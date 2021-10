Sanjske postelje za vsak okus in žep

V spalnici preživimo približno tretjino svojega življenja. V njej se odpočijemo, sprostimo ter si obnovimo moči za nov dan in nove izzive. Največ pozornosti se v spalnici namenja izbiri postelje in vzmetnice , a ob tem ne gre pozabiti na posteljno dno , ki omogoča kroženje zraka in s tem zračenje posteljnega vložka.

Ponudba postelj, vzmetnic in posteljnih podov je danes izredno pestra in raznolika, različni modeli pa se med seboj razlikujejo predvsem po materialih, načinu izvedbe, velikosti in seveda tudi ceni. Pomembno je, da že pred odhodom v trgovino razmislimo o svojih potrebah, življenjskem slogu, telesnih značilnostih in proračunu, seveda pa je treba različne modele dodobra preizkusiti tudi na prodajnem mestu.

Premišljeno izbrana postelja zagotavlja sanjski spanec

Za udoben in sproščujoč spanec je kakovostna postelja ključnega pomena. Izbiro prilagodimo svojim fizičnim lastnostim, navadam in potrebam. V nasprotnem primeru lahko neprimerna postelja povzroči okvaro hrbtenice in sključeno ali nepravilno držo telesa.

Poleg kakovosti velja razmisliti tudi o vizualnem vidiku, in sicer na način, da postelja odraža slog celotne spalnice. Ko se odločamo za menjavo ali nakup nove postelje, je zelo pomembno, da se izbrani model postelje poda v siceršnjo podobo spalnice. Spalnico načrtujmo kot celoto, izberimo skladne kose in z izbranim slogom uskladimo tudi dekorativne dodatke. Vzdušje v spalnici naj bo pomirjujoče in sproščujoče, zato se pri opremi držimo nežnih barvnih tonov, toplih, naravnih materialov in mehkih tekstur.

Kako izbrati primerno vzmetnico?

Ključni element postelje so zagotovo vzmetnice, ki se razlikujejo v sami sestavi. Glavna značilnost vzmetnic je sistem vzmetenja. Klasične vzmetnice imajo običajna žična jedra, obložena s ploščami iz lateksiranih kokosovih vlaken, ki povečajo elastičnost in čvrstost ter preprečujejo, da bi se med spanjem občutilo obliko vzmeti. Sodobnejše različice vzmetnic se ponašajo z žepkastim vzmetenjem in oblogami iz pene. Žepkasta vzmetenja so v primerjavi s klasičnim žičnim jedrom bolj udobna, saj se na pritisk telesa odziva vsaka vzmet posamezno, ne vse hkrati.

Kakovostno ležišče potrebuje pravo posteljno dno

Vzmetnica je običajno nameščena na posteljno dno, ki je sestavljeno iz letev in dopušča kroženje zraka ter preprečuje zastajanje vlage. Posteljna dna se razlikujejo po mehkobi letev, ki omogočajo različne upore. Posteljna dna so na voljo v številnih izvedbah – od elastičnih letvenih različic do višinsko nastavljivih modelov, ki omogočajo več udobnih položajev spanca. Trenutno so aktualni tehnološko napredni podi postelj z razčlenjenimi gibljivimi vzmetnimi elementi in enakomerno razporejenimi conami razbremenitve na občutljivih delih, kot so ramena in medenica.

Pestra ponudba raznolikih postelj v trgovinah Lesnina V trgovinah Lesnina je na voljo pestra ponudba masivnih, oblazinjenih, kovinskih in Boxspring postelj. Če si želite ultimativno udobje spalnice, ki spominja na luksuzno hotelsko sobo, so za vas primerne bogato oblazinjene postelje. Med temi so zelo priljubljene tako imenovane Boxspring postelje. Te slovijo po dvojnem vzmetenju, višjem ležišču in izrednem spalnem udobju. Z značilnimi zaobljenimi linijami so še posebej zanimive kovinske postelje, ki so priljubljene tudi zaradi trpežnosti, stabilnosti in preprostega vzdrževanja. Kar zadeva trdnost, kakovost izdelave in dolžino življenjske dobe visoko kotirajo masivne postelje, ki jih prav tako lahko odlikuje brezčasne elegance. Les obenem velja za material, ki je najbolj trajnosten, prijeten na dotik in hkrati omogoča izdelavo različnih elegantnih oblik posteljnih okvirjev. Če želite posteljo ob osnovni funkciji uporabljati tudi za druge namene, ne spreglejte modernih izvedenk, ki jih lahko uporabljate tudi kot priročne shranjevalne površine. Ker gre za precej velik kos pohištva, bi bilo res škoda, da bi njegov volumen ostal neizkoriščen. Moderne postelje imajo shranjevalne površine umeščene v predale ali pod dvižno ležišče.

Spalnice v različnih slogih

Postelje, vzmetnice in posteljno dno so osnova dobrega spanca, za dodatno udobje pa lahko poskrbite tudi z drugim pohištvom za spalnico. Dejstvo je, da spalnice dandanes niso več "zgolj" prostor za spanje, pač pa so v utripu časa postale prostor, v katerem se preživlja del prostega časa, naj gre za gledanje televizije, branje ali meditiranje. Trendi sodobnih spalnic se tako nagibajo k spalnicam kot mini apartmajem, ki so povezani s kopalnico, velikokrat pa imajo tudi samostojne garderobne sobe.

Na trgu je veliko pohištva za spalnice v različnih slogih. Še posebej so priljubljeni minimalistični, moderni slogi, pa skandinavski in tudi boemski. Na katerega pa prisegate vi?