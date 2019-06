Stanovanje v nekdanji ljubljanski javni hiši #video #foto

V prostoru, v pritličju katerega so bili nekdaj hlevi za konje, v nadstropjih pa sobe javne hiše, so arhitekti iz studia RIBA arhitekti zasnovali dvovišinsko stanovanje. Domovanje s 35 kvadratnimi metri je imelo pred obnovo komaj 2,3 metra višine, saj so prejšnji uporabniki znižali strop.

Odstranili so spuščeni strop in pod sloji ometa se je na presenečenje vseh odprlo štiri metre višine, o pomembnem posegu pri zasnovi interjerja pripoveduje arhitektka Manica Lavrenčič. Prišli so tudi do stare predelne opečne stene, ki so jo restavrirali in jo delno ohranili, z njeno vizualno podobo pa vnesli rustikalni pariški šarm.

Foto: Goran Katić

Domovanje z novimi razsežnostmi

Stanovanje je z novo višino in predelno steno dobilo nove razsežnosti, poudarjajo v studiu RIBA arhitekti. Oblikovali so prehodnost med dvovišinskim in enovišinskim prostorom, s tem pa na majhni površini ustvarili tri deloma ločene prostore: kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo z delovnim kotom in prostorom za poslušanje glasbe, v zgornjem kubusu pa še zaprto spalnico, ki se čez dan spremeni v lebdečo pisarno.

Foto: Goran Katić

Foto: Goran Katić

Z galerijo, ki so jo arhitekti zasnovali na vidni kovinski konstrukciji, prečno naslonjeni na predelno steno, je stanovanje pridobilo dodatnih devet kvadratnih metrov. Pomembna funkcionalna rešitev stanovanja majhne površine je tudi visoka shranjevalna stena.

Foto: Goran Katić

Foto: Goran Katić

V notranji opremi prevladuje bela barva, z nekaj črnimi in sivi poudarki ter lesenimi elementi in že omenjeno restavrirano steno. Prostor je minimalističen in zračen, kakovost domovanja, kot poudarjajo arhitekti, pa ob novem preboju fasade tudi pogled na zeleno drevo na vrtu.

