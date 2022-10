S tem elementom lahko povsem spremenite videz svojega doma

Osvetlitev prostorov je eden ključnih elementov, ki pomagajo ustvariti prijeten ambient za vsako priložnost. Le ustrezna osvetlitev olajša opravljanje nalog po hiši in hkrati poskrbi za prijetno in udobno vzdušje, da lahko uživamo v svojem domu v polnem potencialu. Vsaka soba pa ima specifične potrebe po osvetlitvi, ki jih je priporočljivo upoštevati, da si zagotovimo dovolj svetlobe. Dobra osvetlitev je namreč tista, ki je dovolj močna in pozitivno vpliva tako na videz kot občutek doma.

Osvetlite svoj dom s svetili, ki vas bodo s svojim videzom navdušila, s prijetno svetlobo pa pričarala še več toplega, prijetnega in sproščenega počutja.

Izbira ustreznih svetil ne bo le zagotovila ustrezne svetlobe, pač pa bo prostorom dodala tudi estetsko vrednost. S kombinacijo več različnih tipov osvetlitve lahko prilagajamo atmosfero prostora glede na njegov trenutni namen. Pri izbiri svetil strokovnjaki svetujejo, da se najprej določi dobra generalna osvetlitev, to je na primer stropna LED svetilka, ki osvetli celoten prostor in ne ustvarja senc. To potem lahko kombiniramo z različnimi ambientalnimi svetili, ki so lahko stenska svetila, stoječa svetila ali namizna svetila. Z namerno izbiro osvetlitve lahko spremenimo razpoloženje ali slog določenega prostora.

Bogata izbira LED luči Naravna dnevna svetloba je res najlepša, a ko sonce zaide, so luči tiste, ki bodo zagotavljale prijetno svetlobo. S pravo izbiro svetil bomo dom osvetlili, da zažari v svoji popolnosti. LED svetila najrazličnejših oblik in stilov boste našli v Lesnini. Bistvenega pomena je, da izberete visokokakovostna svetila, ki bodo svetila dolga leta in bodo ustvarjala pozitiven ambient.

To je svetilka, ki bo prava atrakcija v vašem domu.

Namen prostora določi potrebno osvetlitev

Vsaka soba v našem domu ima drugačen namen in izbira osvetlitve mora to odražati. To pomeni, da se morajo vrsta svetil, intenzivnost svetlobe in usmerjenost ter umestitev osvetlitve razlikovati med prostori. Prostori, kot sta kuhinja ali dnevna soba, so večnamenski prostori. Za te lahko kombiniramo različne vrste osvetlitve – od močnejše, bolj ciljno usmerjene svetlobe za opravljanje določenih del, kot je na primer kuhanje, do ambientalne svetlobe za sprostitev in zabavo. Usmerjena osvetlitev omogoča izvajanje določenih nalog, kot so branje, šivanje, sekljanje zelenjave ali delo za mizo, ki zahtevajo večjo količino svetlobe. Generalna osvetlitev se nanaša na celotno raven svetlobe v prostoru, vključno z glavno lučjo in drugimi lučmi, ki prispevajo k splošni ravni osvetlitve. Barvo in moč osvetlitve LED luči lahko prilagajamo različnim razpoloženjem. Z uporabo poudarjene osvetlitve pritegnemo pozornost na določena področja v prostoru, kot so umetniška dela, fotografije ali naši dosežki. Z iskanjem pravega ravnovesja med poudarjeno in ambientalno osvetlitvijo lahko ustvarimo vrsto različnih razpoloženj in učinkov.

Kakovostna svetila, ki so tudi estetsko dovršena, bodo vedno odlična pridobitev za vsak dom. Ni pomembno le, da lepo dopolnijo prostor, temveč da zagotovijo točno takšno svetlobo, kot jo potrebujete.

Sodobne LED luči omogočajo širok spekter izbire

LED svetila so postala nova norma in prihodnost pri načrtovanju osvetlitve domov, odkar je Evropska unija predstavila direktivo umika halogenskih sijalk s trga. Poleg dolge življenjske dobe so LED žarnice energetsko učinkovitejše, prijaznejše do okolja, kompatibilne s pametnimi napravami, ustvarijo manj emisij CO2 in so bolj odporne. Omogočajo takojšnjo osvetlitev in omogočajo izjemno prilagodljivost oblikovanja. LED luči namreč najdemo v številnih zanimivih oblikah in odtenkih svetlobe – od sijalk starinskega videza s prijetno toplo barvno svetlobo do umetelno zavitih futurističnih modelov z možnostjo RGB LED, ki je priljubljena zaradi čudovitih barv in njihove vsestranske uporabe.

Sodobne energijsko učinkovite LED žarnice se merijo v lumnih, ki je enota svetilnosti. Lumni nam povejo kakovost svetlobe, medtem ko se je preteklo merilo v vatih nanašalo na to, koliko energije porabi žarnica. Klasična žarnica z močjo sto vatov ima svetilnost, enakovredno cca 1.500 lumnov. Pri določitvi potrebne količine svetlobe moramo upoštevati kvadraturo prostora.

Svetilnost je pri sodobnih svetilih navedena v lumnih. V stanovanjskih prostorih se za idealno osvetlitev priporoča sto lumnov na kvadratni meter, v prostorih, kot so domača pisarna, kuhinja ali kopalnica, pa se priporoča 300 lumnov na kvadratni meter.

Stikala za luč bodo kmalu preteklost. Pametne luči omogočajo, da svetilko prižgete neposredno s kavča. Za to je potreben le pritisk na gumb daljinskega upravljalnika, kratek vnos v aplikacijo na pametnem telefonu, tablici ali osebnem računalniku. Lahko pa izrečete samo glasovni ukaz "Alexa, prižgi luč!" in luč se bo prižgala.

Pametna svetila – pika na i v vsakem domu

Pametna osvetlitev je trenutno ena izmed najbolj priljubljenih področij uporabe v pametnih domovih. Omogoča, da osvetlitev prilagodimo vsakemu razpoloženju ali dejavnosti – od nastavitve pametnih urnikov, ki se sinhronizirajo z dnevno rutino, do možnosti nadzora celotnega doma prek ene same naprave, prav tako omogočajo samodejno aktivacijo luči, ko vstopimo v prostor. Pametna svetila torej prinašajo številne prednosti, ki olajšajo in obogatijo vsakdan na različne načine. Prek daljinskega upravljalnika ali aplikacije lahko spreminjamo svetlost, barvo in temperaturo luči, da ustvarimo vzdušje, ki ustreza trenutnemu razpoloženju ali situaciji – naj bo to branje knjige, gledanje filma ali dremanje.

V Lesnini preverite pametna svetila.