Zdrava alternativa centralnemu ogrevanju

Klasično centralno ogrevanje je v Sloveniji še vedno najpogostejši način ogrevanja, tako v enodružinskih hišah kot v javnih objektih. V zimskem času s centralnim ogrevanjem vse pogosteje povezujemo nekatere zdravstvene težave, ki jih ljudem povzroča suh zrak v bivalnih prostorih. Najbolj ogroženi so dihalni organi, saj imamo pogosto, zlasti zjutraj, ko se prebudimo, suh nos in grlo. Suh zrak je lahko tudi razlog za nenehno utrujenost, glavobole in slabo počutje, za katerega pozimi ne poznamo vzroka.

Klasično centralno ogrevanje je tudi precej drago. Vzemimo za primer, da družinsko hišo ogrevamo na kurilno olje. Za nakup kurilnega olja za ogrevanje povprečno velike enodružinske hiše letno odštejemo približno 3.000 evrov. Če bi namesto tega investirali v ogrevanje z IR paneli, bi letno prihranili kar 1.800 evrov, saj je IR ogrevanje tudi do 60 odstotkov cenejša možnost ogrevanja. V 25 letih lahko s takim načinom ogrevanja prihranimo skoraj 50.000 evrov.

Kako deluje infrardeče ogrevanje

IR je kratica za nevidni del svetlobnega spektra, infrardečo svetlobo. IR ogrevanje tako pomeni ogrevanje z infrardečo svetlobo. Gre za naravno obliko prenosa toplote, ki jo oddaja tudi Sonce Zemlji, s to razliko, da infra paneli oddajajo le koristne spektre te svetlobe (ob ogrevanju z IR paneli ne morete porjaveti). Takšno ogrevanje notranjih prostorov je torej povsem naraven in prijeten način ogrevanja. Pri sodobnem IR ogrevanju se namreč električna energija neposredno ne pretvarja v toploto, pač pa IR svetloba v celoti obseva predmete v prostoru, molekule se začnejo na površini predmetov hitreje gibati, posledica tega pa je toplota. Celoten prostor tako postane homogeno ogrevalno telo. Strokovnjaki IR ogrevanje vse pogosteje priporočajo za vgradnjo kot primarni vir ogrevanja objektov.

Tehnologija infrardečega ogrevanja je torej že dolgo znana in se uporablja že več kot 80 let. IR panele že dolga leta uporabljajo v zdravstvenih ustanovah (inkubatorji), domovih za ostarele ter drugih nadstandardnih javnih institucijah. Toploto, ki jo oddajajo grelne plošče, začutimo zelo hitro in prostor jo dolgo zadrži. Toplota je zaradi sevanja enakomerno razporejena, tako da ne pride do temperaturnih razlik v prostoru. Ogrevanje z IR paneli je neslišno, poleg tega pa ne povzroča nikakršnega vrtinčenja prahu v bivanjskih prostorih.

Običajno infra panele namestimo na strop, saj je tako toplotni izkoristek največji. So pa infrardeči grelniki lahko tudi estetska rešitev, ki z obliko ali barvo dodajo prostoru, kjer so nameščeni, pridih drugačnosti in kreativnosti. Lahko jih namreč uporabimo kot umetniško sliko ali celo ogledalo.

Investicija v IR panele

Pri ogrevanju z IR paneli je možen postopni prehod. Najprej lahko z njimi opremite dnevni prostor, kasneje spalnico, kopalnico … Ob vsem tem kurilnice ne potrebujete, kar močno zmanjša stroške investicije. Montaža IR panelov je hitra in enostavna, saj ni treba bistveno posegati v prostor (rušenje, vrtanje ...). IR grelce lahko upravljate na različne načine – prek mobilnega telefona, stenskih regulatorjev ali centralno. Prav tako lahko drugačno temperaturo nastavite za vsak prostor v hiši posebej. Še ena prednost ogrevanja z grelnimi ploščami je, da tehnologija IR panelov ne oddaja elektro smoga. IR paneli ne potrebujejo servisa ali vzdrževanja, saj nimajo gibljivih delov. Njihova življenjska doba je 50 let, z načinom segrevanja objekta pa življenjsko dobo podaljšujejo tudi nepremičnini, v katero so nameščeni.

Kdaj IR paneli ne pridejo v poštev

Z IR grelci ne moremo segrevati sanitarne vode in je zato treba poiskati drugačen sistem ogrevanja. Niso najbolj ekonomična izbira pri ogrevanju prostorov, ki jih uporabljamo redno in hkrati. Prav tako so lahko neekonomična izbira za objekte, kjer velike težave povzroča vlaga, saj v teh prostorih ne bodo delovali optimalno oziroma bi morali namestiti pretirano močne (in stroškovno požrešne) IR panele.

Poraba električne energije IR ogrevanja je zelo odvisna od moči IR panelov in števila sob (števila IR grelcev), ki jih želimo ogrevati. Odvisna je tudi od izolacije objekta. IR grelne plošče lahko namestimo tudi v kopalnico, vendar bomo, zaradi povečane vlage v prostoru, potrebovali približno dvakrat močnejše IR panele.

