Vzmetnice – na čem spimo Slovenci?

Oglasno sporočilo

Foto: Maremico d.o.o.

Vzmetnice kot osnova za dober spanec

Da je spanec pomemben, vemo že vsi. Vendar se pogosto ne zavedamo, kako pomemben je v resnici. Vpliva na naše psihično zdravje, apetit, odzivnost, zbranost, imunski sistem in celo reproduktivno zdravje.

In kakovostna vzmetnica je osnova za dober spanec. Poglejmo, kakšne vzmetnice nakupujemo Slovenci.

Kakšne vzmetnice kupujemo Slovenci?

Kakšne vzmetnice so priljubljene med Slovenci, smo povprašali strokovnjake za zdravo spanje iz Spalnega centra Maremico. "Trde vzmetnice prevladujejo", pravijo. "Posebej priljubljen je na primer model Spring Exclusive Top, ki je sestavljen iz žepkastih vzmeti kot osnove, ki ji je dodan toper z udobjem po vaši izbiri. Postiljate lahko samo toper, kar je veliko preprosteje in hitreje od postiljanja celotne vzmetnice. Hkrati pa je toper z zadrgo pritrjen na preostali del ležišča, tako da ni strahu, da bi se ob uporabi premikal."

Vzmetnica Leticia Exclusive Top. Foto: Maremico d.o.o.

In kaj označuje kratica Exclusive Top? "Gre za inovativen način postiljanja, kjer je toper pritrjen na samo ležišče, vi pa postiljate samo ležišče, ne celotne vzmetnice. To je hitrejše in veliko preprostejše. Spodnji del ležišča je oblazinjen v material in barvo po vaši izbiri."

11 razlogov za nakup vzmetnice Leticia

Marsikdo se sprašuje, katero vzmetnico kupiti. V Spalnem centru Maremico kakovostne vzmetnice Leticia proizvajajo že leta. In s čim so osvojile srca številnih Slovencev?

1. Slovenska izdelava

Vzmetnice Leticia so v celoti izdelane v Sloveniji. Prav proizvodnja v Ljubljani ekipi omogoča veliko prilagodljivost in možnost osebne sestave vzmetnice. Prav tako imajo večje možnosti prilagoditve glede dimenzije, barve in obnovitve ležišča.

Foto: Maremico d.o.o.

2. Več kot 25 tisoč naspanih srečnežev

Ekipa Spalnega centra Maremico, kjer izdelujejo tudi vzmetnice Leticia, je naspana jutra omogočila že več kot 25 tisoč srečnežem. Med njimi so tudi številna znana imena, kot so na primer Boštjan Romih, Mojca Mavec, Sara Isaković, Jakov Fak, Klemen Slakonja, Mojca Fatur, Darko Đurić, Monika Tavčar in še številni drugi. Več mnenj zadovoljnih uporabnikov lahko najdete tukaj.

3. Tradicija

Spalni center Maremico je podjetje z dolgoletno tradicijo. Spanje na slovenskem trgu izboljšujejo že vse od leta 1994. Ekipa danes šteje že več kot 20 posameznikov, ki dan za dnem pomagajo širiti vest o pomenu zdravega spanja in spalnih navad ter razveseljujejo z izdelki za zdravo spanje. V prvi vrsti so to kakovostne vzmetnice Leticia, vodne postelje Lectus, ročno izdelane postelje BoxSpring, pa tudi prestižne rjuhe Bella Donna, vzglavniki Leticia, blazina za spanje na boku My7 Theraline in preostali izdelki za spanje.

Foto: Maremico d.o.o.

4. Možnost izbire postiljanja Exclusive Top

Ob nakupu vzmetnice Leticia se lahko odločite za posebno postiljanje, tako imenovano Exclusive Top. In kaj to sploh pomeni? Vsaka vzmetnica Leticia ima že vključen toper oziroma nadvložek po vaši izbiri. Pri klasičnem postiljanju je le-ta že del same vzmetnice. Če pa se odločite za postiljanje Exclusive Top, boste lahko postiljali samo toper, spodnji del vzmetnice pa vam bodo oblazinili v barvo in material po vaši izbiri.

Kar pomislite na preoblačenje postelje in težavno dvigovanje vzmetnice. No, nič več. Zahvaljujoč Exclusive Topu.

