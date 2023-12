Praznično pogrinjanje mize – nasvet strokovnjaka

Prazniki so to. Na radiu se vrtijo božične uspešnice, hiše in stanovanja žarijo v soju novoletnih luči, vsi se veselimo še prihajajočih druženj in praznovanj, ki bogatijo veseli december. Naj bo vaše naslednje druženje še bolj čarobno s praznično obarvanimi pogrinjki. Da boste pregnali Grincha in pripravili bolj klasično vzdušje, mora biti miza pogrnjena po črki bontona. Preverili smo, kako pravilno pripravimo jedilno garnituro, pribor in kozarce.

Jedilnice, kjer se jedilne mize neprestano pogrinjajo in pospravljajo, so pogosto, tudi v decembrskem času, praznično manj okrašen prostor. A prav miza predstavlja priročno površino za novoletno dekoracijo, ki bo ves čas večerje pred vami. Izbira je raznovrstna, zato ste lahko pri okrasitvi mize kar najbolj ustvarjalni.

Praznični namizni pogrinjki so kot nalašč, da z njimi ustvarite praznično vzdušje, okrasite mizo, hkrati pa je ne zasedete do mere, da na njej ne bi bilo več dovolj prostora za vso praznično pojedino. V prazničnem zimskem času so posebno dobrodošli namizni pogrinjki s poudarjeno teksturo nordijskega videza ali pa bleščeči svečani modeli. A pozor, jedilnice so med seboj zelo različne, prav tako tudi jedilne garniture, zato poskrbite, da bo izbrana okrasitev sovpadala s prostorom in pohištvom v njem.

Da bi odslovili Grincha in pričarali božično vzdušje, imajo v Lesnini božične krožnike, ki jih krasita rdeča in zelena barva. Pod jedilni servis položite božični prt in med pogrinjki natresite okrašeno mešanico posušenega cvetja in sadežev (potpuri), ki vključujejo pomarančo, cimet in druge božične dišave.

Foto: Lesnina XXXL Zanesljiva izbira so tudi jedilni servisi v elegantni belini. Belemu porcelanu dodajte še bele okraske, svečke in druge bele dodatke, s katerimi boste dopolnili svoj eleganten okus. Prednost izbire bele barve je tudi, da so beli jedilni servisi večno moderni. Če si želite blišča, pa posezite po zlati barvi. Na policah Lesnine boste našli celo pozlačene kozarce za šampanjec, da bo penina dobila ravno pravšnji zlati lesk.

Ljubitelji narave lahko to svojo strast prenesete tudi na svojo praznično mizo, še posebej tisti, čigar celotne jedilne garniture prav tako temeljijo na naravnih materialih. Posezite po pogrinjkih v imitaciji neobdelanega lesa, lesenih podstavkih za sveče, storžih in drugih lesnih okrasjih. Če pa si želite bolj cvetličnih barv, pa lahko posežete tudi po rožnatem okrasju, saj je rožnata nova rdeča. V Lesnini boste poleg jedilnih servisov v rožnati in lila barvi našli tudi številne vintage kose pastelnih barv.

Kako pripraviti mizo, da bo v skladu z bontonom?

Očarajte svoje goste s pravilno pogrnjeno mizo, ki jo lahko prilagodite točnemu številu hodov vaše večerje. Pogrinjanje je pravzaprav zelo enostavno, ko se enkrat naučite pravil. Oglejte si spodnji prikaz pogrinjka.

Foto: Lesnina XXXL 1. Krožnik za kruh. 2. Nož za maslo. 3. Vilice za kolače in torte. 4. Desertna žlica. 5. Kozarec za vodo. 6. Kozarec za penino/šampanjec. 7. Kozarec za rdeče vino. 8. Kozarec za belo vino. 9. Kozarec za šeri. 10. Kartica z imenom. 11. Servieta. 12. Vilice za solato. 13. Vilice za glavno jed. 14. Desertne vilice. 15. Krožnik za solato in globoki krožnik. 16. Krožnik za glavno jed. 17. Nož za glavno jed. 18. Nož za solato. 19. Nož za ribo. 20. Žlica za glavno jed. 21. Žlica za juho. 22. Vilice za morsko hrano.

Morda pa je čas, da letos zamenjate obrabljen jedilni pribor, še posebej če se v vašem predalu s priborom meša pribor z vseh vetrov ali pa imate počasi že premalo pribora, ko vas hkrati obišče širša družina.

Jedilni pribori, ki jih najdete v ponudbi Lesnine, so kakovostni, predvsem pa je izbira tako široka, da lahko prav vsakdo najde nekaj za svoj okus in tudi proračun.