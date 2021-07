S preprostim postopkom naredite sami svoj unikatni kos pohištva

Vsi imamo radi doma narejene izdelke. A včasih se zgodi, da je izdelava svojega težaven projekt ali pa se ustrašimo same izdelave. Če ste med tistimi, ki le občudujete te unikatne kose pohištva, a si po tiho želite ustvarite svojega, se pridružite mojstrovalcu Simonu , sledite njegovim preprostim korakom in kmalu boste lahko občudovali lastnoročno izdelan produkt v svoji dnevni sobi ali na domačem vrtu.

Mojstrovalec Simon vas bo opremil z nasveti in koraki, vse od prve ideje do skice, izbire materialov in končne izdelave večnega kosa pohištva.

V OBI-ju zdaj že drugo leto zapored pripravljajo serijo naredi sam projektov, ki so se v lanskem letu izkazali za zelo uspešne. Ljudje so med epidemijo imeli več časa in se lotili različnih naredi sam projektov. V letošnjem letu vam z idejami in pri samem postopku pomaga mojstrovalec Simon, ki na preprost način prikaže, kako do unikatnega kosa, ki bo vašemu domu dal piko na i.

Pridružite se mu! Čas je za sveže ideje, ki jih v družbi mojstrovalca lahko uresničite z novimi ustvarjalnimi projekti. Mojstrovalec Simon vas bo opremil z nasveti in preprostimi koraki, vse od prve ideje do skice, izbire materialov in končne izdelave čisto svojega kosa pohištva. Čas je za brušenje, barvanje, vijačenje in sestavljanje.

Simon je mojstrovalec po srcu in duši

Najraje izumlja, žaga, svedra, vijači in sestavlja. Problemi mu predstavljajo izziv, napake priložnost in učenje igro. Ponavadi ustvarja projekte za otroke v svoji "Svedralnici" – na delavnicah prek dela s pravim orodjem in materialom otroci urijo svoje rokice in možgane. Že četrto leto zapored organizira otroške poletne tabore v naravi, tako imenovan Gozdni oddelek, kjer poleg kakovostno preživetega časa dobijo uporabna znanja za naprej.

Ideje za projekte si izmisli sam, pri čemer si prizadeva, da jim projekt predstavi prek eksperimenta oz. inženirskega izziva, da si otroci naučeno lažje zapomnijo.

Njegove mojstrovalske in komunikacijske sposobnosti so prepoznali tudi v OBI-ju, zato se je tokrat spretno lotil še projektov za malo večje mojstrovalke in mojstrovalce.

Čas je za sveže ideje, ki jih v družbi mojstrovalca lahko preprosto uresničite.

Ni vam treba biti mojster, da bi svoj dom opremili s stilom

Če ste kdaj želeli izdelati svoje pohištvo ali dodatek za dom in vrt, je zdaj morda pravi čas. Mojstrovalec Simon redno deli svoje ideje in postopke za izdelavo čudovitih kosov. Mnogi od teh so tako preprosti, da jih boste z lahkoto izdelali v svojem prostem času. Vsakemu pa lahko dodate svoj slog, da se bo ujemal z vašim domom.

Za izdelek izpod vaših rok bo hvaležna tudi vaša denarnica. Nekatere izdelke lahko naredite tudi iz odpadnega materiala, kot so stare deske ali palete. Potrebujete pa vsaj malo ročnih spretnosti in veliko strast do tovrstnega ustvarjanja.

Simon vam za začetek predstavlja tri prikupne pohištvene stvaritve, opremljene z načrtom in postopkom za izdelavo svojega izdelka, s katerim boste polepšali svoj dom. Ni pomembno, ali ste pri tem izkušeni mački ali bo to vaš prvi izdelek, navodila vam bodo pomagala, da boste projekt izpeljali kot po maslu. Pomoč je vsekakor dobrodošla ali pa vsaj dobra družba. Čas je, da naredite sami.

Ni nujno, da ste mojster, da lahko sami naredite unikaten kos pohištva, ki bo okrasil vaš dom. Foto: Getty Images

Kaj pravite na košček čisto pravega vrta na balkonu ali terasi?

Najbolj debel paradižnik in najbolj dišečo baziliko v soseski lahko pridelate tudi na majhnem prostoru. Izdelajte luštno gredico, ki je velika natanko toliko, kot si želite. Postavite jo lahko na veliko teraso, na dvorišče ali pa na mini balkon. Izbrati morate le še najljubši odtenek barve za les in se odločiti, kaj bo uspevalo v vaši novi balkonski gredici - domača zelišča, dišavnice, zelenjava ali čudovite pisane rože. Pa veselo ustvarjanje.

Si želite čisto preprost navpičen vrtiček?

Potrebujte samo eno paleto, tri deske in nekaj orodja. Paleto preobrazite v krasno vertikalno oazo, ki bo okrasila, predvsem pa odišavila vaš balkon ali teraso. Posajena zelišča boste tako imeli vedno pri roki. Krasen projekt za vse urbane vrtičkarje in ljubitelje lepega.

Ujemite najlepše dni poletja na svojem vrtu

Naredite sami unikaten in verjetno najudobnejši ležalnik. Z nekaj osnovnega orodja, lesenimi deskami in Simonovimi natančnimi navodili bo nov ležalnik pripravljen, kot bi mignil, le izbiro barve prepuščamo vam, da bo barvno ujemanje s teraso popolno.