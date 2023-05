Postanite okoljski heroj s preprostim korakom. Ste za kompostiranje bokashi?

Vstopili smo v dobo, ko potrošniki postajajo vse bolj ozaveščeni o vplivu svojih nakupov na okolje. Trajnostni in funkcionalni izdelki z estetskim dizajnom postajajo vse bolj zaželeni, saj želimo živeti bolj trajnostno in hkrati ne želimo žrtvovati videza in udobja.

Foto: Plastika Skaza

Prav to ponujata kompostnika Organko Daily in Bokashi Organko, ki združujeta vrhunski dizajn, funkcionalnost in trajnost. Oba sta prejemnika nagrade za dizajn Red Dot, kar kaže na njuno izjemno kakovost in zasnovo. Poleg tega pa kompostiranje bokashi, ki ga omogoča sistem Organko, predstavlja odgovor na podnebne spremembe in je moderna rešitev za zmanjševanje količine odpadkov.

Trajnostna prihodnost – ko se združita dizajn in funkcionalnost

Organko Daily in Bokashi Essential sta bila izbrana tudi kot finalista prestižne nagrade European Plastic Awards 2023, kar kaže na njuno inovativnost in trajnostno naravnanost. Z uporabo kompostnikov Organko boste ne le zmanjšali svoj vpliv na okolje, temveč boste hkrati soustvarjali trajnostno prihodnost, kjer se združita estetski dizajn in funkcionalnost. Ne odlašajte več in se nam pridružite na tej trajnostni poti.

Preprosto kompostiranje z linijo kompostnikov Bokashi Organko

Foto: Ana Kovač

Kompostiranje bokashi je zelo preprosto, saj mikroorganizmi opravijo težko delo razkroja. Vendar pa je ključno, da zagotovite ustrezne pogoje, kjer kakovosten kompostnik bokashi igra pomembno vlogo.

Zato so v podjetju Plastika Skaza razvili linijo kompostnikov Bokashi Organko, ki vključuje naslednje korake za optimalno uporabo. Sledite tem korakom in vaš kompostnik Bokashi Organko bo deloval optimalno ter zagotovil kakovosten kompost za vaše rastline ali vrt.

Priprava kompostnika za kompostiranje bokashi je preprosta, a ključna za uspešno razgradnjo organskih odpadkov. Na začetku postopka na dno praznega kompostnika potresemo približno 20 ml posipa bokashi. Ta korak je izjemno pomemben, saj zagotavlja višjo koncentracijo učinkovitih mikroorganizmov tudi na dnu posode, kar preprečuje, da bi organski odpadki na dnu začeli gniti. Dodajte organske odpadke v kompostnik Bokashi Organko, vključno s kuhinjskimi in vrtnimi odpadki, sadjem, zelenjavo, kavno usedlino itd. Preden dodate odpadke, jih rahlo stisnite in pretresite, da odstranite zrak in zagotovite optimalne pogoje za fermentacijo. Da bo fermentacija potekala brez težav, odpadke dodajte proti koncu dneva, čez dan pa jih hranite v manjšem zbiralniku, kot je na primer Organko Daily. S tem ko kompostnika ne odpirate večkrat dnevno, preprečujete nabiranje zraka v kompostniku. Preden zaprete pokrov na kompostniku Bokashi Organko, odpadke dobro potlačite, da iztisnete zrak iz posode. Na ta način boste zagotovili, da med plastmi organskih odpadkov ne ostajajo žepi zraka, ki bi ovirali proces fermentacije in zasedali odvečen volumen kompostnika. Vsi modeli Bokashi Organko so opremljeni z orodjem za ta namen ali notranjim pokrovom, kar omogoča preprosto potiskanje odpadkov in zagotavlja uspešno fermentacijo. Pri vsakem dodajanju organskih odpadkov v kompostnik Bokashi Organko na odpadke potresite plast posipa za Bokashi Organko. To je ključni korak pri kompostiranju bokashi, saj posip zagotavlja ravnovesje med mikroorganizmi in odpadki ter pospešuje proces fermentacije. Vsakokrat, ko dodajate nove organske odpadke v kompostnik Bokashi Organko, jih posujte s približno 20 ml posipa bokashi. S tem zagotovite, da bo postopek fermentacije hiter in učinkovit, saj posip vsebuje veliko količino učinkovitih mikroorganizmov in s tem ohranja optimalno ravnovesje med mikroorganizmi ter odpadki. Zagotovite zrakotesnost s pravilnim zapiranjem pokrova kompostnika Bokashi Organko. Preverjajte in prilagajajte stopnjo vlažnosti v kompostniku, saj je optimalna vlažnost približno 50-%. Če je kompostnik preveč suh, dodajte malo vode, če pa je preveč moker, uporabite nekaj posipa Bokashi Organko. Nadaljujte z zgornjimi koraki, dokler ne napolnite kompostnika. Ko je kompostnik poln, ga zaprite in pustite dva tedna, da se organski odpadki fermentirajo in spremenijo v kakovostno predkompostno maso. Redno odstranjujte fermentacijsko tekočino. Tekočina, ki nastane med fermentacijo, se kopiči na dnu kompostnika. Prvo odstranjevanje izvedite po dveh ali treh dneh od začetka polnjenja kompostnika, nato pa nadaljujte vsak drugi ali tretji dan, tudi ko je kompostnik poln. Vsi modeli Bokashi Organko so opremljeni z ventilom za preprosto odstranjevanje tekočine. Pomembno je, da odstranjujete fermentacijsko tekočino redno, saj preprečuje prekomerno vlažnost in neprijeten vonj v kompostniku.

Pridružite se gibanju za bolj zdravo in trajnostno okolje

Foto: Ana Kovač

Odločitev za začetek kompostiranja je pravi korak k bolj trajnostnemu načinu življenja. S tem, ko se odločimo za kompostiranje bokashi, ne zmanjšujemo le količine odpadkov na odlagališčih, ampak tudi izboljšujemo kakovost tal in rastlin.

Kompostiranje bokashi je preprosto, učinkovito in lahko ga opravimo kar doma, brez velikih vplivov na okolje. S takšnim pristopom lahko vsak posameznik prispeva k ohranjanju okolja in ustvari trajnostno prihodnost zase in za prihodnje generacije. Začnite kompostirati že danes in se pridružite gibanju za bolj zdravo in trajnostno okolje – vsaka odločitev šteje.

