Slovenci terase radi spreminjamo v kotičke sreče

Oglasno sporočilo

Naše male kotičke sreče in sprostitve radi namenjamo tudi druženju in zabavi, ki nam ob toplejših večerih ali za piknik primernih dnevih prijetno popestrijo vsakdanje življenje. Pri tem je ključna izbira pravega vrtnega pohištva. Zadnji trendi ureditve zunanjih bivalnih prostorov, s katerimi lahko svoje dvorišče spremenite v lasten kotiček sreče, sledijo izžarevanju preprostega skandinavskega razkošja.

Letošnji trendi ureditve zunanjih prostorov vrtov, teras, balkonov in dvorišč, zasnovani v skandinavskem podjetju z globokimi koreninami v severni kulturi JYSK, gredo v smeri uporabe toplih barv. Te dopolnjujejo razni vzorci, ki jih navdihujejo narava in prečiščene linije. Oblikovanje vrtnega pohištva se izraža skozi tri teme, Hygge, Simplified luxury in Urban roots, ki narekujejo inovativne trende in oblikovalske rešitve za ureditev zunanjih bivalnih prostorov.

Hygge izžareva slog boho, toplino in ženstvenost. Simplified luxury je namenjen ljubiteljem sodobnih, preprostih in prečiščenih elementov, medtem ko je Urban roots usmerjen v organski dizajn in naravne materiale, kjer prevladuje les.

Letos naj bi tako pri urejanju naših vrtnih in balkonskih kotičkov pozornost namenjali predvsem izbiri materialov vrtnega pohištva. Vse več se uporablja les in druge naravne materiale. Tudi Slovenci radi posegamo po stenskih in talnih oblogah, pri oblikovanju pa izbiramo skandinavski dizajn in klasični stil. Na zunanjih površinah svoj prostor obogatimo tudi z različnimi rastlinami.

Ker svoj čas radi preživljamo na terasah, dvoriščih, vrtovih in balkonih, bo pestra izbira nove kolekcije vrhunskega vrtnega pohištva mednarodne verige trgovin JYSK več kot dobrodošla. Ta sledi zadnjim trendom ureditve zunanjih prostorov, je sodobna, a hkrati prefinjena in nežna, prav tako elegantna in preprosta. Za vse, ki radi negujemo kulturo življenja na prostem.