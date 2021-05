Sobivanje s kosmatincem prinaša veliko radosti

Živali so sočutna bitja in vsakodnevno potrebujejo našo ljubezen in pozornost.

Živali so sočutna bitja in vsakodnevno potrebujejo našo ljubezen in pozornost. Foto: Getty Images

Rek, da je pes človekov najboljši prijatelj, lahko potrdi prav vsak, ki ima doma kosmatinca. Ljudje, ki imajo hišnega ljubljenčka, so z njim izredno povezani. Za psa pa je njegov lastnik nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo, in to mu običajno ob srečanju vsakič znova velikodušno pokaže z veselim mahanjem z repom ali pa kar s skokom v naročje.

Hišni ljubljenčki v vsak dom prinašajo veselje in igrivost. A hkrati tudi veliko odgovornost za njihovo skrb. Tisti, ki imate psa, to prav dobro veste, če pa se zanj šele odločate, pa dobro razmislite, koliko ste pripravljeni spremeniti svoj življenjski slog.

Tudi vaš kuža potrebuje svoj kotiček v hiši.

Pes je eno najbolj ljubečih in družabnih bitij, zato je življenje z njim čudovito. Tisti, ki ga imate, pa dobro veste, da prinaša veliko mero odgovornosti, pa tudi odrekanja.

Za psa v prvi vrsti potrebujete čas. Še tako nezahteven kosmatinec potrebuje vašo pozornost, skrb in veliko časa. S prihodom psa v vašo družino se vam življenje povsem spremeni. Poleg obilice ljubezni vaš kuža zahteva dnevno sprehajanje, igro z njim, obiskovanje pasje šole ...

Za psa je telesna aktivnost izredno pomembno, saj tako sprosti vso nakopičeno energijo, ki se nabere medtem, ko počiva na udobnem ležišču in čaka na vaš prihod. Telesna aktivnost pa vam lahko predstavlja kvalitetno preživet čas s kužkom, njemu pa prinaša bolj polno in srečno življenje.

Lesnina predstavlja nov program izdelkov za hišne ljubljenčke, kjer vas čaka oprema za male živali po akcijskih cenah.

Tudi vaš kuža potrebuje udobno posteljo

Pasji spanec je bolj rahel od človeškega, saj so v hipu pripravljeni na akcijo. Ležišče za psa naj bo prilagojeno individualnim potrebam vašega kužka. Ob pogledu na polne police najrazličnejših vrst ležišč za psa izbira prave lahko postane zapleteno opravilo.

Preden se odpravite po nakupih, vašemu kužku izmerite plečno višino in hrbtno dolžino. Izmerire tudi prostor, kamor boste postavili ležišče za psa. Le tako boste kupili posteljo primernih dimenzij. Upoštevajte, da mora biti postelja dovolj velika, da se vaš kuža lahko v njej tudi udobno raztegne.

Naši štirinožni prijatelji potrebujejo udoben prostor za počitek, tako kot ga potrebujemo tudi mi. Blazine za psa vseh oblik, barv in velikosti poiščite v izbranih Lesnininih trgovinah, kjer jih trenutno dobite tudi po znižanih cenah. S primernim ležiščem boste vašemu kužku omogočili prostoren prostor za počitek, kjer se bo počutil udobno in prijetno. Tudi štirinožni prijatelji si zaslužijo najboljše možno udobje. Izberite kakovostno in mehko blazino, ki bo postala njegov najljubši prostor za lenarjenje in za igro. vseh oblik, barv in velikosti poiščite v izbranih Lesnininih trgovinah, kjer jih trenutno dobite tudi po znižanih cenah. S primernim ležiščem boste vašemu kužku omogočili prostoren prostor za počitek, kjer se bo počutil udobno in prijetno. Tudi štirinožni prijatelji si zaslužijo najboljše možno udobje. Izberite kakovostno in mehko blazino, ki bo postala njegov najljubši prostor za lenarjenje in za igro.

Za sproščene sprehode potrebujete povodec

Povodci so ključni del opreme ne glede na to, kako ubogljiv je vaš kuža. Ob nakupu pa se pojavi dilema, kateri je boljši, fiksen ali takšen, ki se raztegne tudi do treh metrov.

Zagotovo je za vas in za psa bolj udoben fleksibilen, saj bo vaš kuža lahko raziskal bližnjo okolico. Takšnega lahko uporabite, ko psa peljeta na sprehod v gozd, na travnik ali nekam, kjer je dovolj prostora, da se bo lahko bolj razgibal. Če pa se sprehajate po mestu, kupite fiksnega, saj bo vaš kuža moral hoditi ob vas. Slednji je primernejši tudi takrat, ko psa učite hoje ob vas. Poleg vsega pa povodec poskrbi za varnost tako lastnika kot tudi psa.

Ovratnica bo nepogrešljiva spremljevalka pri sprehodih z vašim kužkom. Poleg tega lahko služi kot zelo lep dekorativni dodatek, s katerim je vaš kuža videti še bolj prikupno.

Vaš kuža je član vaše družine

Z vami gre na potovanje, v hribe, na morje, na smučanje in na vsak izlet, zato mu privoščite udobno in varno opremo. Poskrbite pa tudi za dovolj crkljanja, božanja in pohval, ki bodo vaš odnos z njim obogatili, kužku pa prinesli veliko zadovoljstva in sreče.