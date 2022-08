Mladinska soba: varno zatočišče vsakega najstnika

Ureditev mladinske sobe je lahko nadvse vznemirljiva, a hkrati stresna, ko imate na drugi strani "zahtevno stranko". Lahko bi se prepustili domišljiji in izbrali kose, ki bodo ustvarili čaroben ambient, vendar je pri izbiri opreme za mladinsko sobo treba upoštevati, da mora ta zagotavljati udobje, zabavo, varnost in funkcionalnost.

Najstniki, ki še niso pripravljeni, da bi se odselili, vendar so daleč od zgodnjega otroštva, veliko časa preživijo po urnikih, ki jih določajo odrasli – v šoli učitelji, doma pa njihovi starši, ki želijo, da so vključeni v skrb za urejen dom. Nemalokrat se najstniki upirajo prevelikemu nadzoru, zato svojo sobo cenijo kot zatočišče, kjer se sprostijo in so to, kar so. Pri urejanju njihovega zatočišča sodelujte z njimi, da skupaj ustvarite prostor po njihovem okusu.

Spalni prostor je najpomembnejši del sobe

Urejanje sobe za najstnika začnite z izbiro primerne mladinske postelje, okoli katere boste uredili preostali del sobe. Postelja je namreč najpomembnejši del opreme, saj mora zagotoviti udoben in kakovosten vsakodnevni počitek vsakemu odraščajočemu otroku.

Moderne mladinske sobe Lesninino ponudbo otroških sob in pogradov vedno odlikujejo kakovostni in naravni materiali. Na voljo so različni modeli in dimenzije postelj, njihovi svetovalci pa vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri najustreznejših kosov za vas in vašega otroka. Obiščite jih v najbližjem Lesnininem prodajnem centru in si oglejte bogato ponudbo. Odločite se lahko za preproste klasične lesene postelje, ki se podajo k vsakemu stilu pohištva. Če je soba manjša, imejte kljub vsemu v mislih, da morate otroku zagotoviti dovolj prostora za zabavo oz. igro. V takih primerih vam prostor prihranijo postelje, ki so obdane s policami in omarami za shranjevanje oblačil in preostalih predmetov. V zadnjem času so izjemno priljubljene sobe z dvignjeno "pograd" posteljo, kar pod njo sprosti prostor za regal, predalnike in nepogrešljivo pisalno mizo. Nad temi se navdušujejo otroci in najstniki, ki vsakodnevno spanje na dvignjeni postelji doživljajo kot vznemirljivo pustolovščino.

Pod dvignjeno "pograd" posteljo je praktičen prostor za omare in pisalno mizo. Takšna postelja ponuja vse, kar otrok potrebuje, v enem sestavu.

Stilsko dovršena in hkrati funkcionalna mladinska soba

Ko se lotite opremljanja sobe za najstnika, se morate zavedati, da je njihova soba njihov svet. Zato vsekakor poskušajte priti naproti njegovim željam, pri tem pa imejte v mislih, da bo morda tudi on te želje enkrat prerastel. To, kar mu je všeč danes, se lahko čez nekaj let ali celo nekaj mesecev spremeni. Glede na to, da je pohištvo dolgoročna naložba, se je smiselno osredotočiti na pohištvene elemente, ki jih bodi otroci lahko uporabljali več let.

Poleg postelje je pomemben kos pohištva pisalna miza, za katero otroci preživijo veliko časa, saj so domače naloge in vsakodnevno učenje glavni del njihovega dneva po pouku. Pri tem je pomembno, da pisalna miza zagotavlja dovolj prostora za računalnik, učbenike, zvezke in pisala. Ključna je tudi izbira udobnega stola, ki naj omogoča nastavitev višine, da ga otrok lahko prilagaja svojim potrebam. Kakovostna pisalna miza z udobnim stolom namreč otroku zagotavlja ustrezen prostor za delo in spodbuja koncentracijo. Mizo postavite tako, da bo imela dovolj dnevne svetlobe.

Izbira pohištva za otroka nikakor ni otroška igra. Z malo načrtovanja lahko ustvarite prijetno sobo za najstnika ali najstnico in hkrati pustite prostor za kasnejše spremembe. Preverite serije mladinskih sob , če želite stilsko opremiti mladinsko sobo z ujemajočimi se kosi pohištva.

Tudi če iščete sobo za predšolskega otroka, zagotovo nočete, da bi jo prehitro prerastel. Morda zato želite že danes oblikovati otroško sobo na način, da bo zadovoljila spreminjajoče se potrebe najstnika. Z dodatki in barvami ji dodajte pridih otroškosti, da se bo tudi majhen otrok v njej počutil udobno in varno.

Mladinska soba naj bo opremljena funkcionalno, pri tem pa upoštevajte okus in želje otroka.

Dekoracijo mladinske sobe jim v celoti prepustite

Naj vaš najstnik sam izbere preprogo, posteljnino, nočno svetilko, budilko in druge dekorativne elemente ter si tako naredi prostor po svojem okusu. Naj polepi stene s plakati, nalepkami, fotografijami in svojimi umetninami. Vi le poskrbite za dovolj polic in odlagalnih površin, da bo lahko razstavljal zbirateljske predmete ali dragocene spominke.