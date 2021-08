Manj nereda in več prostora v garderobni omari

Zagotovo številni poznamo občutek, ko se nam zdi, da ob polni omari oblačil ni kaj obleči. Ne glede na to, koliko kosov oblačil imamo –če garderobna omara ni urejena, se v njej težko znajdemo in ne vidimo oblačil, ki jih zares radi nosimo.

Za organizacijo notranjosti omare si vzemite čas. Predajte naprej tiste kose, ki jih ne nosite. Preostale pa organizirajte tako, da bodo dobro vidni in pri roki, ko jih potrebujete.

Dobra novica je, da bomo s pravo organizacijo oblačil v garderobni omari svoje najljubše modne kose lažje našli in ne bomo vsako jutro izgubljali časa z iskanjem, kaj obleči. Morda celo odkrijemo kose, na katere smo že pozabili, da jih imamo.

Osvežena kolekcija oblačil in več prostora v omari

Notranjo razporeditev v omari naj narekujejo naše osebne potrebe. Pred nakupom nove garderobne omare je smiselno narediti inventuro, predvsem če je že dolgo, odkar smo nazadnje "očistili" svojo garderobo. Znebimo se vseh kosov oblačil, ki so bili zgrešen nakup in jih nismo nikoli nosili. Enako storimo z oblačili, ki jih že več kot eno leto nismo oblekli – presenečeni bomo, koliko oblačil v resnici ne nosimo.

Sodobne garderobne omare so zasnovane tako, da se zlijejo s prostorom, v katerega se umeščene. Znotraj so opremljene z različnimi sestavi, kot so police, predali, obešala, te oblikujmo tako, da bodo prilagojeni našim potrebam in željam. Kostimi, obleke in srajce zahtevajo več obešalnikov. Puloverje, športna oblačila, čevlje in torbice je najbolje zložiti na police, za perilo in dodatke pa so najprimernejši predali. Spodnji del garderobne omare bo bolj izkoriščen s pomočjo predalov, pod stropom pa s policami. Sodobne omare se ponašajo tudi z integrirano notranjo osvetlitvijo, ki olajša izbiro oblačil.

Za drsnimi vrati se skriva veliko prostora za vaša oblačila in vse druge dodatke.

Pred nakupom garderobne omare izmerimo prostor, ki ji je namenjen

Za čim boljši izkoristek prostora naj garderobna omara sega kar najvišje pod strop. Prostor je mogoče smotrno izkoristiti z izbiro vgradnih omar, ki se prilagajo natančnim dimenzijam prostora ali s pomočjo kotnih omar, ki ponujajo veliko shranjevalnih površin. V primeru pomanjkanja prostora so zelo dobrodošle garderobne omare z drsnimi vrati, ki za odpiranje ne zahtevajo dodatne tlorisne površine.

Za kotno garderobno omaro se odločite, kadar želite smotrno izkoristiti prostor in hkrati pridobiti več prostornine v omari – vanjo je namreč mogoče pospraviti precej oblačil in modnih dodatkov, večja globina pa omogoča celo shranjevanje večjih predmetov, kot so potovalni kovčki in športna oprema.

Prehodna garderoba omara je rešitev za vse, ki si želijo urejenega prostora za shranjevanje svojih oblačil in modnih dodatkov. Tovrstna omara omogoča veliko svobode pri načrtovanju razporeditve in zelo pregledno urejena oblačila. V primerjavi s klasično garderobno omaro je ta ločena od spalnice, ki zato postane sproščujoč raj, namenjen zgolj počitku.

Prostor, kamor lahko odložite svoje najljubše stvari

Spalnica je sveti prostor vsakega doma. To je prostor, kjer je naše počutje najbolj sproščeno in domače. Če pred spanjem radi preberemo kakšno dobro knjigo ali čez noč popijemo kak kozarec vode, morda le potrebujmo prostor, kamor bomo odložili budilko, ne pozabimo na nakup nočne omarice, kamor bomo odložili knjigo, kozarec vode ali kak drug svoj ljubi predmet. Nočne omarice ali komode so izjemno funkcionalen element, ki ne sme manjkati v naši spalnici.