Tako je videti največji adventni venec v Sloveniji #video

December je čas, ko so slovenska mesta odeta v praznično preobleko in ko ulice krasi na tisoče bleščečih se okraskov in lučk. A s posebnostjo se lahko letos pohvali knežje mesto Celje, saj ga med drugim krasi adventni venec s premerom kar štiri metre.

Venec ni poseben le zaradi svoje velikosti, temveč tudi zato, ker so ga domiselno postavili na premično podlago s kolesci. To pomeni, da je mobilen in da ga lahko ves december premikajo po mestu sem ter tja.

Ravnateljica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Štefanija Kos Zidar je povedala, da so ga učenci skupaj s profesoricami pripravljali kar mesec dni. Poleg okraskov v rdeči in zlati barvi ter lučk in zvezd, ki simbolizirajo knežje mesto, so na njem tudi štiri ogromne sveče, ki jih bodo prižigali na adventne nedelje.

