pa bodo navdušili tudi zaradi svoje nove tehnologije, intuitivnosti in učinkovite hitrosti, ki vam bo prihranila veliko časa in energije.

Z nakupom določenih modelov Samsungovih pralnih strojev, sušilnih strojev, pralno-sušilnih strojev in hladilnikov, v obdobju med 11. 5. in 16. 6. 2019, prihranite energijo in denar tudi do 25 odstotkov. Za pralne stroje in hladilnike iz promocije velja tudi 5 let garancije! Več o akciji si lahko preberete TUKAJ

Pranje in sušenje: znebite se kupov perila in stojal za sušenje

Večina izmed nas si ob prenatrpanem urniku, ki ga doživlja čez teden, zelo težko odtrga čas tudi za klasična gospodinjska opravila, kot je pranje in sušenje. Tako se kupi umazanega perila nabirajo skozi ves teden in obupano čakajo, da konec tedna zavihamo rokave in se poženemo v maratonsko pranje in sušenje. Koliko strojev operete konec tedna? Pet, šest, mogoče celo deset? In koliko časa in energije porabite za to? Na srečo je Samsungu uspelo združiti učinkovitost z velikimi prihranki v času in posledično denarju. Preverite njihove glavne adute v svetu pranja perila:

PRALNI STROJ: Inovacije Samsung vam omogočile, da se boste znebili zamudnih opravil, si vzeli več časa zase in za svoje najljubše dejavnosti. Pranje je pametnejše in hitrejše. S tehnologijo QuickDrive™ se dolžina pranja skrajša do 50 odstotkov, poraba energije pa zmanjša za 20 odstotkov, pri tem pa se ne zmanjša učinkovitost pranja. Poleg tega s funkcijo za super hitrost lahko skrajšate čas pranja na samo 39 minut.

Zahvaljujoč tehnologiji Ecobubble detergent odstranjuje umazanijo tudi do 40 odstotkov hitreje od klasičnega raztopljenega praška. Perilo lahko perete tudi v hladni vodi z enako učinkovitostjo kot v topli vodi in tako prihranite do 70 odstotkov energije.

SUŠILNI STROJ: Energetsko učinkoviti Samsungovi sušilni stroji skrivajo v sebi najsodobnejše funkcionalnosti, ki vas bodo pustile odprtih ust. Izjemno učinkovita Samsungova toplotna črpalka olajša sušenje perila bolj učinkovito in ekonomično, kar je dobro za vas in vaš žep. Poleg tega zaradi visokega energetskega razreda porabi veliko manj električne energije. S cikli hitrega sušenja stroj suši majhne količine oblačil, ki jih pripravi za nošenje v samo 35 minutah, kar bistveno prihrani čas.

PRALNO-SUŠILNI STROJI: Z najsodobnejšo tehnologijo vam pomagajo pri hišnih opravilih in tako skrajšajo čas, ki ga porabite tako za pranje kot tudi za sušenje perila. Lahko perete tudi velike količine perila v hladni vodi na 15 stopinjah Celzija in tako prihranite ogromno energije. Poleg tega lahko stroj s hitrim razpršilcem za močnejše izpiranje in hitrejšo centrifugo zaključi pranje v samo 59 minutah.

Ti stroji so ustvarjeni, da trajajo, ker imajo motorje z digitalnim inverterjem, katerih certificirana življenjska doba traja do 20 let in imajo garancijo 10 let!

Tri, štiri, zdaj! Naj se veselo kuhanje začne!

Kuhanje ni samo nujno opravilo, ampak je lahko tudi zabaven konjiček, ki lahko doseže čisto nove gurmanske višave, če boste našli pripomočke, ki vam bodo omogočili resnično brezmejno eksperimentiranje.

Tudi v svetu domače kuharije ima Samsung pravi odgovor: od hlajenja do peke in kuhanja. Preverite ponudbo, zavihtite kuhalnice in se podajte v svet sodobne kulinarike.

HLADILNIK: Hladilniki s tehnologijo No Frost preprečujejo kopičenje ledu in vzdržujejo stalno temperaturo. Sistem celovitega hlajenja enakomerno hladi notranjost hladilnika in tako ohranja stalno temperaturo, živila pa ostanejo sveža.

Digitalni inverterski kompresor v Samsungovih hladilnikih samodejno prilagaja hitrost v 7 stopnjah, odvisno od želene temperature. Kompresor porabi manj energije, zmanjša raven hrupa in obrabo za daljšo življenjsko dobo vašega hladilnika, s čimer zmanjša hišni proračun skupaj z nižjimi računi za elektriko in garancijo 10 let.

INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA: Edinstvena Virtual Flame tehnologija omogoča vizualni nadzor z jasnim in varnim prikazom temperature na indukcijski kuhalni plošči, ki s pomočjo barvne in svetle LED osvetlitve prikazuje raven toplote vsakega kuhalnega polja.

Samsungova indukcijska kuhalna plošča s Flex Zone Plus ima izjemno široko in odprto površino, ki zagotavlja večjo fleksibilnost in izkoriščenost, ter prinaša možnost priprave več kot ene jedi hkrati. Ob prepoznavanju števila, velikosti in oblike omogoča pripravo jedi v več posodah hkrati. Na ta način se jed pripravi enakomerno, ob minimalni porabi energije.

ELEKTRIČNA PEČICA: Parna tehnologija kombinira moč parne vlage in toplote ter poskrbi, da je hrana na zunanji strani lepo zapečena in sočna v notranjosti. Ker ima prilagodljiva vrata, omogoča pripravo dveh jedi hkrati pri različnih temperaturah. Z možnostjo dostopa samo do zgornje polovice, brez prekinitve pečenja v spodnjem delu pečice. Omogoča popolno prilagodljivost pečenja v zgornjem ali spodnjem delu pečice, ki ju je mogoče uporabljati neodvisno, z različnimi temperaturami in nastavitvami časa pečenja. Za pripravo večjih jedi je mogoče uporabiti celotno pečico.

NAPA: z zmogljivim in skoraj popolnoma tihim sistemom prezračevanja v trenutku osveži zrak. Z izjemno sesalno močjo hitro in tiho odstrani paro, dim in kuhinjske vonjave. Z upravljanjem na dotik v trenutku prilagodite nastavitve, s svojim elegantnim in ekskluzivnim videzom pa bo napa hkrati popestrila vašo kuhinjo.

VGRADNI POMIVALNI STROJ: zahvaljujoč tehnologiji WaterWall™ bo olajšala življenje vsem tistim, ki ne želite s predhodnim izpiranjem po nepotrebnem porabiti preveč vode in časa. Revolucionarno čista posoda je rezultat močnega curka pod visokim pritiskom, ki dosega tudi težko dostopna mesta v spodnjem delu pomivalnega stroja.

MIKROVALOVNA PEČICA: Uživajte v fleksibilnosti pri peki in pogrevanju jedi vse iz ene naprave. Z inovativnimi funkcijami, kot je konvekcija, se lahko naša mikrovalovna pečica uporablja tudi kot druga pečica in skuha hrano enakomerno, medtem ko je zunanjost lepo zapečena.