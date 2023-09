To so najboljši asistenti pri čiščenju vašega doma

Podjetje Kärcher je bilo ustanovljeno leta 1935 in vse od tedaj si prizadeva prispevati pomemben del k učinkovitejšemu življenju ljudi. Zaposleni nenehno iščejo nove rešitve na področju čiščenja, podjetje pa si je v letih svojega delovanja nabralo ogromno izkušenj in znanja za razvoj najbolj kakovostnih ter inovativnih izdelkov.

Foto: arhiv ponudnika Foto: Kärcher

Zakaj izbrati visokotlačne čistilce Kärcher?

Visokotlačni čistilci so vedno bolj priljubljeni, zato je njihova ponudba čedalje bolj pestra. To pa marsikomu dodatno oteži izbiro, saj ni nujno, da so vsi enako kvalitetni. Zagotovo pa drži, da obstaja veliko razlogov za izbiro visokotlačnih čistilcev Kärcher.

Visokotlačni čistilci zagotavljajo od 10- do 50-krat močnejši vodni curek kot pa običajne cevi za zalivanje. Ključnega pomena pa je, da pri tem porabijo kar za 80 odstotkov manj vode. Zaradi svojega načina delovanja je uporaba visokotlačnih čistilcev skoraj brez omejitev in jih lahko uporabljamo za pranje:

avtomobilov, motorjev, avtodomov, prikolic, koles,

vrtnega pohištva in orodja,

ograj, balkonov in teras,

bazenov in okolice hiše,

rolet in fasade,

tlakovanih ali asfaltiranih dovoznih poti

in za številne druge namene.

Za vse nakupe visokotlačnih čistilcev Home & Garden v Sloveniji od 1. 6. velja petletna garancija. Vse, kar morate narediti, je, da najkasneje tri mesece po nakupu izpolnete obrazec: https://www.kaercher.com/si/storitve/podpora/podaljsanje-garancije/podaljsanje-garancije-za-visokotlacne-cistilnike.html.

Sesalniki za suho/mokro sesanje – najboljši asistenti pri čiščenju vašega doma

Glavna značilnost sesalnikov za suho/mokro sesanje je ta, da lahko z njimi posesate vse vrste umazanije – suho, mokro, grobo in fino. Odlikuje jih izjemna sesalna moč, zaradi česar so primerni za vse vrste površin in jih lahko uporabite v bivalnih prostorih ali v okolici svojega doma. Z eno napravo lahko očistite klet, garažo, delavnico, dvorišče, vrt in bivalne prostore. Poleg tega pa jih lahko uporabite za sesanje razlite tekočine, sesanje prahu med delom v delavnici in grobih delcev v primeru obnovitvenih del.

Foto: Kärcher

Sesalniki za suho/mokro sesanje so vsestransko uporabni

Čiščenje avtomobila: sesalnik za suho/mokro sesanje vam ponuja široko paleto dodatkov, ki vam omogočajo enostavno čiščenje sedežev in drugih oblazinjenih delov v avtomobilu, površin med sedeži in težko dostopnih mest.

sesalnik za suho/mokro sesanje vam ponuja široko paleto dodatkov, ki vam omogočajo enostavno čiščenje sedežev in drugih oblazinjenih delov v avtomobilu, površin med sedeži in težko dostopnih mest. Prenova : sesalec za suho in mokro sesanje lahko brez težav posesa najbolj grobe delce, k čemer bistveno pripomoreta inovativni sistem filtrov in visoka sesalna moč. Zaradi tega je delo opravljeno hitreje in z nizko porabo energije.

: sesalec za suho in mokro sesanje lahko brez težav posesa najbolj grobe delce, k čemer bistveno pripomoreta inovativni sistem filtrov in visoka sesalna moč. Zaradi tega je delo opravljeno hitreje in z nizko porabo energije. Delavnica : delo v delavnici postane z uporabo sesalnika za suho in mokro sesanje veliko prijaznejše, saj omogoča odstranjevanje prahu že pri obdelavi lesa, žaganju in brušenju. Samo čiščenje delavnice pa je z njim veliko bolj preprosto.

: delo v delavnici postane z uporabo sesalnika za suho in mokro sesanje veliko prijaznejše, saj omogoča odstranjevanje prahu že pri obdelavi lesa, žaganju in brušenju. Samo čiščenje delavnice pa je z njim veliko bolj preprosto. Tekočine in črepinje : zahvaljujoč visoki sesalni moči in robustni posodi z možnostjo uporabe brez filtrske vreče lahko sesalnik za suho in mokro sesanje uporabite tudi za sesanje črepinj ali druge vlažne umazanije.

: zahvaljujoč visoki sesalni moči in robustni posodi z možnostjo uporabe brez filtrske vreče lahko sesalnik za suho in mokro sesanje uporabite tudi za sesanje črepinj ali druge vlažne umazanije. Razlita ali odtekla voda: velika posoda, s katero se ponašajo sesalniki za suho in mokro sesanje, vam omogoča tudi učinkovito sesanje razlite tekočine.

velika posoda, s katero se ponašajo sesalniki za suho in mokro sesanje, vam omogoča tudi učinkovito sesanje razlite tekočine. Vrt : sesalnik za suho in mokro sesanje pa nima le funkcije sesanja. Na vrtu vam še kako prav pride funkcija pihanja, s katero lahko brez težav odstranite listje in majhne vejice.

: sesalnik za suho in mokro sesanje pa nima le funkcije sesanja. Na vrtu vam še kako prav pride funkcija pihanja, s katero lahko brez težav odstranite listje in majhne vejice. Okolica hiše ali stanovanja: površine okoli vašega doma bodo s sesalnikom za suho in mokro sesanje vedno čiste, saj vam omogoča hitro in enostavno čiščenje terase, garaže, zunanjih stopnic in vhoda.

površine okoli vašega doma bodo s sesalnikom za suho in mokro sesanje vedno čiste, saj vam omogoča hitro in enostavno čiščenje terase, garaže, zunanjih stopnic in vhoda. Notranjost hiše ali stanovanja: vsi sesalniki za suho in mokro sesanje pa lahko opravljajo tudi funkcijo klasičnih sesalnikov. Zahvaljujoč posebnim dodatkom jih brez težav lahko uporabite tudi za sesanje v bivalnih prostorih.

Za suho/mokre sesalnike Kärcher Home & Garden od 1. 9. velja petletna garancija. Več informacij tukaj: https://www.kaercher.com/si/storitve/podpora/podaljsanje-garancije/podaljsanje-garancije-za-suho-mokre-sesalnike.html

Foto: Kärcher