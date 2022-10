Odkrijte okus popolnosti s kavnimi aparati De'Longhi

Oglasno sporočilo

Prva jutranja kava je tista, ki nas, ne glede na to, kako utrujeni smo, zbudi. Pitje kave je tudi ritual, ko si vzamemo čas zase ali pa se družimo s prijatelji. Priprava popolnega vročega ali tudi hladnega napitka je umetnost.

Perfetto, od zrna do skodelice

De'Longhi, vodilna blagovna znamka na področju avtomatskih aparatov za espresso, predstavlja nov model - Magnifica Start. Magnifica Start pooseblja izkušnje, znanje in tehnologijo De'Longhija, zaradi katerih vedno ponudi najboljše rezultate. Personalizacija z Magnfica Start še nikoli ni bila lažja. Uživajte v vročih, srednje- ali nizkotemperaturnih napitkih z močno, srednjo ali blago aromo. Uživajte v espressu ali kavi s samo enim dotikom črno-belih ikon na intuitivni nadzorni plošči s prilagojenim izborom receptov (4 ali 5 instant receptov, odvisno od modela). Espresso je tudi osnova za večino različic kavnih napitkov z mlekom ali brez njega.

Serija je zasnovana posebej za predstavitev sveta avtomatskih aparatov za ljubitelje kave espresso, ki iščejo izkušnjo z enim dotikom in sodoben dizajn.

Kot vsi avtomatski kavni avtomati De'Longhi je tudi Magnifica Start zasnovan za poenostavitev rutine vzdrževanja. Uživajte v svoji najljubši pijači in prepustite pomivalnemu stroju, da poskrbi za preostalo, zahvaljujoč odstranljivim delom, primernim za pomivanje v pomivalnem stroju, in odstranljivi enoti za kuhanje. Plastična posoda za kapljanje proti praskam zagotavlja vzdržljivost vrhunskih modelov, vendar po dostopnejši ceni. Magnifica Start ponuja ročno parno cev za preprosto penjenje mleko za mlečne napitke ali vročo vodo za čaj.

DARILO: Ob nakupu Magnifica Start vam De'Longhi Slovenija podarja do dva kilograma kave.

Kavni aparat za domače bariste

La Specialista Arte je nov kavni aparat italijanske znamke De'Longhi. Z njegovo pomočjo lahko zelo preprosto pripravimo različne kavne napitke, ki nas popeljejo v svet razvajanja brbončic in okušanja le najboljšega.

Pohvali se lahko z vgrajenim mlinčkom z osmimi natančnimi nastavki, ki zagotavljajo popoln odmerek kave najboljše kakovosti. La Specialista Arte vas bo spremenil v baristo in tako boste postali pravi strokovnjaki na področju priprave dobre kave iz udobja doma. Ustvarjali boste lahko svoje najljubše recepte, od razkošnega italijanskega espressa do kremaste bele kave in penastega kapučina.

Sam kavni aparat La Specialista Arte je lahko tudi modni dodatek, ki čudovito krasi vašo kuhinjo. S svojo eleganco in kompaktnostjo bo pristajal še tako majhnemu kotičku vaše kuhinje.

Ob nakupu La Specialista Arte dobite tudi profesionalni set Barista, tako da bo eksperimentiranje z okusi in ekstrakti kave še preprostejše ter zabavnejše. Najboljša tehnologija pa vam bo pomagala prilagoditi najboljše rezultate do popolnosti.

Kavne aparate De'Longhi uporabljajo tudi številni slovenski vplivneži. Klara nam je zaupala, da najraje pije kavo z veliko spenjenega mleka, Hajdi si zjutraj privošči črno kavo, v popoldanskem času pa se najraje posladka z ledeno kavo. Odkar ima Luka Perne aparat za kavo De'Longhi, prisega na latte macchiato, ob tem pa je povedal, da se ob pitju kave De'Longhi počuti, kot da bi bil v Trstu. Novinarka in vplivnica Tara Zupančič pa svoji kavi doda žličko kurkume.

DARILO: Ob nakupu La Specialista Arte De'Longhi Slovenija podarja set skodelic za kapučino.



Več o De`Longhi kavnih aparatih si preberite tukaj.





Naročnik oglasnega sporočila je DE'LONGHI HRVATSKA D.O.O.