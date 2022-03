Svetlejši dom kot imate, bolje se boste v njem počutili

Oglasno sporočilo

Ste kdaj razmišljali, zakaj se v jesensko-zimskih mesecih počutite bolj utrujeni in imate manj motivacije? Razlog se skriva v daljših nočeh in posledično v pomanjkanju dnevne svetlobe. Preverite, zakaj je dobro, da ste vsak dan izpostavljeni dnevni svetlobi in kako za to učinkovito poskrbeti, tudi v svojem domu.

Velika okna bodo poskrbela, da bo v vašem domu dovolj naravne svetlobe (vir: Shutterstock).

Zaradi pomanjkanja dnevne svetlobe smo lahko bolj pasivni in manj produktivni

Ljudje vedno več časa preživljamo za štirimi stenami in pred različnimi ekrani, kar na naše počutje ne vpliva ravno blagodejno. Prav nasprotno – ob pomanjkanju dnevne svetlobe se lahko poruši naš naravni bioritem, spalne navade, motivacija in splošno počutje pa se poslabšajo.

Raziskava iz leta 2014 je pokazala, da so se ljudje, ki so delali v pisarnah z okni, več gibali in dlje spali – v primerjavi z ljudmi, ki so delali v pisarnah brez oken. Spali so kar 46 minut na noč več in se nasploh bolje počutili. Raziskovalci prav tako verjamejo, da izpostavljenost naravni svetlobi vpliva na telo in njegov naravni bioritem – da torej telo samo ve, kdaj je čas, da je energično, produktivno in kdaj je čas za spanje.

Pomembno je, da ima naš dom velika in kakovostna okna

Ljudje danes na prostem preživimo veliko manj časa kot v preteklosti. Tisto, kar nas običajno povezuje z zunanjo okolico, so "oči našega doma". To so seveda okna, ki poskrbijo za svež zrak v našem domu in čudovit ambient, ki se čez dan nenehno spreminja. Prav zato je tako zelo pomembno, da so naša okna kakovostna in dovolj velika. Z njimi bo naš dom svetlejši, kar bo pozitivno vplivalo na naše počutje, motivacijo in storilnost.

Dnevna svetloba in okna so vsak dan naš notranji oblikovalec (vir: Shutterstock).

Dnevna svetloba nenehno spreminja ambient v našem domu

Dnevna svetloba čez dan spreminja svojo intenziteto in dinamično osvetljuje naše domove – če se malo pošalimo, bi lahko rekli, da je sonce naš notranji oblikovalec. Včasih se najraje kar zavijemo v toplo odejo in s skodelico kamiličnega čaja občudujemo, kako dežne kapljice drsijo po oknu. Okna so tisti del doma, brez katerega bi težko živeli, saj so naš stik z zunanjim svetom – z mestom, naravo in različnimi letnimi časi. Okna so preprosto OČI našega doma, skozi katere spremljamo in občudujemo svet. Ker nas obenem učinkovito varujejo pred zunanjimi naravnimi vplivi, je dobro izbrati kakovostna okna, ki nam bodo omogočala najboljšo zvočno in toplotno izolacijo, hkrati pa bodo vir dnevne svetlobe in odsev narave v našem domu.

