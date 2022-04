Vse za popolno zabavo na prostem

Z vedno daljšimi in toplejšimi dnevi bomo čedalje več časa preživljali ob druženju na prostem. Priprave na pomladna druženja je vedno dobro začeti z obiskom trgovine PEPCO , kjer boste hitro dobili navdih za stilsko injekcijo v svoj dom, pa tudi za popestritev druženja na prostem. Naj gre za večje ali manjše balkone, terase, druženje v sosednjem parku, naravi, v trgovinah PEPCO boste našli tisto piko na i, ki bo polepšala vedno daljše in toplejše dneve, ki jih bomo s pridom preživljali na prostem.

Čas uživanja v toplih pomladnih večerih bo s stvarmi iz nove kolekcije izdelkov za druženje na prostem iz trgovine PEPCO še lepši. Pri tem vam bodo pomagali unikatni kozarci v različnih barvah in za različne namene, blazine za sedenje na prostem, LED-svetilke, ki bodo na družinska in prijateljska srečanja vnesli posebno, toplo vzdušje.

Spomladanski dodatki so že na voljo, da polepšajo vaš balkon. Kje torej začeti? Naj bodo blazine in kozarci v živahnih barvah prava popestritev vašega zunanjega prostora. Živahni pomladni izdelki iz trgovine PEPCO in njihove kolekcije so hkrati kakovostni, lepi in poceni. Pomagali vam bodo ustvariti razpoloženje za tople pomladne večere v družbi vaših prijateljev.

OGLEJTE SI AKTUALEN LETAK Predstavljamo vam nekaj idej, s katerimi si lahko pomagate osvežiti balkon, teraso ali preprosto popestrite druženja na prostem z le nekaj majhnimi koraki in tudi malo denarja.

#Blazine za sedenje

Ali vaš dom ne more pozabiti na zimo? Obstaja način. Z barvitimi blazinami PEPCO boste na svoj balkon ali teraso hitro vnesli pomladno vzdušje in ga opremili po zadnjih trendih. Različne dvostranske blazine za sedenje so praktično nepogrešljive ter predstavljajo razmeroma preprosto in ugodno obliko za stilsko, sezonsko poživitev balkona ali terase.

#Kozarci in posoda

Vsako dobro druženje mineva ob spremljavi dobre pijače. Poskrbite, da bo pijača servirana na kar se le da unikaten način. S čudovitimi in ugodnimi kozarci iz nove kolekcije trgovine PEPCO vam bo to vsekakor uspelo. Kozarci so na voljo v različnih barvah in za različne namene.

V PEPCU imajo tudi letos na voljo različne modele vrčev (vrče s pipo, steklene vrče za hladne pijače), ob katerih bo mogoče slišati: "Vau! Kako osvežilna limonada! Kdo bi kozarec?" Na vsakem dobrem druženju pa vsekakor naj ne manjkajo niti lične posodice za slasten sladoled.

#Cvetlični lonci za zeleno oazo

Da se ne bo le dobro jedlo, pilo in sedelo, ne spreglejte različnih idej za stilsko popestritev balkona, terase. Če si v okolici svojega doma, na balkonu, terasi, želite več zelenja, imamo za vas čudovito presenečenje. Preglejte ponudbo cvetličnih loncev trgovine PEPCO, ustvarite svojo zeleno oazo in uživajte v prvih pomladnih sončnih žarkih v pomirjujočem okolju.

Popestrite svoj dom s cvetličnimi lonci, vazami in posodami v elegantnih klasičnih barvah. Geometrijske in reliefne oblike bodo zunanjosti doma dodale sodoben in eleganten videz. Nova ponudba trgovine PEPCO vsebuje tudi lonce za rastline, ki so primerni tudi za balkone, terase, zahvaljujoč katerim bo prostor pridobil kanček modnega sloga, cvetje v njem pa bo videti še lepše.

#Veriga LED-luči

Dobra ideja za stilsko popestritev vašega balkona ali terase so lahko tudi dekorativne svetilke in verige lučk, ki so lahko idealne za magično in toplo vzdušje v vašem domu, saj ustvarijo čudovit ambient.