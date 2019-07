Zvišajte vrednost svojega doma s prestižnim vhodom

Oglasno sporočilo

Vhod v hišo je tisti del objekta, ki najprej pritegne pozornost mimoidočih in obiskovalcev. Skozi vhodna vrata vsakodnevno vstopate in izstopate, skoznje prehajate iz svojega zasebnega, intimnega sveta v zunanji svet. Vhod je že od nekdaj v različnih kulturah pomenil tako prostorski kot tudi simbolni prehod. Vhodna vrata pa tudi pripovedujejo različne zgodbe o ljudeh, ki bivajo za njimi: pričajo o njihovih navadah, željah, potrebah, pričakovanjih … Pričajo o njihovem načinu življenja.

Vhodna vrata so povezana s številnimi simbolnimi praksami: skozi njih ljudje vstopamo, spet drugič izstopamo, včasih nanje potrkamo, enkrat nas v dom povabijo, drugič dramatično odvihramo ... Vrata in tisto, kar nas čaka za njimi, v nas vzbuja radovednost, pričakovanja, zaskrbljenost ali upanje. Vrata so tista, ki se jih vsakodnevno dotikamo, jih odpiramo in zapiramo. Vrata nas varujejo pred različnimi zunanjimi vplivi ter tudi pred radovednimi pogledi in nezaželenimi obiskovalci. Vrata svojega doma odpiramo le tistim, ki so v našem domu dobrodošli, zapiramo pa jih pred tistimi, ki jim vstopa v svoj svet ne dovolimo. Tako so tudi v sodobnem svetu vhodna vrata ohranila svoj prvobiten sporočilni pomen: že na prvi pogled in na zunaj naša vhodna vrata rišejo mejo med tistim, kar spustimo v svoj najbolj osebni prostor, in tistim, kar pustimo zunaj. Predstavljajo pa tudi naš življenjski slog, izražajo statusni položaj in brez dvoma vsaka sodobna, kakovostna, varna in prestižno oblikovana vhodna vrata tudi zvišajo vrednost nepremičnine kot celote.

Vhodna vrata, ki vas bodo osupnila

Vhodna vrata naredijo vtis – kakšen vtis si želite narediti vi? Izberite vrata, ki se jih ne boste nikoli naveličali; izberite prestižna, z močnim značajem. V podjetju Pirnar se zavedamo, da je vsak vhod edinstvena mojstrovina, s simbolnimi pomeni prepletena pripoved o človeku ali družini, ki živi za njimi. Vhod niso samo vhodna vrata, vhod sestavlja nešteto drobnih detajlov – od skrbno izbranih vrat inovativnih oblik, izdelanih v kombinaciji poljubno izbranih materialov in ročnih površinskih obdelav, do premišljeno postavljene osvetlitve, uporabe različnih tehnologij zaklepanja in zapiranja, podrobnosti, ki vhod naredijo samo vaš. Vhodna vrata so odraz lastnika, zato poskrbite, da bodo odražala vašo edinstvenost in bodo zlahka osupnila vaše obiskovalce ter naključne mimoidoče.

Najvišja stopnja varnosti, toplotne izolativnosti in tehnološke dovršenosti

Vhodna vrata podjetja Pirnar so med najbolj energetsko učinkovitimi modernimi vhodnimi vrati v svetovnem merilu. Vhodna vrata sodobnih dizajnov, kakovostnih materialov in poljubnih dimenzij navdušujejo s svojo veličastnostjo in brezčasnostjo. Vsak objekt, ki je opremljen z vhodnimi vrati podjetja Pirnar, ima posebno dodano vrednost, in vsak vhod, ki ga oblikujejo naši izjemni mojstri, pusti svojevrsten vtis. Vhodna vrata, ki izpolnjujejo vse najvišje standarde in hkrati navdušujejo iz dneva v dan, smo v podjetju Pirnar razvili vse podrobnosti do zadnjega detajla. Ker cenimo popolnost in prisegamo na izkušnje starih rokodelcev, je prav vsak Pirnarjev vhod mojstrovina zase.

Dom, opremljen s prestižnimi vhodnimi vrati, je vreden več!

Če ste odločeni zvišati vrednost nepremičnine, je rešitev na dlani. Prvi korak k temu bodo nova, sodobna, prestižna vhodna vrata. Estetsko dovršena, elegantna, tehnološko inovativna in predvsem osupljiva z vseh vidikov.

Pri nas najdete vhod, o kakršnem ste doslej lahko le sanjali. Predstavljajte si vhodno steno, ki čarobno izgine, ko se postavite prednjo. Steno, pred katerimi vam in vašim obiskovalcem zastane dih. Predstavljajte si vhodna vrata, ki vas samodejno opazijo, vas prepoznajo in se vem odprejo brez dotika. Vhodna stena, ki se samodejno zapre za vami, ko vstopite. Ne, to ni znanstvena fantastika, to je Theatrica!

V podjetju Pirnar smo razvili prvo brezdotično, popolnoma samodejno vhodno steno na svetu. To je ekskluzivna svetovna inovacija na področju prestižnih vhodnih vrat. Vhodna stena Theatrica je popolnoma brez potezala, ker ga ne potrebuje. Tudi tečajev nima. Theatrica je popolnoma ravna stena, ki ob odpiranju čarobno izgine v sosednjo steno in povsem enako čarobno pridrsi iz nje. Je najsodobnejši vhod na svetu, ki se tiho, samodejno in elegantno umakne, da lahko vstopite brez dotika. Sodobna tehnologija prepoznavanja obraza uporabniku hkrati ponuja kar najvišjo stopnjo varnosti in maksimalno praktičnost, saj deluje popolnoma avtomatizirano. Izbirate lahko povsem poljubne dimenzije, materiale in barve, zato lahko v naši prestižni inovaciji v največji kar najbolj sodelujete in brez omejitev izrazite tudi sebe. Vaša nepremičnina se bo s Theatrico iz sanjske hiše spremenila v pravljični grad prihodnosti.

Vhodna vrata, ki se bodo zapisala v zgodovino

Theatrica je najnovejša in največja inovacija na področju vhodov. S posebnim ponosom pa navdaja dejstvo, da je Theatrica plod naših domačih inovatorjev. Edinstvena, estetsko dovršena vhodna stena se ponaša z vgrajenim najsodobnejšim sistemom za prepoznavanje obraza na svetu. Ta omogoča, da se ta prestižna in mogočna vrata popolnoma samodejno odprejo le lastniku, prav tako pa se za njim nežno in tiho ter popolnoma samodejno tudi zaprejo. Ta osupljiva, neverjetna tehnologija je več kot preskok v prihodnost, gre namreč tudi za ključno prelomnico v pettisočletni zgodovini standardizirane uporabe vhodnih vrat na sploh.

Theatrica je navdušila doma in na tujem

V podjetju Pirnar razumemo potrebe sodobnega človeka, zato smo neskončno inovativni. Razvili in lansirali smo že številne novosti na trgu, med drugim prva unikatna vhodna vrata z večnivojsko zasnovo vratnega krila, prvi raven vhod, kjer so vsi elementi v isti ravnini, prva serijsko izdelana aluminijasta vhodna vrata izjemnih dimenzij, prva vrata najboljše toplotne izolativnosti na svetu, prva vrata s samodejnim izvlečnim in uvlečnim potezalom in zdaj še prva popolnoma samodejna, masivna, brezdotična hišna vhodna vrata na svetu. Theatrica je v letošnjem letu prejela že številne prestižne mednarodne nagrade tako za dizajn kot tudi za inovativnost ideje in zasnove.

Naročnik oglasne vsebine je PIRNAR, d. o. o.