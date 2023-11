Naprava, ki je prepričala tudi največje dvomljivce

Oglasno sporočilo

Robotski sesalnik iRobot Roomba Combo j9+ predstavlja vrh sposobnosti priljubljenih domačih pomočnikov. Zlahka posesa in obriše stanovanja praktično vseh velikosti ob minimalnem vzdrževanju in brez nevarnosti poškodovanja občutljivih talnih oblog.

Foto: iRobot

Mokro čiščenje postaja ključna funkcija robotskih sesalnikov, a obstajajo nekatere omejitve. Na primer, kakovostne preproge in občutljiva tla se ne smejo preveč navlažiti. Vendar pa obstaja rešitev: roboti Roomba Combo J pametno rešujejo to težavo z dvigom krpe, ko ni potrebna, in jo spustijo le, ko je potrebno varno pomivanje tal.

Postaje, ki samodejno izpraznijo košek, so priljubljene zaradi svoje praktičnosti, saj odpravljajo potrebo po ročnem praznjenju smeti in pogostem vzdrževanju. Ta želja po brezskrbnosti velja tudi pri pomivanju tal. Čim daljše delovanje, ne da bi morali karkoli storiti. Nastal je robot Roomba Combo J9+ s postajo Clean Base Auto-Fill, ki opravlja dvojno vlogo – izprazni koš in obenem napolni posodo za vodo. Po njeni zaslugi vam kar do 60 dni ni treba skrbeti za smeti in do 30 dni za prepotrebno tekočino, brez katere noben robot ne more pomivati tal.

Foto: iRobot

Roboti Roomba so opremljeni z odličnimi algoritmi operacijskega sistema iRobotOS, ki poskrbijo za učinkovitost čiščenja. Tako bo na primer Roomba Combo J9+ po zaslugi tehnologije Dirt Detective najprej očistil najbolj umazane sobe ter prilagajal moč sesanja. Nič od tega ne bi bilo mogoče, če se ne bi učil in prilagajal delovanja glede na dejanske razmere. Ko bo zaznal sobe, ki so pogosto bolj umazane, bo tem samodejno dodelil prednost in prilagodil nastavitve čiščenja, kot sta izbor primerne sesalne moči izmed treh mogočih in število prehodov ob čiščenju.

Foto: iRobot

Zakaj je robot Roomba Combo J9+ v čiščenju učinkovitejši od tekmecev? Zasluga gre izrednemu algoritmu premikanja, ki ga z ravno pravšnjo hitrostjo natančno vodi po prostoru in na koncu še ob robovih, da gumijasti nasproti vrteči se krtači pobereta vse, kar se znajde v njunem dosegu. Nekaj posebnega je tudi mokro čiščenje oziroma brisanje tal. Robot krpe ne vleče zgolj za sabo, saj po potrebi lahko vključite funkcijo pametnega ribanja (SmartScrub). Takrat briše z gibi naprej in nazaj, enako kot bi počeli sami med brisanjem z roko, ter odstrani do 80 odstotkov trdovratne umazanije, kot so na primer kavni madeži.

Foto: iRobot

Podjetje iRobot se vedo bolj osredotoča na razvoj programske opreme, ki omogoča večjo avtonomijo robotov in zmanjšuje potrebo po posegih in vzdrževanju. Poleg uporabe posebnih krtač, v katere se daljše smeti ne zapletajo, in postaj s samodejnimi funkcijami napredna, naprej obrnjena kamera olajšuje navigacijo robota, prepoznava ovire ter izpolnjuje obljubo lastnikom domačih ljubljenčkov. Roomba Combo J9+ je programiran, da se ne dotakne "potičke". V primeru, da se to le zgodi, vam ga bodo zamenjali. Velika prednost je tudi to, da robot ne pošilja slik prostora na spletne strežnike, kar zagotavlja visoko raven varnosti in zasebnosti uporabnikov.

Foto: iRobot

iRobotovi domači roboti so posebneži v svetu robotiziranih vakuumskih sesalnikov. Ne samo, da so izredno učinkoviti v svojem poslanstvu, prav tako so nadvse kakovostno izdelani, robustni in vzdržljivi. Ker tovrstnih naprav ne menjate pogosto, je denar pametno naložiti v napravo, ki bo brez težav delovala dolga leta.

Naročnik oglasnega sporočila je TILT D.O.O.