Zelena terapija: kako sobne rastline vplivajo na počutje?

Sobne zelene rastline so v zadnjem času izjemno priljubljene. Poleg tega, da so odličen okras za vaš dom ali pisarno, pa lahko tudi pozitivno vplivajo na počutje. Raziskave kažejo, da številne izmed njih pomagajo izboljšati kakovost zraka, zmanjšati stres in izboljšati splošno razpoloženje.

Ena izmed izjemnih koristi sobnih rastlin je njihova sposobnost zmanjševanja koncentracije škodljivih kemikalij v zaprtih prostorih, kot so ogljikov dioksid, ogljikov monoksid in rakotvorni formaldehid. Te snovi se sproščajo iz pohištva, talnih oblog, barv in drugih vsakodnevnih izdelkov, ki jih uporabljamo v svojih domovih. Sobne rastline lahko absorbirajo te snovi skozi liste in korenine ter zrak obogatijo s kisikom.

V videu preverite, katere zelene okrasne rastline so med drugim učinkovite pri prečiščevanju zraka.