Postelja boxpring za kraljevsko udobje spanja

V postelji preživimo tretjino svojega življenja, zato je prav, da njeni izbiri posvetimo čas. Le kakovostna postelja bo optimalno služila svojemu namenu in nam zagotavljala dober spanec. Vedno bolj priljubljene so postelje boxspring , ki poosebljajo pojem kakovostnega ležišča.

Postelja boxspring zagotavlja najboljše udobje. Nič ni pomembnejšega od tega, da se zjutraj zbudite naspani in spočiti ter pripravljeni na nove življenjske izzive.

Le premišljeno izbrana postelja s kakovostnim ležiščem vam bo zagotovila kakovosten in sproščujoč spanec. Odrasel človek naj bi v povprečju prespal sedem ur in pol na dan, kar je 229 ur na mesec in kar 2.745 ur na leto. Če ste med tistimi, ki ne spadate v to povprečje, vam ta podatek ne koristi kaj veliko. Vsekakor pa za vse velja, da bo sproščujoč spanec pripomogel k boljšemu splošnemu počutju. Zato vložite denar v kakovostno ležišče, ki vam bo zagotavljalo mirno spanje.

Boxspring postelja je zasnovana z mislijo na udobje

Postelje boxpring pomenijo sodoben trend pri oblikovanju spalnic, za katerega se odloči vedno več ljudi, ko opremljajo ali prenavljajo svoje spalne prostore. Te oblazinjene postelje so priljubljene zlasti zaradi estetskega videza, ki z oblazinjenjem in mehkimi linijami daje občutek udobja in sproščenosti. Po zaslugi dvojnega vzmetenja, sestavljene so namreč iz lesenega okvirja z vzmetenim jedrom, je postelja sorazmerno visoko, kar omogoča preprostejše vstajanje, česar so posebno veseli uporabniki z bolečinami v hrbtenici ali kolenih. Zaradi te lastnosti tudi zagotavlja izjemno spalno udobje.

Po kraljevsko udobje noč za nočjo v trgovino Lesnina V trgovinah Lesnina je na voljo pestra izbira postelj boxspring. Če si želite udobje spalnice, ki spominja na luksuzno kraljevsko sobo, so za vas primerne te bogato oblazinjene postelje. Elegantni dizajni in nežne linije bodo vaši spalnici dodali pridih mehkobe, vam pa vsako noč zagotavljali kakovosten spanec in spočita jutra. Poleg osnovne funkcije, moderne izvedenke postelje boxspring, ponujajo tudi priročne shranjevalne površine.

Zaradi svoje specifične višine in popolne velikosti se oblazinjeno pohištvo prilega številnim spalnicam in mladinskim sobam. Poleg tega postelja ponuja praktičen prostor za shranjevanje.

Dodatne shranjevalne površine pod posteljo

Namesto da svoje stvari še naprej tlačite v omare, s čimer v njih vlada vedno večji nered, priljubljeni kosi pa so vse težje dostopni, lahko svoje stvari pospravite kar pod posteljo. Z dodatnimi shranjevalnimi površinami so namreč moderne postelje kot nalašč za tiste, ki se spopadate z omarami in predali, napolnjenimi do roba. Shranjevalne površine so umeščene v predale ali pod dvižno ležišče.

Prostor pod posteljo je lahko eden od najbolj priročnih skritih prostorov za shranjevanje – če ga znate pravilno izkoristiti. Najboljša strategija je, da pod posteljo pospravite sezonska oblačila, dodatne posteljne odej in vzglavnikov oziroma tiste stvari, ki trenutno niso v uporabi. Ter tako naredite prostor v svojih omarah za tisto, kar vam mora biti vsakodnevno lahko dostopno.

Popolna postelja za vaše potrebe in želje

Namesto postelje boxspring se lahko odločite tudi za kombinacijo lesa in oblazinjenja. Dovršeni in moderni dizajni naredijo spalnico posebno in atraktivno.

Izbira postelje je odvisna od potreb in želja posameznega uporabnika. Ko opremljamo spalnico ali menjamo posteljo, ni nepomembno dejstvo, da se mora ta ujemati s podobo spalnice. Le tako bo spalnica tudi na pogled privlačna. Zakonske postelje z velikimi mehko oblazinjenimi posteljnimi vzglavji bodo navidezno omehčale prostor ter vanj vnesle toplino. Pri izbiri materiala, v katerega je odeta postelja, je na trgu na voljo širok spekter tekstilov različnih barv, vzorcev in tekstur. V trgovini Lesnina preverite postelje boxspring in poiščite popoln model za svoj dom.