5. Trajnostni izdelek

Vzmetnice Letica so zasnovane tako, da jih lahko kadarkoli v prihodnosti obnovite. Tako ni potrebe po menjavi celotnega ležišča. Lahko zamenjate samo polnilo leve polovice vzmetnice, samo toper oz. nadvložek na desni strani ali pa samo prevleko, kjer se je pojavil madež. Vzmetnica vam bo tako služila veliko dlje, medtem ko vam bo vaša denarnica hvaležna. Poleg tega pa boste nekaj dobrega naredili še za okolje.

6. Strokovno svetovanje

Spalni center Maremico se nahaja na Šlandrovi ulici 4 v ljubljanskih Črnučah. In vsekakor vam priporočamo obisk, saj gre za svojevrstno izkušnjo.

Svetovalke za zdravo spanje vas pozdravijo nasmejane, polne energije in – kar vas bo posebej presenetilo – obute v copate! Da, tako domač občutek je v njihovem razstavnem salonu.

In brez skrbi, vzele si bodo čas za vas. Razjasnile vam bodo vsa morebitna vprašanja o spanju in ležiščih ter vam strokovno svetovale, kakšno ležišče bi bilo primerno za vas.

Spalni center Maremico. Foto: Maremico d.o.o.

7. Izdelano po meri

Posebna izkušnja v Spalnem centru Maremico pa je predvsem pametna postelja oz. tako imenovana SmartBed, ki proizvodnemu delu ekipe Maremico predstavlja osnovo za izdelavo njihovega inovativnega ležišča Leticia MultiModular. To je izdelano popolnoma po merah vsakega posameznika. SmartBed je postelja, ki je pravzaprav podobna 4D-kinu. Ob ležanju boste gledali prijeten videoposnetek, postelja pa bo v tem času naredila odtis vašega telesa. Z njegovo pomočjo in nekaterimi dodatnimi meritvami lahko izkušeni monterji izdelajo ležišče, ki se bo povsem prilagodilo vam. In naredijo ga tako, da bi ga kadarkoli kasneje lahko dodatno prilagodili, če bi bilo to potrebno (ob npr. operaciji ramena ali kolka).

8. Vrhunska higiena

Vzmetnice Leticia so vedno narejene s snemljivo in pralno prevleko. Preprosto nameščanje z zadrgo omogoča, da lahko prevleko po želji snamete in operete kar v domačem pralnem stroju. Prav tako se strokovnjaki iz Maremica izredno trudijo, da za ležišča izberejo le najbolj kakovostne materiale. Za zračnost vzmetnice Leticia je tako poskrbljeno.

9. Nadstandardna višina vzmetnice

Vzmetnice Leticia lahko izdelajo tudi v poljubni višini. Zadnje čase so priljubljene predvsem višje vzmetnice. Višja vzmetnica nudi več udobja, hkrati pa omogoča lažje vstajanje in leganje. Priporoča se namreč, da imamo ob vstajanju iz postelje kot med koleni najmanj 90°. Posebno zjutraj nam bodo naši sklepi za to še kako hvaležni.

10. Brezplačna dostava

Če se odločite za nakup vzmetnice Leticia, vam jo ne glede na model in dimenzijo dostavijo brezplačno. Strokovni monterji bodo na izbrani dan in uro pozvonili na vaših vratih, se preobuli v copate in vam vzmetnico postavili točno tja, kamor boste pokazali.

11. Možnost vgradnje vzmetnice Leticia v priljubljeno posteljo BoxSpring

V Spalnem centru Maremico je vaše spanje na prvem mestu. Nikakor pa ne pozabijo tudi na dizajn vaše spalnice. Že leta tako proizvajajo tudi priljubljene, v Sloveniji ročno izdelane BoxSpring postelje. Vanje lahko vgradijo katerokoli ležišče Leticia. Hkrati pa lahko pri postelji BoxSpring izbirate tudi barvo in material oblazinjenja, vzglavno stranico, končno višino postelje in še in še. Postelja BoxSpring je zadnje čase postala prava uspešnica med Slovenci.

Če vas zanima več o vzmetnicah Leticia, si lahko naročite brezplačni katalog tukaj. V njem boste našli vse o vzmetnicah in zadnje čase tako priljubljenih posteljah BoxSpring, vodnih posteljah Lectus in preostalih izdelkih, ki so na voljo v Spalnem centru Maremico.



Lahko jih tudi obiščete na Šlandrovi ulici 4 v ljubljanskih Črnučah. Veseli bodo vašega obiska vsak delavnik med 8. in 19. uro ter ob sobotah med 9. in 13. uro.

Naročnik oglasnega sporočila je MAREMICO, D.O.O.