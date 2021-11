Ste za futuristično izvedbo ali nostalgično variacijo z umetelno zavitimi svetlobnimi telesi?

Vaš dom bo še lepši, če boste poleg kakovostnega pohištva izbrali tudi stilsko dovršene dodatke. Svetilke so dodatek, ki je nepogrešljiv prav v vsakem domu. Omogočijo nam primerno svetlobo za delo, pisanje, branje in prav vsak opravek znotraj doma. Izberite dizajn svetil, ki se bo ujel s stilom vašega stanovanja.

Svetila bodo omogočila, da prostor zažari

Pravilna razsvetljava lahko spremeni vsak prostor. Kombinacija osvetlitve in določeni poudarki svetlobe dosežejo ravnovesje, ki ustreza vsem našim potrebam.

Prvi korak pri načrtovanju razsvetljave doma je ambientalna osvetlitev. Ta bo ustvarila splošno razsvetljavo v prostoru. Lestenci, vgradna razsvetljava, podometne luči in druge stropne luči so najlažji načini za ustvarjanje ambientalne razsvetljave, saj osvetljujejo široko območje prostora.

Ko je prostor ustrezno osvetljen, dodajmo osvetlitev, ki se osredotoča na določena področja, kjer želimo bolj koncentrirano svetlobo. Preprosti načini doseganja tega so viseče luči, LED trakovi ali vgradna svetila. Delovno razsvetljavo lahko popestrimo tudi z drugimi vrstami luči, kot so denimo namizna svetila ali osvetlitev pod visečimi omaricami. Boljša osvetlitev določenih delov je bistvenega pomena za dejavnosti, kot sta denimo branje in kuhanje.

Zadnji korak za dokončanje dobro osvetljene sobe je poudarjena razsvetljava, ki pritegne pogled na določeno območje prostora, na primer na stensko dekoracijo ali kamin. Tudi LED trakovi so odličen način poudarjanja določene umetnine ali značilnosti, ki jo želimo prikazati.

V domu, ki bo opremljen s kakovostnimi in estetsko dovršenimi svetilkami, bo bivanje zagotovo še bolj prijetno in sproščeno.

Pester nabor stropnih svetil Naravna dnevna svetloba je res najlepša, a ko sonce zaide, so luči tiste, ki bodo nudile prijetno svetlobo. Stropne luči bodo prostoru dovolile, da zažari in ga optično tudi povečale. Primerne so za v kuhinjo, dnevno sobo ali spalnico. Če želimo res veliko svetlobe, dodajmo prostoru še stenske svetilke, ki se lepo podajo zraven, v bralni kotiček pa stoječo svetilko, ki nam bo nudila dovolj svetlobe za branje najljubšega čtiva. S pravo izbiro svetil bomo dom osvetlili, da zažari v svoji popolnosti. Stropna svetila najrazličnejših oblik in stilov boste našli v Lesnini. Preverite njihovo bogato ponudbo in izberite svetila, ki se bodo najlepše podala v vaš dom. Vse luči so na voljo tudi v LED različici.

LED svetila so nova norma

Ko je Evropska unija izdala direktivo o umiku halogenskih sijalk s trga, so LED svetila postala edina smotrna izbira. Večina tovrstnih svetil ima integrirano sijalko. Odlikuje jih varčnost, dolga življenjska doba, inovativna tehnologija, takojšnja polna svetilnost in tudi kompatibilnost s pametnimi napravami. Na voljo so v neštetih oblikah, od futurističnih izvedb do nostalgičnih variacij z umetelno zavitimi svetlobnimi telesi in prijetno toplo barvno svetlobo. LED svetila omogočajo, da ustvarimo minimalistično in sodobno razsvetljavo doma.

S stropno svetilko enakomerno osvetlimo celotno spalnico, dnevno sobo, kuhinjo, jedilno mizo ali hodnik.

Ko izbiramo LED svetila, imamo na voljo širok spekter modelov, ki se med seboj razlikujejo po svetilnosti in toploti svetlobe. Luči vplivajo na videz sobe. Če je svetlobe preveč, bo ta preobremenila zasnovo prostora, in obratno. Pri načrtovanju osvetlitve prostorov, najprej pomislimo na način bivanja in svetlobne potrebe. Pozornost posvetimo temu, da bo prostor enakomerno osvetljen. Ni potrebe po premočnem osvetljevanju. Tam, kjer potrebujemo več svetlobe, to rešimo z umestitvijo usmerjenih svetil.

Preverite LED stropna svetila.

Načini upravljanja LED luči

Nekatere, stropne LED luči so združljive z zatemnilnimi stikali, kar omogoča zatemnitev prostora, da prihranimo še več energije. Zatemnitvene svetilke pomagajo prilagoditi ambient našega doma in omogočajo, da prilagodimo svoj prostor vsaki priložnosti. Druge se da upravljati z daljinskim upravljalnikom ali pa jih prek naprav Bluetooth in Wi-Fi povežemo s pametnim telefonom ter jih prek mobilne naprave vklapljamo in izklapljamo, ali pa jih vnaprej programiramo.

Nekatere svetilke lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom ali z vašo mobilno napravo.

Trendi LED osvetlitve

Eden od razlogov, zakaj je LED osvetlitev tako edinstvena, je tudi v različnih barvnih možnostih. Ne samo, da obstaja v različno toplih odtenkih, od tople rumene prek "naravne" svetlobe do hladne bele, pač pa je na voljo v različici RGB LED, ki je priljubljena zaradi čudovitih barv in njihove vsestranski uporabi. RGB je kratica za rdečo, zeleno in modro barvo (Red, Green, Blue) – ko so te barve združene in uporabljene v eni enoti, se ustvari na milijone barvnih možnosti.

Takšna osvetlitev je primerna za ustvarjanje ambientalnega občutka ali za samo dekoracijo. V obliki osvetlitve pod omaro lahko RGB-luči postavimo v kuhinjo preprosto zaradi prisotnosti barv. Odlične so v otroški sobi ali spalnici za poudarjeno osvetlitev. Enako velja tudi za vsak drug prostor, ko ga želimo malo popestriti.

Trendi svetilke imajo na voljo najrazličnejše učinke − od menjavanja barv, učinkov zvezdnatega neba, možnosti zatemnitve do poslušanja glasbe prek zvočnika, vgrajenega v svetilko.

Ste vedeli, da si z LED svetilko lahko zagotovite poleg prijetne svetlobe tudi sprostitev ob vaši najljubši glasbi? Stropne LED luči, ki imajo integriran zvočnik, lahko enostavno povežete s svojo mobilno napravo in z njo ali s priloženim daljinskim upravljalnikom predvajate glasbo.