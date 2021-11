Vse za popolno božično drevo

Samo še nekaj dni nas loči od najbolj pravljičnega obdobja v letu, obdobja, ko naša domišljija ne pozna omejitev in ko v naših domovih zavlada prava praznična simfonija, tudi v obliki številnih pisanih okraskov. Prihaja tisti čas v letu, ko se prepuščamo brezskrbnosti in uživamo v čarobnosti praznikov.

Predstavljamo vam izdelke, ki letos ne smejo manjkati v vašem prazničnem domu, in tudi ideje za kreativna božična ustvarjanja, ki se jih z malce ustvarjalne žilice in "pravih" izdelkov lahko lotite sami.

Vse potrebno za najlepši del leta lahko dobite v prodajalnah OBI, kjer je na voljo bogata ponudba božičnih drevesc, lučk in LED-dekoracij, okraskov za drevo in preostale trendovske dekoracije. Del ponudbe lahko preverite na tej povezavi, pravo zakladnico pa boste našli v njihovih prodajalnah. Navdih lahko najdete tudi na njihovem profilu na Instagramu, kjer tudi letos decembra ne bodo manjkale unikatne ideje za "naredi sam" projekte.

Po glavno zvezdo decembrskega dekorja

A gremo lepo po vrsti. Najprej velja kupiti osnovni božični element – smrekico. Glavna zvezda decembrskega dekorja je nedvomno božično drevo, zato je pomembno, da izberete razkošno, obstojno oziroma takšno, ki vam bo v praznični ponos. Tudi letos bo med kupci izredno priljubljena rezana kavkaška jelka s posebej gostimi, temnozelenimi, dolgimi iglicami vse do vršičkov vej. Odlikuje jo lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne pika, je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski. Kavkaška jelka je obstojnejša od preostalih iglavcev (na primer smreke), iglice na vejah začnejo odpadati šele po mesecu dni, medtem ko z običajne jelke že po od dveh do treh tednih. Svetleče iglice so temnozelene barve in ostanejo na drevesu (vsaj) do konca praznikov.

Za daljšo obstojnost drevesa lahko veliko storite tudi sami, predvsem tako, da drevo postavite v hladnejši del prostora, torej stran od radiatorja ali kamina. Priporočljivo je tudi, da drevo postavite v podstavek z vodo.

Poleg pristne kavkaške jelke pa vam OBI ponuja tudi smreke v loncih, ter širok nabor umetnih smrečic različnih barv.

Če boste imeli v svojem domu majhna božična drevesca, na primer v otroški sobi ali kot okras na mizi, vedite, da boste povsem v trendu. Takšne mini smrečice lahko kupite že okrašene ali pa jih okrasite po svojem okusu.

Tako kot pod božičnim drevescem ne smejo manjkati božična darila, nanj običajno položite božične verige. V trgovinah lahko najdete širok nabor lučk različnih barv in dolžin, tako za notranjo, kot zunanjo uporabo.

Okraski za drevo: vračajo se tradicionalne božične barve

Božične tradicije in običaji ostajajo enaki, spreminjajo pa se trendi okraševanja. Težko je reči, katera barva naj letos zaznamuje vaše popolno božično drevesce - pomembno je, da poslušate svoje srce in da izbrani osrednji barvi po občutku smiselno dodajate druge barve.

Sicer pa - tako kot se v današnjem času v marsikateri stvari in na marsikaterem področju vračamo v preteklost, letos z božično okrasitvijo božičnih kroglic, obeskov, različnih figuric v tradicionalnih božičnih barvah (usklajevanje bele, rdeče, zelene in zlate barve) ne boste zgrešili. Proizvajalci božičnih okraskov in dekoracij so retro okraske za drevesa, različne figurice v tradicionalnih božičnih barvah, ponovno obudili. V letu 2021 se ponovno vračajo tradicionalne zlate oziroma zlato-rdeče božično-novoletne dekoracije. Ko gre za barve, bodo prav tako v trendu pastelne kombinacije in značilni zemeljski toni.

Okraski za drevesa imajo lahko različne teksture, že nekaj časa pa je priljubljen tudi les, trend "vrnitve k naravi" ter vzorci in motivi, ki so z njo povezani. Želite letošnjo dekoracijo še malce popestriti? Na božično drevesce nadenite različne dobrote, užitne okraske, ki bodo okrasitvi dodali piko na i. Pa še posladkali se boste lahko z njimi.

"Naredi sam" projekti: pustite domišljiji prosto pot

Če želite imeti edinstven praznični okras, za katerega boste prepričani, da ga nima nihče drug, ga naredite sami. Idej je nešteto, samo pustite domišljiji prosto pot. Če radi ustvarjate, boste v trgovini OBI našli vse, kar potrebujete za kreativno dopolnjevanje praznične podobe svojega doma – da bo res zasijal v krasnih podobah, ki bodo dodale pravo toplino vašim praznikom.

LESENE HIŠKE Kaj potrebujete? Svinčnik,

ravnilo,

tanek in širok čopič,

tempera barve,

pravokotne kose lesa,

žago,

brusni papir,

podlago za žaganje (les).

MOŽICLJI IZ KARTONA Kaj potrebujete? Papir, karton,

svinčnik, barvice, flomastre,

trakove s prazničnimi motivi,

okrasno vrvico,

škarje, olfa nož,

trdo podlago,

malega ali velikega pomočnika.