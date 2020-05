Osupljive kuhinje, ki vam bodo za navdih

Samo nekaj korakov vas loči od vaše sanjske kuhinje , v kateri boste želeli preživeti več časa in pri kateri bo vsako opravilo še bolj zabavno in ustvarjalno.

Načrtovanje kuhinje je poseben projekt, ki od nas zahteva kar nekaj premišljenih korakov. Čeprav imate pogosto v glavi predstavo o tem, kakšna naj bi bila videti vaša sanjska kuhinja, pa se največkrat zatakne že pri načrtovanju – tloris je lahko prva velika ovira.

Lepo po vrsti – izrišite prostor

Da bodo vaše predstave tudi zaživele v vašem prostoru, je nujno, da najprej točno izmerite prostor, kjer bo stala vaša kuhinja. V svoj načrt točno izrišite vse napeljave, okna in vrata.

Sledi najbolj kreativni del načrtovanja: kakšna bo oblika vaše kuhinje? Ie nišna kuhinja vaša edina možnost, ali si celo lahko privoščite otok, ki bo predstavljal središče vašega prostora? Odločitev za to je v prvi vrsti odvisna od prostorske stiske oziroma ne nazadnje tudi proračuna, ki ga imate na voljo.

V tej fazi velja tudi razmisliti o tem, kakšne elemente bi izbrali. Lahko se odločite za klasično postavitev z zgornjimi in spodnjimi elementi, lahko se pa zgornjim celo odpoveste in jih nadomestite s kakšno polico.

Sodobna kuhinja ima toplino, ki jo pričarajo elementi iz lesa, ratana in drugih naravnih materialov. Zelo priljubljeni so tudi kovinski stenski regali, na katere pospravite najbolj dragocene spomine.

Zaupajte strokovnjakom

Kuhinja po vaši meri mora postati prostor, v katerem se boste dobro počutili in vam bo prebudila kanček kreativnosti. Da bo res vse na svojem mestu, pa bo v prvi vrsti poskrbel strokovnjak. Obrnite se na arhitekta ali poiščite pomoč pri svetovalcih v Lesnini, ki vam bodo pomagali narediti izris kuhinje. S seboj imejte točen tloris z vsemi priključki, dobro je, da si že prej ustvarite sliko o idealni postavitvi.

Ko boste v dilemi, kako naj bo videti vaša kuhinja, pa imejte predvsem v misli glavno vodilo: kuhinja, naj bo funkcionalna! Nič vam ne bo namreč pomagalo, če se boste zgolj oklepali estetskih želja in bodo vaše omare in predali povsem neuporabni.

Uporabna kuhinja ima vse na svojem mestu. Naročite izris kuhinje in si ustvarite najljubši prostor v svojem domu. Kuhinje po meri so nedvomno najboljša rešitev za vaše želje.

Skupaj s strokovnjakom zato preučite vse možnosti in rešitve. Pri končni odločitvi pa izhajajte predvsem iz svojih dosedanjih izkušenj s staro kuhinjo. Kaj ste pogrešali? Kaj vas je najbolj motilo? Da boste čim bolje uresničili vse svoje želje, so kuhinje po meri nedvomno najboljša rešitev za vas, saj se bo postavitev povsem prilagodila vam in vašim pričakovanjem.

Estetska komponenta – kakšen je vaš stil?

Slogov kuhinj je skoraj toliko, kot je naših željah. Ujemite čim več vtisov v salonu in poiščite slog, ki se bo najbolj podal interjerju celotnega stanovanja oziroma hiše.

Če je kuhinja del celotnega bivalnega prostora, naj se stilsko poda tudi vsem ostalim elementom v dnevni sobi. Rezultat bo dovršen stilski presežek in moderno okolje, v katerem se boste želeli zadrževati ves dan.

Ne samo pri izbiri barve, veliko dilem že nastane pri tem, kakšne naj bodo vaše omarice: ali mat ali sijaj. Mogoče namig: matirane barve so manj občutljive na umazanijo in udarce, malo več dela vas čaka predvsem pri vzdrževanju. Po drugi strani pa je največja slabost sijaja predvsem občutljivost na prstne odtise, je pa zato čiščenje veliko lažje.

Vratca omaric so zaradi izpostavljenosti vlagi, umazaniji, maščobi in toploti poleg vodil najbolj obremenjeni del kuhinje.

Kuhinje imajo sicer zelo rade barvne kontraste med omaricami, pultom in stenskimi oblogami. Če so bile še pred leti v ospredju zelo žive barve, se sodobni dizajni spogledujejo predvsem z mirnejšimi barvnimi toni in kombinacijami z naravnim lesom.

Zelo priljubljene so tudi temnejše kuhinje – kombinacija črnih front z lesenim pultom je prava paša za oči.

Na splošno pa tako kot v vseh ostalih prostorih doma tudi kuhinjski elementi iščejo navdih v preteklosti, predvsem v preprostih naravnih materialih, ki jim stilsko dodajamo kanček sodobne elegance. Rustikalno ima v današnji podobi zelo glamurozni videz.