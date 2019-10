Ogrevanje z IR paneli prinaša številne prednosti

Oglasno sporočilo

Ko se pozimi spustijo temperature, se Slovenci najpogosteje ogrevamo s centralnim sistemom, tako v družinskih hišah kot v javnih objektih. Ne le, da je tak način ogrevanja zelo drag in neprilagodljiv, pozimi se nas veliko srečuje z zdravstvenimi težavami, kot so suh kašelj ter draženje sluznice nosa in grla. Suh zrak v zimskem času pa je lahko tudi razlog za nenehno utrujenost, glavobole in slabo počutje, ki mu pogosto ne prepoznamo vzroka.

Če živimo v bloku ali večstanovanjski stavbi, smo pri ogrevanju običajno odvisni od drugih - sosedov, lastnikov ali upravnikov stavbe, kar včasih zahteva določene kompromise, kar se tiče temperature v našem domu. Zimski čas je tudi obdobje, ko se zaradi nenehne vlage v določenih kotih stanovanja lahko pojavi zidna plesen, ki je prav tako zdravju škodljiva in od nas zahteva redno preprečevanje nastajanja in širjenja madežev plesni na naših stenah doma.

IR paneli so praktična rešitev številnih težav

Infrardeči paneli postajajo vse bolj priljubljena oblika ogrevanja pri nas in v svetu ter predstavljajo enakovredno, pa tudi bolj zdravo alternativo ogrevanju s centralno napravo. IR je kratica za nevidni del svetlobnega spektra, infrardečo svetlobo. IR gretje je ogrevanje z infrardečo svetlobo. Gre za naravno obliko prenosa toplote, ki jo oddaja tudi sonce zemlji, s to razliko, da infra paneli oddajajo le koristne spektre te svetlobe (ob ogrevanju z IR paneli ne morete porjaveti). Takšno ogrevanje notranjih prostorov je torej povsem naraven in prijeten način ogrevanja. Pri sodobnem IR gretju se električna energija neposredno ne pretvarja v toploto, pač pa IR svetloba v celoti obseva predmete v prostoru, molekule se začnejo na površini predmetov hitreje gibati, kar rezultira v toploto. Celoten prostor tako postane homogeno ogrevalno telo. Strokovnjaki IR ogrevanje vse pogosteje priporočajo za vgradnjo kot primarni vir ogrevanja objektov.

Infrardeči paneli za ogrevanje so odlična rešitev, ko si želite v bloku ali večstanovanjski hiši zagotoviti lasten, neodvisen vir ogrevanja. Prva prednost grelnih panelov je, da je investicija običajno precej manjša, kot če bi izbrali druge vire ogrevanja. Druga njihova prednost je, da je poraba električne energije relativno majhna v primerjavi z navadnimi električnimi radiatorji, ogrevanjem s plinsko pečjo ali klimatsko napravo. Tretja prednost infrardečih grelcev pa je, da lahko infrardeče grelne plošče namestimo tudi na strop, kar pomeni, da bodo stene vašega stanovanja proste.

Adijo, zidna plesen!

Ogrevanje z grelnimi ploščami segreva stene prostora, pri čemer infrardeči žarki prodrejo tudi več centimetrov globoko v steno. To stene dobro izsušuje in preprečuje nastajanje vlage in madežev plesni v kotih stanovanja. Zrak v naših domovih pa ogrevanju z IR paneli ostane primerno vlažen in prijeten za dihanje.

Prehoda na ogrevanje z infrardečimi grelnimi ploščami se lahko lotite tudi postopoma. Najprej z njimi opremite dnevni prostor, kasneje spalnico, kopalnico … Ob vsem tem kurilnice ne potrebujete, kar močno zmanjša stroške investicije. Montaža IR panelov je hitra in enostavna, saj ni treba bistveno posegati v prostor (rušenje, vrtanje ...). IR grelce lahko upravljate na različne načine – prek mobilnega telefona, stenskih regulatorjev ali centralno. Prav tako lahko drugačno temperaturo nastavite za vsak prostor v hiši posebej. Še ena prednost ogrevanja z grelnimi ploščami je, da tehnologija IR panelov ne oddaja elektrosmoga. IR paneli ne potrebujejo servisa ali vzdrževanja, saj nimajo gibljivih delov. Njihova življenjska doba je lahko precej dolga, z načinom segrevanja objekta pa življenjsko dobo podaljšujejo tudi nepremičnini, v katero so nameščeni.

Ogrevajte se z IR paneli že to zimo

Podjetje IR paneli, d. o. o., poleg strokovnega svetovanja svojim strankam ponuja tudi spletno trgovino, specializirano za prodajo IR panelov in druge opreme za IR ogrevanje. Tam si lahko naročite infrardeče grelne panele, termostate in nosilce za IR grelne plošče, ki vam jih brezplačno dostavijo že v nekaj dneh. Za grelne plošče, kupljene v njihovi spletni trgovini, nudijo 5-letno garancijo.

IR paneli so varni za uporabo, kar dokazujejo z vsemi potrebnimi evropskimi certifikati. Zaradi kakovostnih materialov in načina delovanja (brez žarenja) infrardeči paneli grejejo varno in prijetno. Zakaj se ne bi zanje odločili kar v času akcije, ko vam ob nakupu IR grelne plošče priznajo še dodatni 50% popust pri nakupu kateregakoli termostata?

Naročnik oglasne vsebine je VSI.SI d.o.o.