Z izbranimi dodatki spremenite svoje stanovanje v sanjsko domovanje

Z izbranimi dodatki lahko v vsak dom vnesete razkošje, igrivost in estetiko. Foto: Getty Images

Oprema doma velja za enega finančno zahtevnejših projektov, zato se ga lotite premišljeno. Izberite opremo v nevpadljivih tonih, ki so večno modni. Prostore poživite z drznimi dodatki za dom, ki jim bodo dodali piko na i.

Dekoracija za dom vas čaka v Lesnini, kjer boste našli bogato ponudbo izdelkov, tudi po znižanih cenah, ki sledijo letošnjim trendom.

Letos prevladujejo leseni in kamniti materiali, ki domu dodajo pridih narave in nežnosti. Dekoracija za dom iz naravnih materialov je vedno modna in naredi dom prijetno domač, topel in nadvse gostoljuben.

Letošnji trendi v dekoraciji doma iščejo navdih tudi v umetnosti, ki prostoru dodajo osebno noto. Slike in stenske tapete v prostor vnašajo pridih umetnosti in sporočilnosti, zato je pomembno, da izberete takšne, ki se bodo zlile z vašim prostorom in ga obogatile. Da pa sten ne bi pustili praznih, ker si morda ne morete privoščiti dragega umetniškega dela, posezite po cenovno dostopnih slikah ali grafikah, ki bodo vašo dnevno sobo v trenutku spremenili v stilsko dovršen osrednji prostor hiše.

Slike so čudovit in poseben detajl, s katerim bodo stene v vašem stanovanju oživele. V prostor vnesejo poln videz in prijetno vzdušje.

Ni lepšega okrasa od pisanega šopka ali zelenih rastlin

Pomladna dekoracija z zelenjem in sveže nabranimi sezonskimi šopki je vedno modna. Z rastlinami pa je tudi kar nekaj dela, zato se marsikdo ne odloči za tovrstno okraševanje. Če ste med njimi, lahko izberete umetne šopke in zelenje, ki se je v zadnjih letih tako izboljšalo, da ga skorajda ni mogoče ločiti od naravnega rastlinja.

Najboljša prednost umetnih rož je zagotovo ta, da ne potrebujejo nobenega vzdrževanja. Umestite jih lahko v lončene posode ali prefinjene vaze in postavite na mesto, kjer bodo prostoru dodali dušo. Za bolj avtentičen videz lahko v vazo nalijete vodo, saj jim ne škodi. Edino delo, ki ga boste imeli s tovrstnim cvetjem, je, da boste od časa do časa z njega obrisali prah.

Rastline nikoli niso slaba ideja, sploh če bi radi v dom vnesli pridih svežine, elegantnosti in življenja. Vsak prostor lepo dopolnijo in polepšajo.

Dekoracija z osebno noto

Razvijte fotografije sebe, svoje družine in prijateljev. Skupaj z lepim okvirjem bodo fotografije čudovit dodatek za vsako steno v vašem domu. Brez dekorativnih dodatkov bi bil dom prazen, pust in brezoseben. Lepe dodatke lahko vključite v prav vsak prostor, ki bo takoj dobil lepšo podobo in prijetnejše vzdušje. Izberete lahko elegantne vaze in dovršene cvetlične lončke, stenske fotografije, okvirje, različne figure, skulpture ali rastline. Idej za dekoracijo je neomejeno!

V Lesnini je vsa poletna dekoracija na enem mestu. Preverite bogato ponudbo in znižane cene.