Rustikalen pladenj, ki ga lahko naredite kar doma

Prihaja jesen in z njo krajši dnevi, ki pa so lahko prav tako prijetni in topli kot poletni. Kaj je lepšega od milne kopeli v vaši kopalnici, kjer v soju sveč, ki stojijo na prelepem unikatnem, rustikalnem pladnju, plapolajo sence po steni, medtem ko se vi sproščate v objemu tople vode? Vse, kar vam manjka, je unikaten rustikalen pladenj za sveče. Ustvarite ga lahko kar sami. Postopek je zelo preprost, ogledate pa si ga lahko tudi v spodnjem videoposnetku, ki ga je pripravila Špela Rodman, na Instagramu med svojimi sledilci znana kot Checha interiors.

V Lidlovi ponudbi boste našli natančne vrtalnike in brusilnike, primerne za vrtanje, rezkanje, rezanje, graviranje, poliranje in brušenje lesa, kovine, plastike, keramike in kamna. Kotni brusilnik Parkside je s svojimi dva tisoč vati in 230-mm ploščo primeren za rezanje kamna, betona, kovine ali velikih keramičnih ploščic. Z njim je tako mogoče celo obdelovanje kovinskih izdelkov.

Ustvarjanje v domači delavnici je sproščujoč hobi

Ustvarjanje v domači delavnici je izjemno prijetna in izpolnjujoča dejavnost, ki vas povezuje z vašo ustvarjalno platjo ter vam omogoča, da izdelate čudovite izdelke za domačo rabo. To je prostor, kjer se lahko izrazite in uresničite svoje ustvarjalne zamisli.

Lastnoročno izdelovanje najrazličnejših predmetov je tudi odličen način za sprostitev in sproščanje stresa. Medtem ko se osredotočate na tovrstne domače projekte, lahko pozabite na vsakodnevne skrbi in se popolnoma prepustite ustvarjalnemu procesu, kar je lahko zelo terapevtsko ter dobrodošlo pri ohranjanju duševnega ravnotežja.

Ustvarjanje v domači delavnici vam prav tako omogoča razvoj novih veščin in spretnosti. Vsak nov projekt vas izziva, da se učite in rastete kot ustvarjalci, spoznavate nove tehnike in materiale ter raziskujete tudi zunaj svoje cone udobja.

Izdelajte svoj rustikalen pladenj

Checha je za jutranjo kavo oziroma čaj v postelji ali pa za vročo kopel ob mrzlih večerih kar sama v domači delavnici ustvarila rustikalen pladenj. To je nekaj, kar lahko zagotovo naredite sami tudi vi. Vse, kar potrebujete, je nekaj cenovno ugodnega električnega orodja Parkside, ki je na voljo v prodajalnah Lidl po vsej Slovenij. Postopek je preprost, pogledate pa si ga lahko v spodnjem videoposnetku.

Kdo je oblikovalka, ki se skriva pod imenom Checha interiors? Checha oziroma Špela Rodman je notranja oblikovalka, ki je zaslovela po tem, ko je na Instagramu objavila zgodbo, kako je z le 1.700 evri skupaj s partnerjem prenovila staro kuhinjo iz 80. let prejšnjega stoletja v moderno in stilsko dovršeno kuhinjo, ki je navdušila splet. Njene ideje so navdihujoče, izvedba pa dostopna vsakomur. Vse, kar potrebujete, sta volja in nekaj orodja Parkside, ki ga boste našli kar v najbližji trgovini Lidl.

Kaj torej potrebujete za izdelavo rustikalnega padanja? Pravzaprav so to le:

lesena deska,

vbodna žaga,

brusilnik,

čopič,

lak ali barva in

dve kljukici.

Postopek izdelave rustikalnega pladnja v domači garaži

Poiščite staro leseno desko, ki naj bo dovolj velika za pladenj, ki ste si ga zamislili. Odvečni del odrežite z vbodno žago. Z vseh strani jo nato zbrusite z brusilnikom Parkside, s čimer boste preprečili, da bi se ob pladenj zatikalo blago, pladenj pa bo tako tudi prijetnejši na dotik. Kot Checha pove v videoposnetku, je za ta postopek uporabila brusilni papir granulacije 120.

Po brušenju vam bo prav prišel Parksidov kompresor za zrak, s katerim boste lahko prah od brušenja kar odpihnili z delovne površine.

V nadaljevanju se vam bo obrestovalo, če za zadnjim beljenjem ali lakiranjem niste dodobra očistili kakšnega izmed svojih čopičev. Ravno takšni čopiči z delno zlepljenimi ščetinami so idealni za barvanje lesa, ki ga želite pobarvati v rustikalnem stilu. Omogočajo namreč neenakomerno barvanje oziroma lakiranje površin. Čopič pomočite v barvo, ga dobro odcedite in začnite nanašati barvo.

Vzemite izbrana ročaja za svoj novi, še nastajajoči rustikalen pladenj. Da bo končni videz izdelka kar najbolj atraktiven, vzemite ročaja, ki bosta pladnju dala kar najbolj starinski videz. Checha ju je izbrala s pomočjo svojih sledilcev. S svinčnikom zarišite luknjice za pritrditev in jih izvrtajte s pomočjo Parkside baterijskega vrtalnika. Ročaja pritrdite s pomočjo vijakov. Če vas moti, da se vijaki na spodnji strani vidijo, jih prebarvajte z barvo, ki ste jo prej nanašali na desko.

Pladenj je narejen. Zdaj vam preostane samo še, da ga preizkusite. Pripravite si toplo kopel ali pa z jutranjo kavo v postelji razveselite svojega partnerja. Da si boste celoten postopek lažje predstavljali, si oglejte zgornji videoposnetek.

Različica pladnja za ljubitelje bolj modernih stilov

Če vam rustikalen videz ni pri srcu, naj vas to nikakor ne odvrne od ustvarjanja svojega unikatnega, doma izdelanega pladnja. Izberite novo desko, pri čemer bo hrastov les zagotovo prava izbira. Vzemite sodobna ročaja in ju pritrdite na rob pladnja ali pa celo na sredino. Naj vas vodi domišljija. Končni izdelek, doma narejen pladenj, je lahko tudi lepo in izvirno darilo.