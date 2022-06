Ste pripravljeni na poletno vročino?

Težko pričakovane višje temperature so marsikoga razveselile. Ne glede na to, kako smo jih komaj čakali, pa nas večina že išče kotičke, ki nas bodo vsaj malo ohladili. Če ne uporabljate klimatske naprave in je morda vaš dom slabše izoliran, ne obupajte. Kajti tudi v tem primeru obstaja udobna rešitev, ki je po vrhu vsega cenovno dostopna.

V poletnih mesecih se lahko notranji prostori močno segrejejo. Če nimate klimatske naprave, bo zadostoval tudi kakovosten ventilator, ki vam bo omogočil svež vetrič, ohladitev in prezračevanje prostora.

Kako ohranjati prijetne temperature v notranjih prostorih?

Vklopite klimatsko napravo ali morda ponoči spite pri odprtem oknu? Obstaja pa še en način – uporaba ventilatorja, ki bo ustvaril prijeten vetrič, a pri tem ne bo pretirano vplival na vaš račun za električno energijo.

Še pred časom klimatskih naprav so bili ravno ventilatorji tisti, ki so prinašali prijeten hlad v notranje prostore. A tudi danes so hladilni ventilatorji tisti pripomoček, ki lajša vroča poletja mnogim posameznikom, ki ne uporabljajo klimatskih naprav. Ventilatorji lahko zagotovijo hladnejši prostor. Delujejo na način, da ustvarjajo hladen veter in dajejo občutek prijetnega hlada na vaši koži.

Stoječi ventilator je idealna izbira za osvežitev prostorov. Z njim vam v poletnih dneh ne bo tako vroče, saj vas bo prijetno ohladil.

Ventilatorji za hlajenje prinašajo številne prednosti

Želite ohraniti hladen zrak v svojem domu? Ventilatorji pri tem pomagajo enakomerno porazdeliti zrak. So najcenejša oblika hlajenja s številnimi prednosti. Z nenehnim ustvarjanjem prijetnega vetriča izboljšajo temperaturo prostora in ga ohranjajo udobnega in zračnega. Sodobni ventilatorji se ponašajo s tihim delovanjem, tako da skorajda ne boste vedeli, da imate vključenega, dokler ne boste začutili hladnega vetriča. Kljub temu pa ne bodo dvignili vaših mesečnih stroškov bivanja.

Današnji ventilatorji niso enaki tistim iz preteklih desetletij. Ena izmed večkrat spregledanih prednosti ventilatorjev je estetski dodatek. Ventilatorji so na voljo v različnih oblikah in slogih in se lahko prilegajo vsakemu domu, nekateri vključujejo tudi luči. Mnogi so opremljeni z daljinskim upravljalnikom, tako da ga lahko upravljate od daleč.

Pisane barve so zagotovo tisti faktor, ki bo poskrbel za posebno popestritev celotnega prostora.

Pomembna je ustrezna velikost za vaš prostor

Pri izbiri novega ventilatorja je pomembno razmisliti, kam ga boste namestili. Ali boste namestili stropni ventilator v dnevni sobi ali iščete najboljši stoječi ventilator za hlajenje svoje spalnice? Poleg tega so ventilatorji na voljo v številnih velikostih in z različno velikimi lopaticami. Od ustrezne izbire je odvisna njegova optimalna učinkovitost.

Prva stvar, ki jo morate vsekakor upoštevati, ko se odločite za velikost stropnega ventilatorja, je velikost prostora, v katerem bo nameščen. Kvadratura sobe narekuje, kako velik mora biti ventilator, saj premajhen ne bo učinkovit.

Lesnina, kjer vam bodo njihovi svetovalci znali pomagati pri izbiri najustreznejšega ventilatorja za vaše potrebe. Med široko izbiro sodobnih ventilatorjev najrazličnejših oblik in velikosti boste zagotovo našli takšnega, ki se tudi stilsko ujema s preostalo opremo v vašem domu.



Številni stropni ventilatorji poleg prijetnega hladu nudijo tudi elegantno osvetlitev prostora.

Hladen vetrič ne bi smel biti omejen samo na notranje prostore

Stropni ventilator je nadvse uporaben pripomoček, njegova oblika se poda v skorajda vsak prostor in poskrbi za učinkovito kroženje zraka. Za popestritev prostora lahko poiščete stropni ventilator z lučjo, ki hkrati poskrbi za dodatno osvetlitev. Stropni ventilatorji so tudi učinkovit način za hlajenje zunanjih bivalnih prostorov, kot so denimo terase.

Kako optimalno izkoristiti ventilator?

Za največjo učinkovitost hlajenja zvečer postavite stoječi ventilator k odprtemu oknu ter tako poskrbite, da hladen zrak od zunaj pride v vaše notranje prostore. Mnoge noči bodo na ta način znosnejše. Zjutraj pa okna zaprite in zatemnite, da preprečite segrevanje prostora čez dan.

Če uporabljate stropni ventilator, se prepričajte, da se vrti v smer, da potiska zrak navzdol in tako zagotavlja prijeten hlad v vašem domu. "Prepih", ki ga povzroča, pa bo dodatno poskrbel za občutek svežine.

Ne glede na to, ali imate klimatsko napravo ali ne, lahko s pomočjo ventilatorja izboljšate zrak v notranjih prostorih. Le-ta bo namreč zrak razpihal po vašem domu ter na ta način ohranjal boljši pretok zraka in večji občutek svežine.