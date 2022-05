S čistim domom in oblačili nad nadležne alergije

Oglasno sporočilo

S prihodom lepega, sončnega in toplejšega vremena, pridejo tudi neprijetne alergije. Vse zacveti, cvetni prah je povsod in najde tudi pot v naše domove. Če mu na prostem ne moremo ubežati, pa lahko v svojih domovanjih marsikaj storimo, da se v kar največji možni meri znebimo alergenov in zadihamo svobodno.

Učinkovito sesanje

Prva naprava, ki lahko veliko pripomore k domu brez alergenov, je gotovo sesalnik. Če vas mučijo različne alergije, bodite pri nakupu sesalnika zelo pozorni na njegove filtrirne sisteme in načine praznjenja posode s prahom. Pomembno je namreč, da sesalec nazaj v zrak ne spušča prahu.

Samsung sesalnik Bespoke Jet™ Complete s svojo čistilno postajo »vse v enem« učinkovito izprazni posodo za prah z uporabo »Air Pulse« tehnologije in ujame 99,999 odstotkov prašnih delcev za maksimalno higieno. Tako se pri praznjenju 0.5-literske posode za prah, ki je tudi v celoti pralna, v zrak ne vrne praktično nič prašnih delcev. Enako učinkovit pa je tudi filtrirni sistem sesalnika. 99,999-odstotni večslojni filtracijski sistem ujame 99,999 odstotkov prahu, ciklonska šoba pa ujame vse majhne prašne delce kot sta cvetni prah in plesen. To pomeni, da lahko zrak v vašem domu postane tako higiensko čist kot vaša tla.

Čistilec zraka za še bolj čist zrak

V boju z nadležnimi alergeni vam bodo poleg sesalca zelo učinkovito pomagali tudi čistilci zraka. Samsung Cube čistilec zraka s Wind-Free™ Purification iz zraka v vašem domu odstrani kar do 99,97 odstotkov prahu v velikosti 0,3㎛. To mu omogoča večslojni čistilni sistem. Najprej iz zraka odstrani večje delce prahu. Aktivni karbonski filter odstrani tudi škodljive pline. HEPA filtracija s filtrom mikroskopskih prašnih delcev pa na koncu ujame še do 99,97 % najmanjših prašnih delcev prahu v velikosti 0,3 ㎛. Hkrati pa je čistilec zelo nežen tako do kože kot do ušes. Zrak čisti z manj hrupa in brez neposrednega vetra. WindFree™ Purification ohranja udobno okolje brez neprijetnega občutka pihanja zraka na vaši koži. Čist zrak se nežno in tiho razprši po prostoru skozi skoraj 60.000 mikro zračnih lukenj. Posebnost čistilca zraka je njegova modularna oblika, ki omogoča, da v večji prostorih enostavno združite dve enoti skupaj za bolj učinkovito čiščenje. Zelo enostavno pa jih tudi razdružite in uporabljate posamezno v manjših prostorih.

Kaj pa oblačila?

Ne samo skozi odprta okna, veliko alergenov v svoje domove vnesemo tudi na svojih oblačilih. Zato moramo poskrbeti tudi zanje. Pralni stroji zdaj že večinoma ponujajo različne programe, ki učinkovito uničujejo različne alergene, a tu so še oblačila, ki jih ne moremo ves čas ali pa sploh ne prati, kot so npr. suknjiči, plašči in podobno.

Tu pa nam na pomoč priskoči AirDresser - sušilna omara za nego oblačil . Naprava je zasnovana v obliki omare, kar je zelo priročno, saj jo lahko enostavno postavimo v niz omar. Ko želite oblačila osvežiti, razkužiti in z njih odstraniti alergene, jih preprosto obesite v sušilni stroj in ga prižgete. Funkcija razkuževanja uporablja JetSteam, ki odstrani 99,9 odstotkov bakterij in virusov ter uniči 100 odstotkov pršic hišnega prahu, odstrani tudi škodljive snovi in pline, ki povzročajo neprijeten vonj. Tehnologija umetne inteligence poskrbi za hitrejše sušenje, nenehno in natančno zaznava vlažnost oblačil in ustrezno skrajša čas sušenja, če so oblačila že suha. Tako je vaše perilo vedno temeljito posušeno v najkrajšem možnem času.

Učinkovito pranje perila

Za odstranjevanje alergenov in prahu je včasih veljalo, da je treba perilo kuhati, a današnji pralni stroji vso umazanijo uspešno odstranjujejo tudi pri nižjih temperaturah. Tehnologija Eco Bubble™ pri pralnih strojih Samsung zagotavlja zmogljivo in hkrati nežno čiščenje tudi pri nizkih temperaturah. Ker se detergent spremeni v mehurčke, hitro prodre v tkanino in poskrbi za učinkovito odstranjevanje umazanije ter zaščiti barvo in teksturo oblačil. Hkrati pa določeni modeli pralnih strojev Samsung samodejno optimizirajo količino detergenta. Predal za samodejno dodajanje porazdeli ustrezno količino detergenta in mehčalca za posamezno pranje. Stroj si s pomočjo umetne inteligence zapomni vaše navade in tako prilagodi pranje, predlaga programe in pravočasno prikaže informacije. Še ena odlična funkcija novih pralnih strojev Samsung je JetSteam funkcija hitrega sušenja. Z izredno visoko temperaturo, ki jo uporablja, je perilo suho hitreje, aparat pa pri tem potroši manj energije.

Ker sušenje na zraku ni opcija

Čeprav je sušenje perila na svežem zraku in soncu odlična izbira, saj UV svetloba beli bombaž in ugodno vpliva pri uničevanju glivic, pršic in neprijetnih vonjav, pa seveda to v času ko po zraku letijo alergeni vseh mogočih dreves in cvetlic ni opcija. Takrat nam na pomoč priskoči sušilni stroj. Sušilni stroji Samsung so ekonomična izbira, saj se številni uvrščajo v A+++ energetski razred. Za to poskrbi tehnologija toplotne črpalke, ki hkrati zagotavlja tudi izredno učinkovito sušenje v krajšem času.

S programom Super Speed pa lahko mešano perilo iz bombaža in sintetike posušite v le 39 minutah, tako je vaša najljubša poletna obleka lahko hitro spet na voljo za nošenje.

Za še čistejši dom s super promocijo Ker vemo, da se lahko v petih letih veliko zgodi, vam dajemo 5 let garancije na določene modele hladilnikov, pralnih strojev, vgradnih kuhinjskih aparatov in sesalnikov Samsung, kupljenih v obdobju od 1. 2. do 31. 12. 2022. Izberite enega ali več modelov bele tehnike Samsung in pozabite na skrbi. Za pridobitev pravice do 5 let garancije se morate najpozneje v 30 dneh od dneva nakupa registrirati na spletni strani samsung5letgarancije.si. Več informacij in seznam naprav, vključenih v promocijo, najdete tukaj. Vse podrobnosti in pravila promocije najdete tukaj.





